Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1988

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1988 году

Место проведения Франция
Дата проведения 11 мая 1988 - 23 мая 1988
Золотая пальмовая ветвь
Пелле завоеватель 7.7
Пелле завоеватель Pelle the Conqueror / Pelle erobreren
Билле Аугуст With a mention to 'Max von Sydow''s exceptional contribution.
Победитель
Все номинанты
Отсчет утопленников 7.1
Отсчет утопленников Drowning by Numbers
Питер Гринуэй
Welcome to Germany Der Passagier - Welcome to Germany
Thomas Brasch
Юг 7.3
Юг Sur
Фернандо Э. Соланас
Страх и любовь 6.8
Страх и любовь Paura e amore
Маргарет фон Тротта
L'oeuvre au noir L'oeuvre au noir
Андре Дельво
King of the Children Hai zi wang
Чэнь Кайгэ
Wuthering Heights Arashi ga oka
Ёсисигэ Ёсида
A World Apart A World Apart
Chris Menges
Птица 6.4
Птица Bird
Клинт Иствуд
Pascali's Island Pascali's Island
Джеймс Дирден
Patty Hearst Patty Hearst
Пол Шредер
Шоколад 7.3
Шоколад Chocolat
Клер Дени
Короткий фильм об убийстве 7.6
Короткий фильм об убийстве Krotki film o zabijaniu
Кшиштоф Кесьлевский
El Dorado El Dorado
Карлос Саура
El Lute II: Tomorrow I'll Be Free El Lute II: mañana seré libre
Висенте Аранда
Хануссен 6.4
Хануссен Hanussen
Иштван Сабо
L'enfance de l'art L'enfance de l'art
Франсис Жиро
Навигатор. Средневековая одиссея 6.6
Навигатор. Средневековая одиссея The Navigator: A Medieval Odyssey
Винсент Уорд
Вдали от дома 5.7
Вдали от дома Miles From Home
Гэри Синиз
The Cannibals Os Canibais
Мануэль де Оливейра
Премия ФИПРЕССИ
Далекие голоса, застывшие жизни 7.4
Далекие голоса, застывшие жизни Distant Voices, Still Lives
Теренс Дэвис
Победитель
Короткий фильм об убийстве 7.6
Короткий фильм об убийстве Krotki film o zabijaniu
Кшиштоф Кесьлевский Tied with Hôtel Terminus (1988).
Победитель
Hôtel Terminus Hôtel Terminus
Марсель Офюльс Tied with Krótki film o zabijaniu (1988).
Победитель
Главный приз жюри
A World Apart A World Apart
Chris Menges
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Выкрутасы 7.8
Выкрутасы Vykrutasy
Гарри Бардин
Победитель
Все номинанты
Chet's Romance Chet's Romance
Bertrand Fèvre
Alfred Jarry - Superfreak Alfred Jarry - Superfreak
Gisela Ekholm, Per Ekholm
Ab ovo/homoknyomok Ab ovo/homoknyomok
Ferenc Cakó
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Pas-ta-shoot-ah Pas-ta-shoot-ah
Maurizio Forestieri
Pleasure Domes Pleasure Domes
Maggie Fooke
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Cat & Mousse Cat & Mousse
David Lawson
Out of Town Out of Town
Norman Hull
Главный технический приз / Технический главный приз
Птица 6.4
Птица Bird
For the quality of its soundtrack.
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Herseye Ragmen Herseye Ragmen
Orhan Oguz
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
My Dear Subject Mon cher sujet
Anne-Marie Miéville
Победитель
Лучший актер
Птица 6.4
Птица Bird
Форест Уитакер
Победитель
Лучшая актриса
A World Apart A World Apart
Барбара Херши, Джоди Мэй, Linda Mvusi Ex aequo.
Победитель
A World Apart A World Apart
Барбара Херши, Джоди Мэй, Linda Mvusi Ex aequo.
Победитель
Лучший режиссер
Юг 7.3
Юг Sur
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Салам, Бомбей 7.9
Салам, Бомбей Salaam Bombay!
Мира Наир
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Победитель
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Победитель
Ab ovo/homoknyomok Ab ovo/homoknyomok
Ferenc Cakó
Победитель
Приз жюри
Короткий фильм об убийстве 7.6
Короткий фильм об убийстве Krotki film o zabijaniu
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
Приз Экуменического жюри
A World Apart A World Apart
Chris Menges
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Les portes tournantes Les portes tournantes
Francis Mankiewicz
Победитель
Специальная премия молодежи
Звук и ярость 7.2
Звук и ярость De bruit et de fureur
Жан-Клод Бриссо
Победитель
Приз зрительских симпатий
Салам, Бомбей 7.9
Салам, Бомбей Salaam Bombay!
Мира Наир
Победитель
Премия «Перспективы кино»
Bisbille Bisbille
Roch Stéphanik
Победитель
Лучший художественный вклад
Отсчет утопленников 7.1
Отсчет утопленников Drowning by Numbers
Питер Гринуэй
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Une femme pour l'hiver Une femme pour l'hiver
Мануэль Флеш
Победитель
Год проведения
Номинации

