Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2006

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2006 году

Место проведения Франция
Дата проведения 17 мая 2006 - 28 мая 2006
Золотая пальмовая ветвь
Ветер, который качает вереск 7.4
Ветер, который качает вереск The Wind That Shakes the Barley
Кен Лоуч
Победитель
Все номинанты
Летний дворец 7.1
Летний дворец Summer Palace
Лоу Е (Withdrawn from competition.)
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Гильермо дель Торо
Смотреть трейлер
The Family Friend L'amico di famiglia
Паоло Соррентино
Времена года 7.2
Времена года Iklimler
Нури Бильге Джейлан
Фландрия 6.4
Фландрия Flandres
Брюно Дюмон
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Смотреть трейлер
Огни городской окраины 6.5
Огни городской окраины Laitakaupungin valot
Аки Каурисмяки
Colossal Youth Juventude em Marcha
Педру Кошта
Как говорит Шарли 5.1
Как говорит Шарли Selon Charlie
Николь Гарсия
Кайман 6.7
Кайман Il caimano
Нанни Моретти
Возвращение 7.1
Возвращение Volver
Педро Альмодовар
Сказки юга 6.0
Сказки юга Southland Tales
Ричард Келли
Смотреть трейлер
Патриоты 7.0
Патриоты Indigènes
Рашид Бушареб
Нация фастфуда 6.9
Нация фастфуда Fast Food Nation
Ричард Линклейтер
Мария Антуанетта 7.0
Мария Антуанетта Marie Antoinette
София Коппола
Когда я был певцом 6.4
Когда я был певцом Quand j'étais chanteur
Ксавье Джанноли
Красная дорога 6.7
Красная дорога Red Road
Андреа Арнольд
Chronicle of an Escape Crónica de una fuga
Israel Adrián Caetano
Закон для бедных 6.7
Закон для бедных Raison du plus faible, La
Люка Бельво
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Времена года 7.2
Времена года Iklimler
Нури Бильге Джейлан
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Глюки 6.2
Глюки Bug
Уильям Фридкин
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Paraguayan Hammock Hamaca paraguaya
Paz Encina
Победитель
Главный приз жюри
Фландрия 6.4
Фландрия Flandres
Брюно Дюмон
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Sniffer Sniffer
Бобби Пирс
Победитель
Все номинанты
Banquise Banquise
Cédric Louis, Клод Баррас
Film Noir Film Noir
Osbert Parker
Boreas Poyraz
Belma Bas
First Snow Primera nieve
Пабло Агеро
Ongeriewe Ongeriewe
Robin Kleinsmidt
Nature's Way Nature's Way
Jane Shearer
O Monstro O Monstro
Eduardo Valente
Sexy Thing Sexy Thing
Denie Pentecost
Conte de quartier Conte de quartier
Florence Miailhe
Banquise Banquise
Cédric Louis, Клод Баррас
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Conte de quartier Conte de quartier
Florence Miailhe
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Stephen Mirrione For the editing.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия молодежи / Молодежная премия
Bled Number One Bled Number One
Рабех Аммер-Займеш
Победитель
Лучший актер
Патриоты 7.0
Патриоты Indigènes
Бернард Бланкан, Сами Буажила, Жамель Деббуз, Сами Насери, Рошди Зем To the male ensemble cast.
Победитель
Патриоты 7.0
Патриоты Indigènes
Бернард Бланкан, Сами Буажила, Жамель Деббуз, Сами Насери, Рошди Зем To the male ensemble cast.
Победитель
Лучшая актриса
Возвращение 7.1
Возвращение Volver
Пенелопа Крус, Йоана Кобо, Лола Дуэньяс, Чус Лампреаве, Кармен Маура, Бланка Портильо To the female ensemble cast.
Победитель
Возвращение 7.1
Возвращение Volver
Пенелопа Крус, Йоана Кобо, Лола Дуэньяс, Чус Лампреаве, Кармен Маура, Бланка Портильо To the female ensemble cast.
Победитель
Лучший режиссер
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Возвращение 7.1
Возвращение Volver
Педро Альмодовар
Победитель
Премия Канал+
Kristall Kristall
Christoph Girardet, Matthias Müller
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Ge & Zeta Ge & Zeta
Gustavo Riet
Победитель
Все номинанты
A Drop of Water Bir damla su (Une goutte d'eau)
Дениз Гамзе Эргювен
Graceland Graceland
Anocha Suwichakornpong
Snow Snow
Дастин Финели
Mother Mother
Сиан Хедер Tied with A vírus (2005).
A vírus A vírus
Агнеш Кочиш Tied with Mother (2006).
Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker
Stefan Müller
Emile's Girlfriend Ha-Chavera Shell Emile
Надав Лапид
Главный приз Недели критики
Poison Friends Les amitiés maléfiques
Emmanuel Bourdieu
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
К востоку от Бухареста 7.1
К востоку от Бухареста A fost sau n-a fost?
Корнелиу Порумбойю
Победитель
Все номинанты
Electroma Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
Лесная братва 7.2
Лесная братва Over the Hedge
Кэри Киркпатрик
Quixotic/Honor de Cavelleria Honor de cavalleria
Альберт Серра
We Should Not Exist On ne devrait pas exister
Hervé Pierre-Gustave
Komma Komma
Martine Doyen
Electroma Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
Paraguayan Hammock Hamaca paraguaya
Paz Encina
Lying Lying
М. Блаш
Anche libero va bene Anche libero va bene
Ким Росси Стюарт
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
First Snow Primera nieve
Пабло Агеро
Победитель
Приз жюри
Красная дорога 6.7
Красная дорога Red Road
Андреа Арнольд
Победитель
Приз Экуменического жюри
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Retrieval Z odzysku
Slawomir Fabicki
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Luxury Car Jiang cheng xia ri
Chao Wang
Победитель
Все номинанты
Serambi Serambi
Garin Nugroho, Viva Westi, Lianto Luseno, Tonny Trimarsanto
Париж, я люблю тебя 7.1
Париж, я люблю тебя Paris, je t aime
Уэс Крэйвен, Жерар Депардье, Оливье Ассайас, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Гас Ван Сент, Оливер Шмитц, Фредерик Обертен, Гуриндер Чадха, Сильвэн Шомэ, Изабель Койшет, Альфонсо Куарон, Кристофер Дойл, Ричард ЛаГравенезе, Винченцо Натали, Александр Пэйн, Брюно Подалидес, Уолтер Саллес, Нобухиро Сува, Даниэла Томас, Том Тыквер
Смотреть трейлер
Serambi Serambi
Garin Nugroho, Viva Westi, Lianto Luseno, Tonny Trimarsanto
Париж, я люблю тебя 7.1
Париж, я люблю тебя Paris, je t aime
Уэс Крэйвен, Жерар Депардье, Оливье Ассайас, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Гас Ван Сент, Оливер Шмитц, Фредерик Обертен, Гуриндер Чадха, Сильвэн Шомэ, Изабель Койшет, Альфонсо Куарон, Кристофер Дойл, Ричард ЛаГравенезе, Винченцо Натали, Александр Пэйн, Брюно Подалидес, Уолтер Саллес, Нобухиро Сува, Даниэла Томас, Том Тыквер
Смотреть трейлер
How I Celebrated the End of the World Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii
Cătălin Mitulescu
Retrieval Z odzysku
Slawomir Fabicki
Десять каноэ 7.0
Десять каноэ Ten Canoes
Рольф Де Хир
Salvador (Puig Antich) Salvador (Puig Antich)
Мануэль Уэрга
The Unforgiven Yongseobadji mothan ja
Юн Джон-бин
2:37 7.1
2:37 2:37 / Two Thirty 7
Мурали Таллури
Bled Number One Bled Number One
Рабех Аммер-Займеш
La Californie La Californie
Jacques Fieschi
As esi tu As esi tu
Кристийонас Вилджюнас
Uro Uro
Stefan Faldbakken
Девять Семь Семь 5.6
Девять Семь Семь 977
Николай Хомерики
The Wedding Director Il regista di matrimoni
Марко Беллоккьо
Ассистентка 7.0
Ассистентка La tourneuse de pages / The Page Turner
Дени Деркур
To Get to Heaven First You Have to Die Bihisht faqat baroi murdagon
Jamshed Usmonov
Таксидермия 6.9
Таксидермия Taxidermia
Дьёрдь Пальфи
Смотреть трейлер
Re-cycle Gwai wik
Оксид Пан, Дэнни Пан
Помутнение 7.0
Помутнение A Scanner Darkly
Ричард Линклейтер
Paraguayan Hammock Hamaca paraguaya
Paz Encina
Беспредел на окраине 6.0
Беспредел на окраине Suburban Mayhem
Пол Голдман
The Violin El violín
Francisco Vargas
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Пинг-Понг 6.4
Пинг-Понг Pingpong
Маттиас Лутхардт
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Printed Rainbow Printed Rainbow
Гитанджали Рао Tied with _Iron (2006)_.
