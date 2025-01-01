Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1965

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1965 году

Место проведения Франция
Дата проведения 12 мая 1965 - 28 мая 1965
Золотая пальмовая ветвь
Сноровка... и как ее приобрести 6.4
Сноровка... и как ее приобрести The Knack ...and How to Get It
Ричард Лестер
Победитель
Все номинанты
Жаворонок 7.2
Жаворонок Zhavoronok
Никита Курихин, Леонид Менакер
Жаворонок 7.2
Жаворонок Zhavoronok
Никита Курихин, Леонид Менакер
Treason Prodosia
Kostas Manoussakis
Always Further On Tarahumara (Cada vez más lejos)
Luis Alcoriza
The Moment of Truth Il momento della verità
Antonio Levesi Cervi, Франческо Рози
The Ipcress File The Ipcress File
Сидни Дж. Фьюри
Жили-были старик со старухой 6.5
Жили-были старик со старухой Zhili-byli starik so starukhoy
Григорий Чухрай
Первый день свободы 6.3
Первый день свободы Pierwszy dzien wolnosci
Александр Форд
The 317th Platoon La 317ème section
Pierre Schoendoerffer
Коллекционер 7.4
Коллекционер The Collector
Уильям Уайлер
Torrid Noon Goreshto pladne
Зако Хеския
Любовные парочки 6.6
Любовные парочки Älskande par
Мэй Зеттерлинг
Yoyo Yoyo
Пьер Этекс
El juego de la oca El juego de la oca
Manuel Summers
Clay Clay
Giorgio Mangiamele
El reñidero El reñidero
René Múgica
Men and Women Noite Vazia
Walter Hugo Khouri
Магазин на площади 7.7
Магазин на площади Obchod na korze
Ян Кадар, Эльмар Клос
Квайдан 7.9
Квайдан Kwaidan
Масаки Кобаяси
Холм 7.9
Холм The Hil
Сидни Люмет
Магазин на площади 7.7
Магазин на площади Obchod na korze
Ян Кадар, Эльмар Клос
The Uninhibited Los pianos mecánicos
Хуан Антонио Бардем
Forest of the Hanged Padurea spânzuratilor
Liviu Ciulei
The Moment of Truth Il momento della verità
Antonio Levesi Cervi, Франческо Рози
Mitt hem är Copacabana Mitt hem är Copacabana
Arne Sucksdorff
Circus Angel Fifi la plume
Альбер Ламорис
Az életbe táncoltatott leány Az életbe táncoltatott leány
Tamás Banovich
The Sin El haram
Henry Barakat
Премия ФИПРЕССИ
Always Further On Tarahumara (Cada vez más lejos)
Luis Alcoriza
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Ouverture Nyitány
János Vadász
Победитель
Все номинанты
Poprannii obet Poprannii obet
Генрих Маркарян
Aah... Tamara Aah... Tamara
Pim de la Parra
Ohrid Express Ohrid Express
Jean Dasque, Robert Legrand
Petrol-Carburant-Kraftstoff Petrol-Carburant-Kraftstoff
Hugo Niebeling
Evariste Galois Evariste Galois
Alexandre Astruc
Monsieur Plateau Monsieur Plateau
Jean Brismée
Processioni in Sicilia Processioni in Sicilia
Michele Gandin
Ban ye ji jiao Ban ye ji jiao
Yeou Lei
Au bord de la route Au bord de la route
Chou-Tchen Wang
Los junqueros Los junqueros
Oscar Kantor
Anamniseis apo tin Ellada Anamniseis apo tin Ellada
Francis Carabott
I videl sam daljine meglene i kalne I videl sam daljine meglene i kalne
Zlatko Bourek
Féerie du cuivre Féerie du cuivre
Herbert E. Meyer
Sanawat el magd Sanawat el magd
Atef Salem
The Legend of Jimmy Blue Eyes The Legend of Jimmy Blue Eyes
Роберт Клауз
Asinus Asinus
Vasil Mirchev
J.S. Bach - Fantasy in G Minor J.S. Bach Fantasia g moll
Ян Шванкмайер
Le crocodile majuscule Le crocodile majuscule
Eddy Ryssack
Noworoczna noc Noworoczna noc
Jerzy Zitzman
Особое упоминание
Жили-были старик со старухой 6.5
Жили-были старик со старухой Zhili-byli starik so starukhoy
Вера Кузнецова For her acting performance.
Победитель
Магазин на площади 7.7
Магазин на площади Obchod na korze
Ида Каминска, Йозеф Кронер For their acting performances.
Победитель
Магазин на площади 7.7
Магазин на площади Obchod na korze
Ида Каминска, Йозеф Кронер For their acting performances.
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Az életbe táncoltatott leány Az életbe táncoltatott leány
Tamás Banovich
Победитель
Ouverture Nyitány
János Vadász (Short film).
Победитель
Circus Angel Fifi la plume
Альбер Ламорис
Победитель
Ban ye ji jiao Ban ye ji jiao
Yeou Lei (Short film).
Победитель
Главный технический приз – особое упоминание
Сноровка... и как ее приобрести 6.4
Сноровка... и как ее приобрести The Knack ...and How to Get It
Ричард Лестер
Победитель
Лучший актер
Коллекционер 7.4
Коллекционер The Collector
Теренс Стэмп
Победитель
Лучшая актриса
Коллекционер 7.4
Коллекционер The Collector
Саманта Эггар
Победитель
Лучший режиссер
Forest of the Hanged Padurea spânzuratilor
Liviu Ciulei
Победитель
Лучший сценарий
Холм 7.9
Холм The Hil
Ray Rigby Tied with La 317ème section (1965).
Победитель
The 317th Platoon La 317ème section
Pierre Schoendoerffer Tied with The Hill (1965).
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
J.S. Bach - Fantasy in G Minor J.S. Bach Fantasia g moll
Ян Шванкмайер
Победитель
Специальный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Monsieur Plateau Monsieur Plateau
Jean Brismée
Победитель
Специальный приз жюри
Квайдан 7.9
Квайдан Kwaidan
Масаки Кобаяси
Победитель
Лучший фильм для молодежи
Los junqueros Los junqueros
Oscar Kantor
Победитель
Yoyo Yoyo
Пьер Этекс
Победитель
Премия OCIC
Yoyo Yoyo
Пьер Этекс
Победитель
