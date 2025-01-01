Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1999 году

Место проведения Франция
Дата проведения 12 мая 1999 - 23 мая 1999
Золотая пальмовая ветвь
Розетта 7.5
Розетта Rosetta
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Розетта 7.5
Розетта Rosetta
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Все номинанты
Письмо 6.2
Письмо La lettre
Мануэль де Оливейра
Пола Икс 5.7
Пола Икс Pola X
Леос Каракс
Humanité L'humanité
Брюно Дюмон
Святой 6.9
Святой Kadosh
Амос Гитай
Limbo Limbo
Джон Сейлз
Все о моей матери 7.6
Все о моей матери Todo sobre mi madre
Педро Альмодовар
Колыбель будет качаться 6.8
Колыбель будет качаться Cradle Will Rock
Тим Роббинс
Tales of Kish Ghesse haye Kish
Abolfazl Jalili, Мохсен Махмальбаф, Nasser Taghvai
Felicia's Journey Felicia's Journey
Атом Эгоян
Wonderland Wonderland
Майкл Уинтерботтом
The Nanny La balia
Марко Беллоккьо
Император и убийца 7.2
Император и убийца Jing Ke ci Qin Wang
Чэнь Кайгэ
8 1/2 женщин 5.6
8 1/2 женщин 8 1/2 women
Питер Гринуэй
Молох 6.8
Молох Moloch
Александр Сокуров
Обретенное время 6.7
Обретенное время Le temps retrouvé
Рауль Руис
Love Will Tear Us Apart Tin seung yan gaan
Nelson Lik-wai Yu
Tales of Kish Ghesse haye Kish
Abolfazl Jalili, Мохсен Махмальбаф, Nasser Taghvai
Nos vies heureuses Nos vies heureuses
Jacques Maillot
No One Writes to the Colonel El coronel no tiene quien le escriba
Артуро Рипстейн
Простая история 7.9
Простая история The Straight Story
Дэвид Линч
Пес-призрак: Путь самурая 7.5
Пес-призрак: Путь самурая Ghost Dog: The Way of the Samurai
Джим Джармуш
Смотреть трейлер
Кикуджиро 7.8
Кикуджиро Kikujirô no natsu
Такеши Китано
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Peau neuve Peau neuve
Emilie Deleuze For its profound and moving analysis of personal and professional anxiety in an unique setting. (Note: FIPRESCI lists this film as in the festival's official selection, but it was in the parallel sections.)
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
M/Other M/Other
Нобухиро Сува For its captivating and original observation of a couple's behaviour during an existential crisis.
Победитель
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
The Picnic So-poong
Сон Иль-гон Tied with Stop (1999).
Победитель
Главный приз жюри
Humanité L'humanité
Брюно Дюмон
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
When the Day Breaks When the Day Breaks
Amanda Forbis, Wendy Tilby
Победитель
Stop Stop
Родольфо Маркони Tied with _So-poong (1999)_.
Победитель
When the Day Breaks When the Day Breaks
Amanda Forbis, Wendy Tilby
Победитель
Все номинанты
Billy's Balloon Billy's Balloon
Дон Херцфельдт
Rien à dire Rien à dire
Венсан Перес
Devil Doll/Ring Pull Devil Doll/Ring Pull
Jarl Olsen
An Eternity An Eternity
Daehyun Kim
The Cookie Thief The Cookie Thief
Hugo Currie, Toby Leslie
Ruleta Ruleta
Роберто Сантьяго
Food for Thought Food for Thought
John Paton, Matthew Michael Ross
Husk Husk
Jerry Handler
Food for Thought Food for Thought
John Paton, Matthew Michael Ross
Simultaneity Dong si-e
Seong Sook Kim
The Picnic So-poong
Сон Иль-гон
The Cookie Thief The Cookie Thief
Hugo Currie, Toby Leslie
Главный технический приз / Технический главный приз
Император и убийца 7.2
Император и убийца Jing Ke ci Qin Wang
Juhua Tu For the production design.
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света 6.8
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света The Blair Witch Project
Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Voyages Voyages
Эмануэль Финкель
Победитель
Лучший актер
Humanité L'humanité
Emmanuel Schotté
Победитель
Лучшая актриса
Розетта 7.5
Розетта Rosetta
Эмили Декьенн Tied with Séverine Caneele for L'humanité (1999).
Победитель
Humanité L'humanité
Северин Канеел Tied with Émilie Dequenne for Rosetta (1999).
Победитель
Лучший режиссер
Все о моей матери 7.6
Все о моей матери Todo sobre mi madre
Педро Альмодовар
Победитель
Лучший сценарий
Молох 6.8
Молох Moloch
Юрий Арабов
Победитель
Премия Канал+
Shoes Off! Shoes Off!
Mark Sawers
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Second Hand Second Hand
Эмили Янг
Победитель
Все номинанты
Im Hukim Im Hukim
Довер Кошашвили Tied with La puce (1999).
La puce La puce
Эмманюэль Берко Tied with Im Hukim (1999).
Inter-View Inter-View
Джессика Хауснер
Золотая камера / Золотая камера
Marana Simhasanam Marana Simhasanam
Murali Nair
Победитель
Все номинанты
Зона военных действий 7.3
Зона военных действий The War Zone
Тим Рот
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света 6.8
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света The Blair Witch Project
Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес
Девственницы-самоубийцы 7.5
Девственницы-самоубийцы The Virgin Suicides
София Коппола
Le bleu des villes Le bleu des villes
Стефан Бризе
Les convoyeurs attendent Les convoyeurs attendent
Бенуа Марьяж
East Is East East Is East
Дэмиен О`Доннелл
Приз жюри
Письмо 6.2
Письмо La lettre
Мануэль де Оливейра
Победитель
Приз Экуменического жюри
Все о моей матери 7.6
Все о моей матери Todo sobre mi madre
Педро Альмодовар
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Розетта 7.5
Розетта Rosetta
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Розетта 7.5
Розетта Rosetta
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Beautiful People Beautiful People
Ясмин Диздар
Победитель
Все номинанты
So Close to Paradise Bian dan, gu niang
Ван Сяошуай
Genesis La genèse
Cheick Oumar Sissoko
Kaizokuban Bootleg Film Kaizokuban Bootleg Film
Masahiro Kobayashi
The Spousals of God As Bodas de Deus
Жуан Сезар Монтейру
March of Happiness Tian ma cha fang
Cheng-sheng Lin
Sicily! Sicilia!
Даниель Юйе, Жан-Мари Штрауб
If I Give You My Humbleness, Don't Take Away My Pride If I Give You My Humbleness, Don't Take Away My Pride
Karin Westerlund
The Shade The Shade
Raphaël Nadjari
The Winslow Boy The Winslow Boy
Дэвид Мэмет
Peau neuve Peau neuve
Emilie Deleuze
Vanaprastham Vanaprastham
Shaji N. Karun
The Other El-Akhar
Юссеф Шахин
Harem Suare Harem Suare
Ферзан Озпетек
Beresina or The Last Days of Switzerland Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz
Daniel Schmid
Marana Simhasanam Marana Simhasanam
Murali Nair
Крысолов 7.6
Крысолов Ratcatcher
Линн Рэмси
Garage Olimpo Garage Olimpo
Марко Бечис
Слова излишни 6.3
Слова излишни San tiao ren
Кристофер Дойл
The Personals Zheng hun qi shi
Kuo-Fu Chen
Nadia et les hippopotames Nadia et les hippopotames
Доминик Кабрера
Les passagers Les passagers
Jean-Claude Guiguet
Judy Berlin Judy Berlin
Eric Mendelsohn
Премия Мерседес-Бенц
Flowers from Another World Flores de otro mundo
Исиар Больяин
Победитель
Большой Золотой Рельс
Закат в Сиаме 6.4
Закат в Сиаме Siam Sunset
Джон Полсон
Победитель
Малый Золотой Рельс
Dérapages Dérapages
Pascal Adant
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Премия Франсуа Шале
The Other El-Akhar
Юссеф Шахин
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Un petit air de fête Un petit air de fête
Eric Guirado
Победитель
Премия "Синефондасьон" - Специальное упоминание
Inter-View Inter-View
Джессика Хауснер
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
Troubled Waters Ô trouble
Sylvia Calle
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Qui plume la lune? Qui plume la lune?
Christine Carrière
Победитель
Все номинанты
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света 6.8
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света The Blair Witch Project
Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес
Девственницы-самоубийцы 7.5
Девственницы-самоубийцы The Virgin Suicides
София Коппола
Зона военных действий 7.3
Зона военных действий The War Zone
Тим Рот
South Sud
Шанталь Акерман
East Is East East Is East
Дэмиен О`Доннелл
Agnes Browne Agnes Browne
Анжелика Хьюстон
Les convoyeurs attendent Les convoyeurs attendent
Бенуа Марьяж
Харизма 7.1
Харизма Karisuma
Киёси Куросава
Le bleu des villes Le bleu des villes
Стефан Бризе
Кровавое лето Сэма 6.7
Кровавое лето Сэма Summer of Sam
Спайк Ли
Премия Гра Савойя
A Castle in Spain Un château en Espagne
Дельфин Глейз
Победитель
Год проведения
Номинации

