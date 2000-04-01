Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1953 году

Место проведения Франция
Дата проведения 15 апреля 1953 - 29 апреля 1953
Главный приз фестиваля / Лучший короткометражный фильм
White Mane Crin blanc : le cheval sauvage
Альбер Ламорис
Победитель
Главный приз фестиваля
Плата за страх 7.7
Плата за страх Salaire de la peur, Le
Анри-Жорж Клузо
Победитель
Все номинанты
Terminal Station Stazione Termini
Витторио Де Сика
För min heta ungdoms skull För min heta ungdoms skull
Арне Маттсон
Питер Пэн 7.8
Питер Пэн Peter Pan
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
Белая олениха 6.9
Белая олениха Valkoinen peura
Эрик Бломберг
The Sun Shines Bright The Sun Shines Bright
Джон Форд
The Wayward Wife La provinciale
Марио Солдати
Children of Hiroshima Genbaku no ko
Канэто Синдо
Endless Horizons Horizons sans fin
Жан Древий
Disobedient Intimate Relations
Charles Frank
The Village Sie fanden eine Heimat
Leopold Lindtberg
1. April 2000 1. April 2000
Wolfgang Liebeneiner
Barabbas Barabbas
Альф Шёберг
Bongolo Bongolo
André Cauvin
Doña Francisquita Doña Francisquita
Ladislao Vajda
Emergency Ward Sala de guardia
Tulio Demicheli
Он 7.9
Он El
Луис Бунюэль
Я исповедуюсь 7.3
Я исповедуюсь I Confess
Альфред Хичкок
Daibutsu kaigen Daibutsu kaigen
Тейносукее Кинугаса
Nevjera Nevjera
Vladimir Pogacic
Gendai-jin Gendai-jin
Minoru Shibuya
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
George More O'Ferrall
The Bandit O Cangaceiro
Lima Barreto
Rossana La red
Emilio Fernandez
Green Magic Magia verde
Gian Gaspare Napolitano
Call Me Madam Call Me Madam
Уолтер Лэнг
Каникулы господина Юло 6.8
Каникулы господина Юло Les vacances de Monsieur Hulot
Жак Тати
Смотреть трейлер
La vie passionnée de Clémenceau La vie passionnée de Clémenceau
Gilbert Prouteau
Lili Lili
Чарльз Уолтерс
Luz en el páramo Luz en el páramo
Víctor Urruchúa
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
Дэниэл Манн
Добро пожаловать, мистер Маршалл 7.8
Добро пожаловать, мистер Маршалл Bienvenido Mister Marshall
Луис Гарсия Берланга
Las tres perfectas casadas Las tres perfectas casadas
Роберто Гальвадон
Бродяга 7.8
Бродяга Awaara
Радж Капур
Flamenco Duende y misterio del flamenco
Эдгар Невилл
Особое упоминание
The Bandit O Cangaceiro
Gabriel Migliori For the score.
Победитель
Добро пожаловать, мистер Маршалл 7.8
Добро пожаловать, мистер Маршалл Bienvenido Mister Marshall
Хуан Антонио Бардем, Луис Гарсия Берланга, Miguel Mihura For the screenplay.
Победитель
Плата за страх 7.7
Плата за страх Salaire de la peur, Le
Шарль Ванель For his acting performance.
Победитель
Добро пожаловать, мистер Маршалл 7.8
Добро пожаловать, мистер Маршалл Bienvenido Mister Marshall
Хуан Антонио Бардем, Луис Гарсия Берланга, Miguel Mihura For the screenplay.
Победитель
Lili Lili
For the charming acting.
Победитель
Green Magic Magia verde
For the use of color.
Победитель
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
Ширли Бут For her acting performance.
Победитель
Специальный приз жюри
Международная премия / Приключенческий фильм
The Bandit O Cangaceiro
Lima Barreto
Победитель
Международная премия / Лучшее визуальное повествование
Rossana La red
Эмилио Фернандес
Победитель
Международная премия / Комедийный фильм
Добро пожаловать, мистер Маршалл 7.8
Добро пожаловать, мистер Маршалл Bienvenido Mister Marshall
Луис Гарсия Берланга
Победитель
Международная премия / Драматический фильм
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
Дэниэл Манн
Победитель
Международная премия / Развлекательный фильм
Lili Lili
Чарльз Уолтерс
Победитель
Международная премия / Исследовательский фильм
Green Magic Magia verde
Gian Gaspare Napolitano
Победитель
Международная премия / Сказочный фильм
Белая олениха 6.9
Белая олениха Valkoinen peura
Эрик Бломберг
Победитель
Награда / Лучший документальный фильм – короткометражный фильм
Steady! Houen zo!
Herman van der Horst
Победитель
Награда / Лучший художественный короткометражный фильм
The Stranger Left No Card The Stranger Left No Card
Wendy Toye
Победитель
Награда / Дань уважения
Flamenco Duende y misterio del flamenco
Эдгар Невилл
Победитель
Премия OCIC
Endless Horizons Horizons sans fin
Жан Древий
Победитель
Год проведения
Номинации

