Кинофестивали
Каннский кинофестиваль
События
Каннский кинофестиваль 2026
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2026 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
12 мая 2026 - 23 мая 2026
Золотая пальмовая ветвь
Все номинанты
5.3
Нежный монстр
Gentle Monster
Мари Кройцер
6.1
Жизнь женщины
La vie d'une femme
Шарлин Буржуа-Так
6.8
Горькое Рождество
Amarga Navidad
Педро Альмодовар
Смотреть трейлер
5.7
Гаранс
Garance
Жанна Эрри
Трус
Coward
Лукас Донт
7.0
Внезапно
Рюсукэ Хамагути
Приключение мечты
The Dreamed Adventure
Валеска Гризебах
Неизвестная
L'inconnue
Артур Харари
Человек своего времени
Notre salut
Эммануэль Марре
8.1
Надежда
Hopeu
На Хон-чжин
Смотреть трейлер
Чёрный шар
La bola negra
Javier Ambrossi, Javier Calvo
6.3
Барашек в ящике
Hako no naka no hitsuji
Хирокадзу Корээда
Смотреть трейлер
5.8
Записки из Наги
Nagi Notes
Кодзи Фукада
Фьорд
Fjord
Кристиан Мунджиу
Мужчина, которого я люблю
The Man I Love
Айра Сакс
Ночные истории
Histoires de la nuit
Леа Мисиус
7.4
Отечество
Fatherland
Павел Павликовский
6.4
Мулен
Moulin
Ласло Немеш
6.2
Параллельные истории
Histoires parallèles
Асгар Фархади
Смотреть трейлер
7.5
Любовь моя
El ser querido
Родриго Сорогойен
Смотреть трейлер
6.8
Бумажный тигр
Paper Tiger
Джеймс Грэй
Минотавр
Minotaur
Андрей Звягинцев
Показать всех номинантов
Directors' Fortnight Audience Award
Все номинанты
Daughters of the Late Colonel
Daughters of the Late Colonel
Elizabeth Hobbs
Слишком много зверей
L'espèce explosive
Sarah Arnold
Diary of a Chambermaid
Le journal d'une femme de chambre
Раду Жуде
9 Храмов на Небесах
9 Temples to Heaven
Sompot Chidgasornpongse
6.5
Расплата
Atonement
Reed Van Dyk
6.1
Варенье из бабочек
Butterfly Jam
Кантемир Балагов
4.9
Кларисса
Clarissa
Arie Esiri, Chuko Esiri
У смерти нет хозяина
Death Has No Master
Jorge Thielen Armand
5.5
Габен
Gabin
Maxence Voiseux
Смотреть трейлер
Дора
Dora
Джули Чжон
Low Expectations
Lave forventninger
Eivind Landsvik
Once Upon a Time in Harlem
Once Upon a Time in Harlem
William Greaves, David Greaves
I See Buildings Fall Like Lightning
I See Buildings Fall Like Lightning
Клио Барнард
La Perra
La Perra
Dominga Sotomayor
Thanks for Coming
Merci d'être venu
Ален Кавалье
4.8
Двойная свобода
La Libertad Doble
Лисандро Алонсо
Shana
Shana
Lila Pinell
We Are Aliens
We Are Aliens
Kohei Kadowaki
Да здравствует Кармен
Carmen, l'oiseau rebelle
Себастьен Лоденбах
Показать всех номинантов
Золотой глаз / Documentary Prize
Все номинанты
Подземный толчок
Groundswell
Rebecca Harrell Tickell, Джошуа Тикелл
Once Upon a Time in Harlem
Once Upon a Time in Harlem
William Greaves, David Greaves
Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern
Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern
Майк Мендес
Vittorio De Sica - La Vita in Scena
Vittorio De Sica - La Vita in Scena
Francesco Zippel
6.2
Кантона
Cantona
Ben Nicholas, Дэвид Тригорн
Nostalgia for the Future
Nostalgia for the Future
Брехт Дебакер
5.6
Аведон
Avedon
Рон Ховард
A Life, a Manifesto
Une Vie Manifeste
Jean-Gabriel Périot
Репетиции революции
Rehearsals for A Revolution
Пега Ахангарани
The Story of Documentary Film
The Story of Documentary Film
Марк Казинс
Maverick: The Epic Adventures of David Lean
Maverick: The Epic Adventures of David Lean
Барнаби Томпсон
7.0
Матч
El partido
Juan Cabral, Santiago Franco
Смотреть трейлер
Thanks for Coming
Merci d'être venu
Ален Кавалье
Tin Castle
Tin Castle
Alexander Murphy
Summer Drift
Summer Drift
Селин Карридрот, Aline Suter