Победитель
Большой Золотой Рельс
Poison Friends Les amitiés maléfiques
Emmanuel Bourdieu
Победитель
Малый Золотой Рельс
Printed Rainbow Printed Rainbow
Гитанджали Рао
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Мария Антуанетта 7.0
Мария Антуанетта Marie Antoinette
София Коппола
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Премия Франсуа Шале
Патриоты 7.0
Патриоты Indigènes
Рашид Бушареб
Победитель
Золотая карета
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Printed Rainbow Printed Rainbow
Гитанджали Рао
Победитель
Приз "С уважением, молодой человек" / Неделя критиков
Сны о рыбе 6.4
Сны о рыбе Sonhos de Peixe
Кирилл Михановский
Победитель
Приз "С уважением, молодой человек" / Две недели режиссеров
Джулия Локтев
День Ночь День Ночь
Победитель
Премия SACD за сценарий
Пинг-Понг 6.4
Пинг-Понг Pingpong
Маттиас Лутхардт, Meike Hauck
Победитель
Poison Friends Les amitiés maléfiques
Emmanuel Bourdieu, Marcia Romano
Победитель
Пинг-Понг 6.4
Пинг-Понг Pingpong
Маттиас Лутхардт, Meike Hauck
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Anche libero va bene Anche libero va bene
Ким Росси Стюарт
Победитель
Все номинанты
Electroma Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
We Should Not Exist On ne devrait pas exister
Hervé Pierre-Gustave
Sway Yureru
Мива Нисикава
Глюки 6.2
Глюки Bug
Уильям Фридкин
Джиндабайн 6.3
Джиндабайн Jindabyne
Рэй Лоуренс
Перемена адреса 6.2
Перемена адреса Changement d'Adresse
Эмманюэль Муре
White Palms Fehér tenyér
Саболч Хайду
Лето 2004 6.4
Лето 2004 Sommer '04
Штефан Кромер
Lying Lying
М. Блаш
Заложник 7.1
Заложник Gwoemul
Пон Чжун-хо
Принцесса 7.1
Принцесса Princess
Андрес Моргенталлер
День Ночь День Ночь 6.2
День Ночь День Ночь Day Night Day Night
Джулия Локтев
Парижская история 6.4
Парижская история Dans Paris
Кристоф Оноре
К востоку от Бухареста 7.1
К востоку от Бухареста A fost sau n-a fost?
Корнелиу Порумбойю
Quixotic/Honor de Cavelleria Honor de cavalleria
Альберт Серра
Ястреб умирает 5.9
Ястреб умирает The Hawk Is Dying
Джулиан Голдбергер
Electroma Electroma
Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo
Азур и Азмар 6.5
Азур и Азмар Azur et Asmar
Мишель Осело
Ангелы возмездия 5.8
Ангелы возмездия Anges exterminateurs, Les
Жан-Клод Бриссо
Конгорама 7.1
Конгорама Congorama
Филипп Фалардо
Премия ACID / Премия ACID
Неуместный человек 7.0
Неуместный человек The Bothersome Man / Brysomme mannen, Den
Йенс Лиен
Победитель
Премия Гра Савойя
Un rat Un rat
Bosilka Simonovitch
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
К востоку от Бухареста 7.1
К востоку от Бухареста A fost sau n-a fost?
Корнелиу Порумбойю
Победитель
Премия Нормана Макларена
Sniffer Sniffer
Бобби Пирс
Победитель
Премия SACD за короткометражный фильм
Dans le rang Dans le rang
Cyprien Vial
Победитель
Все номинанты
Menged Menged
Daniel Taye Workou
Шопард Трофи / Женское откровение
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс
Победитель
Награда города Рима
Кайман 6.7
Кайман Il caimano
Нанни Моретти
Победитель
Приз Гран Крю
Esmir Filho
Победитель
«Особый взгляд» — лучший актер
The Violin El violín
Ángel Tavira
Победитель
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
How I Celebrated the End of the World Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii
Доротееа Петре
Победитель
«Особый взгляд» - Приз председателя жюри / «Особый взгляд» — приз за определенный талант
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Десять каноэ 7.0
Десять каноэ Ten Canoes
Рольф Де Хир
Победитель
Премия UCMF в области киномузыки
Brothers Brødre
Johan Söderqvist
Победитель
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Преданный садовник 6.4
Преданный садовник The Constant Gardener
Alberto Iglesias
Победитель
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Пальмовая собака
Мария Антуанетта 7.0
Мария Антуанетта Marie Antoinette
"Mops"
Победитель
Пальмовая собака – особое упоминание
Пинг-Понг 6.4
Пинг-Понг Pingpong
Schumann
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше