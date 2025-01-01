Меню
Кинофестивали
Каннский кинофестиваль
События
Каннский кинофестиваль 2006
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2006 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
17 мая 2006 - 28 мая 2006
Золотая пальмовая ветвь
7.4
Ветер, который качает вереск
The Wind That Shakes the Barley
Кен Лоуч
Победитель
Все номинанты
7.1
Летний дворец
Summer Palace
Лоу Е
(Withdrawn from competition.)
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Гильермо дель Торо
Смотреть трейлер
The Family Friend
L'amico di famiglia
Паоло Соррентино
7.2
Времена года
Iklimler
Нури Бильге Джейлан
6.4
Фландрия
Flandres
Брюно Дюмон
7.6
Вавилон
Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Смотреть трейлер
6.5
Огни городской окраины
Laitakaupungin valot
Аки Каурисмяки
Colossal Youth
Juventude em Marcha
Педру Кошта
5.1
Как говорит Шарли
Selon Charlie
Николь Гарсия
6.7
Кайман
Il caimano
Нанни Моретти
7.1
Возвращение
Volver
Педро Альмодовар
6.0
Сказки юга
Southland Tales
Ричард Келли
Смотреть трейлер
7.0
Патриоты
Indigènes
Рашид Бушареб
6.9
Нация фастфуда
Fast Food Nation
Ричард Линклейтер
7.0
Мария Антуанетта
Marie Antoinette
София Коппола
6.4
Когда я был певцом
Quand j'étais chanteur
Ксавье Джанноли
6.7
Красная дорога
Red Road
Андреа Арнольд
Chronicle of an Escape
Crónica de una fuga
Israel Adrián Caetano
6.7
Закон для бедных
Raison du plus faible, La
Люка Бельво
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
7.2
Времена года
Iklimler
Нури Бильге Джейлан
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
6.2
Глюки
Bug
Уильям Фридкин
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Paraguayan Hammock
Hamaca paraguaya
Paz Encina
Победитель
Главный приз жюри
6.4
Фландрия
Flandres
Брюно Дюмон
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Sniffer
Sniffer
Бобби Пирс
Победитель
Banquise
Banquise
Cédric Louis, Клод Баррас
Film Noir
Film Noir
Osbert Parker
Boreas
Poyraz
Belma Bas
First Snow
Primera nieve
Пабло Агеро
Ongeriewe
Ongeriewe
Robin Kleinsmidt
Nature's Way
Nature's Way
Jane Shearer
O Monstro
O Monstro
Eduardo Valente
Sexy Thing
Sexy Thing
Denie Pentecost
Conte de quartier
Conte de quartier
Florence Miailhe
Banquise
Banquise
Cédric Louis, Клод Баррас
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Conte de quartier
Conte de quartier
Florence Miailhe
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
7.6
Вавилон
Babel
Stephen Mirrione
For the editing.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия молодежи / Молодежная премия
Bled Number One
Bled Number One
Рабех Аммер-Займеш
Победитель
Лучший актер
7.0
Патриоты
Indigènes
Бернард Бланкан, Сами Буажила, Жамель Деббуз, Сами Насери, Рошди Зем
To the male ensemble cast.
Победитель
7.0
Патриоты
Indigènes
Бернард Бланкан, Сами Буажила, Жамель Деббуз, Сами Насери, Рошди Зем
To the male ensemble cast.
Победитель
Лучшая актриса
7.1
Возвращение
Volver
Пенелопа Крус, Йоана Кобо, Лола Дуэньяс, Чус Лампреаве, Кармен Маура, Бланка Портильо
To the female ensemble cast.
Победитель
7.1
Возвращение
Volver
Пенелопа Крус, Йоана Кобо, Лола Дуэньяс, Чус Лампреаве, Кармен Маура, Бланка Портильо
To the female ensemble cast.
Победитель
Лучший режиссер
7.6
Вавилон
Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
7.1
Возвращение
Volver
Педро Альмодовар
Победитель
Премия Канал+
Kristall
Kristall
Christoph Girardet, Matthias Müller
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Ge & Zeta
Ge & Zeta
Gustavo Riet
Победитель
A Drop of Water
Bir damla su (Une goutte d'eau)
Дениз Гамзе Эргювен
Graceland
Graceland
Anocha Suwichakornpong
Snow
Snow
Дастин Финели
Mother
Mother
Сиан Хедер
Tied with A vírus (2005).