Detention
Detention
Guillaume Massart
Into the Jaws of the Ogre
Into the Jaws of the Ogre
Mahsa Karampour
A Secret Heart
A Secret Heart
Tom Fontenille
5.5
Габен
Gabin
Maxence Voiseux
Смотреть трейлер
My Coluche
Mon Coluche à Moi
Michel Denisot, Julie Lazare, Camille Bruere
Бениньо
Les survivants du Che
Кристоф Димитри Ревейе
4.6
Джон Леннон: Последнее интервью
John Lennon: The Last Interview
Стивен Содерберг
Показать всех номинантов
Главный приз Недели критики / Short Film
Все номинанты
City of Owls
City of Owls
Zhenia Kazankina
Показать всех номинантов
Золотая камера / Золотая камера
Все номинанты
In Waves
In Waves
Phuong Mai Nguyen
Конец всему этому
The End of It
Maria Martinez Bayona
7.5
Люси потерялась
Lucy Lost
Olivier Clert
Titanic Ocean
Titanic Ocean
Konstantina Kotzamani
Слоны в тумане
Elephants in the Fog
Abinash Bikram Shah
Смотреть трейлер
A Girl Unknown
Wu ming nü hai
Jing Zou
6.6
Тусовщик
Club Kid
Джордан Фёрстман
Не смыкая глаз
Yesterday the Eye Didn't Sleep
Rakan Mayasi
7.7
Спутанные волосы
Tangles
Leah Nelson
Смотреть трейлер
Золотой треугольник
Le Triangle d'or
Hélène Rosselet-Ruiz
La frappe
La frappe
Julien Gaspar-Oliveri
4.7
Оптимистичный
Sanguine
Marion Le Coroller
L'âge d'or
L'âge d'or
Bérenger Thouin
Дети бога
Benimana
Marie-Clementine Dusabejambo
3.8
Станция
Al Mahatta
Sara Ishaq
1.8
Чудесное утро
Les matins merveilleux
Avril Besson
VESNA
VESNA
Rostislav Kirpicenko
Слишком много зверей
L'espèce explosive
Sarah Arnold
La Gradiva
La Gradiva
Marine Atlan
6.5
Расплата
Atonement
Reed Van Dyk
9 Храмов на Небесах
9 Temples to Heaven
Sompot Chidgasornpongse
Six Months in a Pink and Blue Building
Six Months in a Pink and Blue Building
Bruno Santamaría Razo
Я уеду в июне
I'll Be Gone in June
Katharina Rivilis
6.3
Джим Квин
Jim Queen
Marco Nguyen, Nicolas Athane
Смотреть трейлер
We Are Aliens
We Are Aliens
Kohei Kadowaki
Viva
Viva
Айна Клотет
Goodbye Cruel World
Adieu monde cruel
Феликс де Живри
Flesh and Fuel
Du fioul dans les artères
Pierre le Gall
Low Expectations
Lave forventninger
Eivind Landsvik
Показать всех номинантов
Премия «Особый взгляд»
Все номинанты
Не смыкая глаз
Yesterday the Eye Didn't Sleep
Rakan Mayasi
Психопатка
Victorian Psycho
Захари Уигон
Titanic Ocean
Titanic Ocean
Konstantina Kotzamani
Ulysse
Ulysse
Летиция Массон
Самая сладкая
La Más Dulce
Laïla Marrakchi
6.6
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»
Teenage Sex and Death at Camp Miasma
Jane Schoenbrun
Смотреть трейлер
5.9
Оттепель
The Meltdown
Мануэла Мартелли
Смотреть трейлер
Ulya
Ulya
Виестурс Кайриш
Слова любви
Quelques mots d'amour
Руди Розенберг
Mémoire de fille
Mémoire de fille
Жюдит Годреш
Subete mayonaka no koibitotachi
Subete mayonaka no koibitotachi
Юкико Содэ
Дети бога
Benimana
Marie-Clementine Dusabejambo
6.6
Тусовщик
Club Kid
Джордан Фёрстман
Congo Boy
Congo Boy
Rafiki Fariala
Слоны в тумане
Elephants in the Fog
Abinash Bikram Shah
Смотреть трейлер
Вновь и вновь
Everytime
Сандра Волльнер
Iron Boy
Le Corset
Луис Клиши
5.8
Я всегда тебя прикрою
Siempre Soy Tu Animal Materno
Valentina Maurel
Я уеду в июне
I'll Be Gone in June
Katharina Rivilis
Показать всех номинантов
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Барбра Стрейзанд
Победитель
Джон Траволта
Победитель
Питер Джексон
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Одесса Эзайон
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Коннор Суинделлс
Победитель
Золотая карета / Золотая карета
Клер Дени
Победитель
