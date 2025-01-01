Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1966 году

Место проведения Франция
Дата проведения 5 мая 1966 - 20 мая 1966
Золотая пальмовая ветвь
Дамы и господа 7.6
Дамы и господа Signore & signori
Пьетро Джерми Tied with Un homme et une femme (1966). In 1966 the Grand Prize was given as 'Grand prix du vingtième anniversaire du Festival international du film' (20th Anniversary Grand Prize).
Победитель
Мужчина и женщина 7.3
Мужчина и женщина A Man And A Woman
Клод Лелуш Tied with Signore & signori (1966). In 1966 the Grand Prize was given as 'Grand prix du vingtième anniversaire du Festival international du film' (20th Anniversary Grand Prize).
Победитель
Все номинанты
Молодой Тёрлесс 7.2
Молодой Тёрлесс Der junge Törless
Фолькер Шлендорф
Вторые 7.6
Вторые Seconds
Джон Франкенхаймер
Птицы большие и малые 7.2
Птицы большие и малые Uccellacci e uccellini
Пьер Паоло Пазолини
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Льюис Гилберт
Rascoala Rascoala
Mircea Muresan
Полуночные колокола 7.7
Полуночные колокола Campanadas a medianoche
Орсон Уэллс
Без надежды 7.6
Без надежды Szegenylegenyek
Миклош Янчо
The Nun La religieuse
Жак Риветт
The Ashes Popioly
Анджей Вайда
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Дэвид Лин
Mademoiselle Mademoiselle
Тони Ричардсон
For Love and Gold L'armata Brancaleone
Марио Моничелли
Голод 7.8
Голод Sult
Хеннинг Карлсен
7.0
Ленин в Польше Lenin v Polshe
Сергей Юткевич
Modesty Blaise Modesty Blaise
Джозеф Лоузи
7.2
Здравствуй, это я! Barev, yes em
Фрунзе Довлатян
Con el viento solano Con el viento solano
Марио Камус
The Hour and Turn of Augusto Matraga A Hora e Vez de Augusto Matraga
Roberto Santos
Pipes Dýmky
Войцех Ясны
The Island Ön
Альф Шёберг
It Es
Ulrich Schamoni
Морган: Подходящий случай для терапии 6.6
Морган: Подходящий случай для терапии Morgan: A Suitable Case for Treatment
Карел Рейш
Фараон 7.4
Фараон Faraon
Ежи Кавалерович
Премия ФИПРЕССИ
Молодой Тёрлесс 7.2
Молодой Тёрлесс Der junge Törless
Фолькер Шлендорф
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Skaterdater Skaterdater
Ноэль Блэк
Победитель
Все номинанты
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
Чак Джонс
Alberto Giacometti Alberto Giacometti
Peter Munger, Ernst Scheidegger
Ciphers Cislice
Pavel Prochazka
Le chant du monde de Jean Lurcat Le chant du monde de Jean Lurcat
Victoria Mercanton, Pierre Biro
Équivoque 1900 Équivoque 1900
Monique Lepeuve
Alberto Giacometti Alberto Giacometti
Peter Munger, Ernst Scheidegger
Les rendez-vous de l'été Les rendez-vous de l'été
Jacques Ertaud, Raymond Zumstein
The Position Miejsce
Edward Sturlis
Bruegel et la folie des hommes - dulle griet Bruegel et la folie des hommes - dulle griet
Jean Cleinge
Le chant du monde de Jean Lurcat Le chant du monde de Jean Lurcat
Victoria Mercanton, Pierre Biro
Eiji Murayama
Reflections on Love Reflections on Love
Joe Massot
The Drag The Drag
Carlos Marchiori
The Scream L'urlo
Camillo Bazzoni
The Injured Man De gewonde
Theo Van Haren Noman
The Musical Pig Muzikalno prase
Zlatko Grgic
Les rendez-vous de l'été Les rendez-vous de l'été
Jacques Ertaud, Raymond Zumstein
Особое упоминание
Главный технический приз / Технический главный приз
Skaterdater Skaterdater
Ноэль Блэк Tied with Campanadas a medianoche (1965)
Победитель
Полуночные колокола 7.7
Полуночные колокола Campanadas a medianoche
Орсон Уэллс Tied with Skaterdater (1966).
Победитель
Лучший актер
Голод 7.8
Голод Sult
Пер Оскарссон
Победитель
Лучшая актриса
Морган: Подходящий случай для терапии 6.6
Морган: Подходящий случай для терапии Morgan: A Suitable Case for Treatment
Ванесса Редгрейв
Победитель
Лучший режиссер
7.0
Ленин в Польше Lenin v Polshe
Сергей Юткевич
Победитель
Специальный приз жюри
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Льюис Гилберт
Победитель
Премия к 20-летию
Полуночные колокола 7.7
Полуночные колокола Campanadas a medianoche
Орсон Уэллс
Победитель
Лучшая первая работа
Rascoala Rascoala
Mircea Muresan
Победитель
Премия OCIC
Мужчина и женщина 7.3
Мужчина и женщина A Man And A Woman
Клод Лелуш
Победитель