A vírus
A vírus
Агнеш Кочиш
Tied with Mother (2006).
Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker
Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker
Stefan Müller
Emile's Girlfriend
Ha-Chavera Shell Emile
Надав Лапид
Главный приз Недели критики
Poison Friends
Les amitiés maléfiques
Emmanuel Bourdieu
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
7.1
К востоку от Бухареста
A fost sau n-a fost?
Корнелиу Порумбойю
Победитель
Electroma
Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
7.2
Лесная братва
Over the Hedge
Кэри Киркпатрик
Quixotic/Honor de Cavelleria
Honor de cavalleria
Альберт Серра
We Should Not Exist
On ne devrait pas exister
Hervé Pierre-Gustave
Komma
Komma
Martine Doyen
Electroma
Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
Paraguayan Hammock
Hamaca paraguaya
Paz Encina
Lying
Lying
М. Блаш
Anche libero va bene
Anche libero va bene
Ким Росси Стюарт
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
First Snow
Primera nieve
Пабло Агеро
Победитель
Приз жюри
6.7
Красная дорога
Red Road
Андреа Арнольд
Победитель
Приз Экуменического жюри
7.6
Вавилон
Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Retrieval
Z odzysku
Slawomir Fabicki
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Luxury Car
Jiang cheng xia ri
Chao Wang
Победитель
Serambi
Serambi
Garin Nugroho, Viva Westi, Lianto Luseno, Tonny Trimarsanto
7.1
Париж, я люблю тебя
Paris, je t aime
Уэс Крэйвен, Жерар Депардье, Оливье Ассайас, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Гас Ван Сент, Оливер Шмитц, Фредерик Обертен, Гуриндер Чадха, Сильвэн Шомэ, Изабель Койшет, Альфонсо Куарон, Кристофер Дойл, Ричард ЛаГравенезе, Винченцо Натали, Александр Пэйн, Брюно Подалидес, Уолтер Саллес, Нобухиро Сува, Даниэла Томас, Том Тыквер
Смотреть трейлер
Serambi
Serambi
Garin Nugroho, Viva Westi, Lianto Luseno, Tonny Trimarsanto
7.1
Париж, я люблю тебя
Paris, je t aime
Уэс Крэйвен, Жерар Депардье, Оливье Ассайас, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Гас Ван Сент, Оливер Шмитц, Фредерик Обертен, Гуриндер Чадха, Сильвэн Шомэ, Изабель Койшет, Альфонсо Куарон, Кристофер Дойл, Ричард ЛаГравенезе, Винченцо Натали, Александр Пэйн, Брюно Подалидес, Уолтер Саллес, Нобухиро Сува, Даниэла Томас, Том Тыквер
Смотреть трейлер
How I Celebrated the End of the World
Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii
Cătălin Mitulescu
Retrieval
Z odzysku
Slawomir Fabicki
7.0
Десять каноэ
Ten Canoes
Рольф Де Хир
Salvador (Puig Antich)
Salvador (Puig Antich)
Мануэль Уэрга
The Unforgiven
Yongseobadji mothan ja
Юн Джон-бин
7.1
2:37
2:37 / Two Thirty 7
Мурали Таллури
Bled Number One
Bled Number One
Рабех Аммер-Займеш
La Californie
La Californie
Jacques Fieschi
As esi tu
As esi tu
Кристийонас Вилджюнас
Uro
Uro
Stefan Faldbakken
5.6
Девять Семь Семь
977
Николай Хомерики
The Wedding Director
Il regista di matrimoni
Марко Беллоккьо
7.0
Ассистентка
La tourneuse de pages / The Page Turner
Дени Деркур
To Get to Heaven First You Have to Die
Bihisht faqat baroi murdagon
Jamshed Usmonov
6.9
Таксидермия
Taxidermia
Дьёрдь Пальфи
Смотреть трейлер
Re-cycle
Gwai wik
Оксид Пан, Дэнни Пан
7.0
Помутнение
A Scanner Darkly
Ричард Линклейтер
Paraguayan Hammock
Hamaca paraguaya
Paz Encina
6.0
Беспредел на окраине
Suburban Mayhem
Пол Голдман
The Violin
El violín
Francisco Vargas
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
6.4
Пинг-Понг
Pingpong
Маттиас Лутхардт
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Printed Rainbow
Printed Rainbow
Гитанджали Рао
Tied with _Iron (2006)_.
Победитель
Большой Золотой Рельс
Poison Friends
Les amitiés maléfiques
Emmanuel Bourdieu
Победитель
Малый Золотой Рельс
Printed Rainbow
Printed Rainbow
Гитанджали Рао
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
7.0
Мария Антуанетта
Marie Antoinette
София Коппола
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Премия Франсуа Шале
7.0
Патриоты
Indigènes
Рашид Бушареб
Победитель
Золотая карета
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Printed Rainbow
Printed Rainbow
Гитанджали Рао
Победитель
Приз "С уважением, молодой человек" / Неделя критиков
6.4
Сны о рыбе
Sonhos de Peixe
Кирилл Михановский
Победитель
Приз "С уважением, молодой человек" / Две недели режиссеров
Джулия Локтев
День Ночь День Ночь
Победитель
Премия SACD за сценарий
6.4
Пинг-Понг
Pingpong
Маттиас Лутхардт, Meike Hauck
Победитель
Poison Friends
Les amitiés maléfiques
Emmanuel Bourdieu, Marcia Romano
Победитель
6.4
Пинг-Понг
Pingpong
Маттиас Лутхардт, Meike Hauck
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Anche libero va bene
Anche libero va bene
Ким Росси Стюарт
Победитель
Electroma
Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
We Should Not Exist
On ne devrait pas exister
Hervé Pierre-Gustave
Sway
Yureru
Мива Нисикава
6.2
Глюки
Bug
Уильям Фридкин
6.3
Джиндабайн
Jindabyne
Рэй Лоуренс
6.2
Перемена адреса
Changement d'Adresse
Эмманюэль Муре
White Palms
Fehér tenyér
Саболч Хайду
6.4
Лето 2004
Sommer '04
Штефан Кромер
Lying
Lying
М. Блаш
7.1
Заложник
Gwoemul
Пон Чжун-хо
7.1
Принцесса
Princess
Андрес Моргенталлер
6.2
День Ночь День Ночь
Day Night Day Night
Джулия Локтев
6.4
Парижская история
Dans Paris
Кристоф Оноре
7.1
К востоку от Бухареста
A fost sau n-a fost?
Корнелиу Порумбойю
Quixotic/Honor de Cavelleria
Honor de cavalleria
Альберт Серра
5.9
Ястреб умирает
The Hawk Is Dying
Джулиан Голдбергер
Electroma
Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
6.5
Азур и Азмар
Azur et Asmar
Мишель Осело
5.8
Ангелы возмездия
Anges exterminateurs, Les
Жан-Клод Бриссо
7.1
Конгорама
Congorama
Филипп Фалардо
Премия ACID / Премия ACID
7.0
Неуместный человек
The Bothersome Man / Brysomme mannen, Den
Йенс Лиен
Победитель
Премия Гра Савойя
Un rat
Un rat
Bosilka Simonovitch
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
7.1
К востоку от Бухареста
A fost sau n-a fost?
Корнелиу Порумбойю
Победитель
Премия Нормана Макларена
Sniffer
Sniffer
Бобби Пирс
Победитель
Премия SACD за короткометражный фильм
Dans le rang
Dans le rang
Cyprien Vial
Победитель
Menged
Menged
Daniel Taye Workou
Шопард Трофи / Женское откровение
Жасмин Тринка
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Кевин Зегерс
Победитель
Награда города Рима
6.7
Кайман
Il caimano
Нанни Моретти
Победитель
Приз Гран Крю
Esmir Filho
Победитель
«Особый взгляд» — лучший актер
The Violin
El violín
Ángel Tavira
Победитель
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
How I Celebrated the End of the World
Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii
Доротееа Петре
Победитель
«Особый взгляд» - Приз председателя жюри / «Особый взгляд» — приз за определенный талант
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
7.0
Десять каноэ
Ten Canoes
Рольф Де Хир
Победитель
Премия UCMF в области киномузыки
Brothers
Brødre
Johan Söderqvist
Победитель
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
6.4
Преданный садовник
The Constant Gardener
Alberto Iglesias
Победитель
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Пальмовая собака
7.0
Мария Антуанетта
Marie Antoinette
"Mops"
Победитель
Пальмовая собака – особое упоминание
6.4
Пинг-Понг
Pingpong
Schumann
Победитель
