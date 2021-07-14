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Красная ракета Красная ракета
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Red Rocket

Красная ракета, 2021

2021 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 февраля 2022
Премьера в мире 14 июля 2021
Режиссер
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
В ролях
Итан Дарбон
Бри Элрод
Саймон Рекс
Сюзанна Барада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красная ракета 2 постера
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