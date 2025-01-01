Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1939

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1939 году

Место проведения Франция
Дата проведения 15 мая 2002 - 26 мая 2002
Золотая пальмовая ветвь
Юнион Пасифик 7.1
Юнион Пасифик Union Pacific
Сесил Б. ДеМилль
Победитель
Все номинанты
Волшебник страны Оз 7.9
Волшебник страны Оз The Wizard of Oz
Виктор Флеминг
Смотреть трейлер
Ленин в 1918 году 6.4
Ленин в 1918 году Lenin v 1918 godu
Ефим Арон, Михаил Ромм
Ленин в 1918 году 6.4
Ленин в 1918 году Lenin v 1918 godu
Ефим Арон, Михаил Ромм
Четыре пера 7.4
Четыре пера The Four Feathers
Золтан Корда
La loi du nord La loi du nord
Жак Фейдер
Boefje Boefje
Дуглас Сирк
До свидания, мистер Чипс 8.2
До свидания, мистер Чипс Goodbye, Mr. Chips
Сэм Вуд
Год проведения
Номинации

