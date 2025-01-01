Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1967

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1967 году

Место проведения Франция
Дата проведения 27 апреля 1967 - 12 мая 1967
Золотая пальмовая ветвь
Фотоувеличение 7.2
Фотоувеличение Blowup
Микеланджело Антониони
Победитель
Все номинанты
The Red Mantle Den røde kappe
Гэбриел Аксел
Pedro Paramo Pedro Páramo
Carlos Velo
Ten Thousand Days Tízezer nap
Ferenc Kósa
We Still Kill the Old Way A ciascuno il suo
Элио Петри
Эльвира Мадиган 7.2
Эльвира Мадиган Elvira Madigan
Бу Видерберг
Мушетт 7.8
Мушетт Mouchette
Робер Брессон
Незнакомец из Шандигора 6.4
Незнакомец из Шандигора L'inconnu de Shandigor
Jean-Louis Roy
The Winds of the Aures Rih al awras
Mohammed Lakhdar-Hamina
Accident Accident
Джозеф Лоузи
Улисс 6.4
Улисс Ulysses
Джозеф Стрик
Monday's Child La chica del lunes
Леопольдо Торр Нильссон
A Degree of Murder Mord und Totschlag
Фолькер Шлендорф
My Love, My Love Mon amour Mon amour
Nadine Trintignant
You're a Big Boy Now You're a Big Boy Now
Фрэнсис Форд Коппола
The Last Meeting Último encuentro
Antonio Eceiza
Entranced Earth Terra em Transe
Glauber Rocha
Катерина Измайлова 7.5
Катерина Измайлова Katerina Izmailova
Михаил Шапиро
The Climax L'immorale
Пьетро Джерми
Hotel for Strangers Hotel pro cizince
Antonín Mása
Misunderstood Incompreso (Vita col figlio)
Луиджи Коменчини
The Killing Game Jeu de massacre
Ален Жессюа
7.8
Скупщики перьев Skupljaci perja
Александр Петрович
Three Days and a Child Shlosha Yamim Veyeled
Ури Зоар
Премия ФИПРЕССИ
7.8
Скупщики перьев Skupljaci perja
Александр Петрович
Победитель
Entranced Earth Terra em Transe
Glauber Rocha
Победитель
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Jedan plus jedan jeste tri Jedan plus jedan jeste tri
Branko Ranitovic
Победитель
Gloire à Félix Tournachon Gloire à Félix Tournachon
André Martin
Победитель
Главный приз жюри
Accident Accident
Джозеф Лоузи Together with Skupljaci perja (1967).
Победитель
7.8
Скупщики перьев Skupljaci perja
Александр Петрович Together with Accident (1967).
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Sky Over Holland Sky Over Holland
John Fernhout
Победитель
Все номинанты
L'emploi du temps L'emploi du temps
Bernard Lemoine
Versailles Versailles
Альбер Ламорис
Jedan plus jedan jeste tri Jedan plus jedan jeste tri
Branko Ranitovic
Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie
Питер Шамони
Gloire à Félix Tournachon Gloire à Félix Tournachon
André Martin
Insitne umenie Insitne umenie
Vlado Kubenko
Toys Toys
Grant Munro
A Herb Alpert & the Tijuana Brass Double Feature A Herb Alpert & the Tijuana Brass Double Feature
John Hubley
Crunch-crunch Crunch-crunch
Carlos Marchiori
La tana La tana
Luigi Di Gianni
Larghetto Larghetto
Waclaw Kondek
Opus Opus
Don Levy
Remedios Varo Remedios Varo
Jomí García Ascot
Dada Dada
Greta Deses
A napló A napló
György Kovásznai
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
L'emploi du temps L'emploi du temps
Bernard Lemoine
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Sky Over Holland Sky Over Holland
John Fernhout
Победитель
Главный технический приз – особое упоминание
Versailles Versailles
Альбер Ламорис
Победитель
The Red Mantle Den røde kappe
Гэбриел Аксел
Победитель
Лучший актер
Three Days and a Child Shlosha Yamim Veyeled
Oded Kotler
Победитель
Лучшая актриса
Эльвира Мадиган 7.2
Эльвира Мадиган Elvira Madigan
Пиа Дегермарк
Победитель
Лучший режиссер
Ten Thousand Days Tízezer nap
Ferenc Kósa
Победитель
Лучший сценарий
We Still Kill the Old Way A ciascuno il suo
Элио Петри Tied with Jeu de massacre (1967).
Победитель
The Killing Game Jeu de massacre
Ален Жессюа Tied with A ciascuno il suo (1967).
Победитель
Особое отличие / Уважение единогласным решением жюри
Мушетт 7.8
Мушетт Mouchette
Робер Брессон
Победитель
Лучшая первая работа
The Winds of the Aures Rih al awras
Mohammed Lakhdar-Hamina
Победитель
Премия OCIC
Мушетт 7.8
Мушетт Mouchette
Робер Брессон
Победитель
