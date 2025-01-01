Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2020

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2020 году

Место проведения Франция
Дата проведения 12 мая 2020 - 23 мая 2020
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
I Am Afraid to Forget Your Face I Am Afraid to Forget Your Face
Sameh Alaa
Победитель
Все номинанты
Son of Sodom Son of Sodom
Тео Монтойя
Mountain Cat Shiluus
Lkhagvadulam Purev-Ochir
Stephanie Stephanie
Leonardo Van Dijl
Benjamin, Benny, Ben Benjamin, Benny, Ben
Paul Shkordoff
Sudden Light Sudden Light
Sophie Littman
David David
Зак Вудс
The Lamb of God O Cordeiro de Deus
David Pinheiro Vicente
Motorway 65 Motorway 65
Evi Kalogiropoulou
Camille Contactless Camille sans contact
Paul Nouhet
Blue Fear Filles bleues, peur blanche
Lola Halifa-Legrand, Marie Jacotey
Премия «Синефондасьон»
Все номинанты
Taipei Suicide Story Anmian lushe
KEFF
Agapé Agapé
Márk Beleznai
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
После любви 7.3
После любви After Love
Алим Кхан
Победитель
Год проведения
Номинации

