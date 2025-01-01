Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1987

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1987 году

Место проведения Франция
Дата проведения 7 мая 1987 - 19 мая 1987
Золотая пальмовая ветвь
Under the Sun of Satan Sous le soleil de Satan
Морис Пиала Unanimously. When the audience whistled when Pialat received the award, he raised his fist replying "I don't like you either".
Победитель
Все номинанты
Свет 6.9
Свет Yeelen
Сулейман Сиссе
Покаяние 7.8
Покаяние Monanieba
Тенгиз Абуладзе
Pierre and Djemila Pierre et Djemila
Жерар Блен
Пьянь 7.2
Пьянь Barfly
Барбет Шредер
Shinran: Path to Purity Shinran: Shiroi michi
Рэнтаро Микуни
Живот архитектора 6.8
Живот архитектора The Belly of an Architect
Питер Гринуэй
Champ d'honneur Champ d'honneur
Jean-Pierre Denis
Zegen Zegen
Сёхэй Имамура
Ария 6.1
Ария Aria
Роберт Олтмен, Жан-Люк Годар, Брюс Бересфорд, Николас Роуг, Кен Расселл, Билл Брайден, Дерек Джармен, Фрэнк Роддэм, Чарльз Стёрридж, Джульен Темпл
Семья 7.4
Семья La famiglia
Этторе Скола
Хроника объявленной смерти 6.0
Хроника объявленной смерти Cronaca di una morte annunciata
Франческо Рози
The Last Manuscript Az utolsó kézirat
Карой Макк
Небо над Берлином 7.5
Небо над Берлином Wings of Desire
Вим Вендерс
Shy People Shy People
Андрей Кончаловский
Prick Up Your Ears Prick Up Your Ears
Стивен Фрирз
Ария 6.1
Ария Aria
Роберт Олтмен, Жан-Люк Годар, Брюс Бересфорд, Николас Роуг, Кен Расселл, Билл Брайден, Дерек Джармен, Фрэнк Роддэм, Чарльз Стёрридж, Джульен Темпл
Стеклянный зверинец 6.6
Стеклянный зверинец The Glass Menagerie
Пол Ньюман
Влюбленный мужчина 6.0
Влюбленный мужчина Un homme amoureux
Диана Кюри
Очи черные 7.3
Очи черные Oci ciornie
Никита Михалков
Subway to the Stars Um Trem para as Estrelas
Карлус Диегис
Премия ФИПРЕССИ
Wedding in Galilee Urs al-jalil
Michel Khleifi
Победитель
Wish You Were Here Wish You Were Here
Дэвид Лилэнд
Победитель
Покаяние 7.8
Покаяние Monanieba
Тенгиз Абуладзе
Победитель
Главный приз жюри
Покаяние 7.8
Покаяние Monanieba
Тенгиз Абуладзе Unanimously.
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Palisade Palisade
Laurie McInnes
Победитель
Все номинанты
Academy Leader Variations Academy Leader Variations
David Ehrlich
Les quatre voeux du vilain et de sa femme Les quatre voeux du vilain et de sa femme
Мишель Осело
Maestro Maestro
Алекс Замм
Transatlantique Transatlantique
Bruce Krebs
Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K
Милош Радович
Ujjhullam Ujjhullam
Gyula Nagy
Your Face Your Face
Билл Плимптон
Vol van gratie Vol van gratie
Nicole Van Goethem
Главный технический приз / Технический главный приз
Le cinéma dans les yeux Le cinéma dans les yeux
Gilles Jacob, Laurent Jacob
Победитель
Le cinéma dans les yeux Le cinéma dans les yeux
Gilles Jacob, Laurent Jacob
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
I've Heard the Mermaids Singing I've Heard the Mermaids Singing
Патриция Розема
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Лучший актер
Очи черные 7.3
Очи черные Oci ciornie
Марчелло Мастроянни
Победитель
Лучшая актриса
Shy People Shy People
Барбара Херши
Победитель
Лучший режиссер
Небо над Берлином 7.5
Небо над Берлином Wings of Desire
Вим Вендерс
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Робинзонада, или мой английский дедушка 6.8
Робинзонада, или мой английский дедушка Robinzoniada, anu chemi ingliseli Papa
Нана Джорджадзе
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K
Милош Радович
Победитель
Academy Leader Variations Academy Leader Variations
Jane Aaron, Skip Battaglia, Guang Xi Chang, Jingda Xu, Ding Xian Yan, Петр Думала, David Ehrlich, Paul Glabicki, George Griffin, Jinqing Hu, Al Jarnow, Krzysztof Kiwerski, Jerzy Kucia, Станислав Ленартович, Claude Luyet, Georges Schwizgebel, Daniel Suter, Martial Wannaz, Lin Wen Xiao, He Yu Men
Победитель
Academy Leader Variations Academy Leader Variations
Jane Aaron, Skip Battaglia, Guang Xi Chang, Jingda Xu, Ding Xian Yan, Петр Думала, David Ehrlich, Paul Glabicki, George Griffin, Jinqing Hu, Al Jarnow, Krzysztof Kiwerski, Jerzy Kucia, Станислав Ленартович, Claude Luyet, Georges Schwizgebel, Daniel Suter, Martial Wannaz, Lin Wen Xiao, He Yu Men
Победитель
Приз жюри
Shinran: Path to Purity Shinran: Shiroi michi
Рэнтаро Микуни Tied with Yeelen (1987).
Победитель
Свет 6.9
Свет Yeelen
Сулейман Сиссе Tied with Shinran: Shiroi michi (1987).
Победитель
Приз Экуменического жюри
Покаяние 7.8
Покаяние Monanieba
Тенгиз Абуладзе
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Пир Бабетты 7.8
Пир Бабетты Babettes gæstebud
Гэбриел Аксел
Победитель
Свет 6.9
Свет Yeelen
Сулейман Сиссе
Победитель
Премия «Перспективы кино»
Un amour à Paris Un amour à Paris
Мерзак Аллуаш
Победитель
Retour Retour
Sylvie Guedel
Победитель
Лучший художественный вклад
Prick Up Your Ears Prick Up Your Ears
Стенли Майерс Unanimously.
Победитель
Премия к 40-летию
Интервью 6.7
Интервью Intervista
Федерико Феллини Unanimously.
Победитель
Премия "Перспективы кинематографа" - Специальное упоминание
Boccetta revient de guerre Boccetta revient de guerre
Jean-Pierre Sinapi
Победитель
