Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1960

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1960 году

Место проведения Франция
Дата проведения 4 мая 1960 - 20 мая 1960
Золотая пальмовая ветвь
Сладкая жизнь 8.0
Сладкая жизнь La dolce vita
Федерико Феллини
Победитель
Все номинанты
Telegrame Telegrame
Aurel Miheles, Gheorghe Naghi
The Ninth Circle Deveti krug
France Stiglic
The Savage Innocents The Savage Innocents
Baccio Bandini, Николас Рэй
Home from the Hill Home from the Hill
Винсент Миннелли
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье Pote tin Kyriaki
Жюль Дассен
Boy of Two Worlds Paw
Астрид Хеннинг-Енсен
La procesión La procesión
Francis Lauric
The Savage Innocents The Savage Innocents
Baccio Bandini, Николас Рэй
Приключение 7.5
Приключение The Adventure
Микеланджело Антониони
America as Seen by a Frenchman L'Amérique insolite
François Reichenbach
Баллада о солдате 8.3
Баллада о солдате Ballada o soldate
Григорий Чухрай
The Enchanting Shadow Ching nu yu hun
Han Hsiang Li
Cidade Ameaçada Cidade Ameaçada
Roberto Farias
Сыновья и любовники 7.1
Сыновья и любовники Sons and Lovers
Джек Кардифф
Seven Days... Seven Nights Moderato cantabile
Питер Брук
Шесть превращений Яна Пищика 7.5
Шесть превращений Яна Пищика Zezowate Szczescie
Анджей Мунк
The Chasers Jakten
Erik Løchen
First Lesson Parvi urok
Рангел Вълчанов
Девичий источник 8.1
Девичий источник Jungfrukällan
Ингмар Бергман
Неотправленное письмо 8.1
Неотправленное письмо Neotpravlennoye pismo
Михаил Калатозов
Sujata Sujata
Bimal Roy
When the Woman Butts In Kam cert nemuze
Зденек Подскальски
Дама с собачкой 6.5
Дама с собачкой Dama s sobachkoy
Иосиф Хейфиц
Молодая девушка 7.4
Молодая девушка The Young One
Луис Бунюэль
Macario Macario
Роберто Гальвадон
Odd Obsession Kagi
Кон Итикава
The Delinquents Los golfos
Карлос Саура
Дыра 7.5
Дыра Le Trou
Жак Беккер
If the Wind Frightens You Si le vent te fait peur
Emile Degelin
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Le sourire Le sourire
Серж Бургиньон
Победитель
Особое упоминание
Молодая девушка 7.4
Молодая девушка The Young One
Луис Бунюэль
Победитель
Девичий источник 8.1
Девичий источник Jungfrukällan
Ингмар Бергман
Победитель
Лучшая актриса
Seven Days... Seven Nights Moderato cantabile
Жанна Моро Tied with Melina Mercouri for Pote tin Kyriaki (1960).
Победитель
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье Pote tin Kyriaki
Мелина Меркури Tied with Jeanne Moreau for Moderato cantabile (1960).
Победитель
Приз жюри
Odd Obsession Kagi
Кон Итикава Tied with L'avventura (1960).
Победитель
Приключение 7.5
Приключение The Adventure
Микеланджело Антониони Tied with Kagi (1959).
Победитель
Награда / Короткометражный фильм
Paris la belle Paris la belle
Пьер Превер
Победитель
Премия OCIC
Boy of Two Worlds Paw
Астрид Хеннинг-Енсен
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше