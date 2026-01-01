Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2026

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2026 году

Место проведения Франция
Дата проведения 12 мая 2026 - 23 мая 2026
Золотая пальмовая ветвь
Все номинанты
Нежный монстр 5.3
Нежный монстр Gentle Monster
Мари Кройцер
Жизнь женщины 6.1
Жизнь женщины La vie d'une femme
Шарлин Буржуа-Так
Горькое Рождество 6.8
Горькое Рождество Amarga Navidad
Педро Альмодовар
Смотреть трейлер
Гаранс 5.7
Гаранс Garance
Жанна Эрри
Трус
Трус Coward
Лукас Донт
Внезапно 7.0
Внезапно
Рюсукэ Хамагути
Приключение мечты
Приключение мечты The Dreamed Adventure
Валеска Гризебах
Неизвестная
Неизвестная L'inconnue
Артур Харари
Человек своего времени
Человек своего времени Notre salut
Эммануэль Марре
Надежда 8.1
Надежда Hopeu
На Хон-чжин
Смотреть трейлер
Чёрный шар
Чёрный шар La bola negra
Javier Ambrossi, Javier Calvo
Барашек в ящике 6.3
Барашек в ящике Hako no naka no hitsuji
Хирокадзу Корээда
Смотреть трейлер
Записки из Наги 5.8
Записки из Наги Nagi Notes
Кодзи Фукада
Фьорд
Фьорд Fjord
Кристиан Мунджиу
Мужчина, которого я люблю
Мужчина, которого я люблю The Man I Love
Айра Сакс
Ночные истории
Ночные истории Histoires de la nuit
Леа Мисиус
Отечество 7.4
Отечество Fatherland
Павел Павликовский
Мулен 6.4
Мулен Moulin
Ласло Немеш
Параллельные истории 6.2
Параллельные истории Histoires parallèles
Асгар Фархади
Смотреть трейлер
Любовь моя 7.5
Любовь моя El ser querido
Родриго Сорогойен
Смотреть трейлер
6.8
Бумажный тигр Paper Tiger
Джеймс Грэй
Минотавр
Минотавр Minotaur
Андрей Звягинцев
Directors' Fortnight Audience Award
Все номинанты
Daughters of the Late Colonel Daughters of the Late Colonel
Elizabeth Hobbs
Слишком много зверей
Слишком много зверей L'espèce explosive
Sarah Arnold
Diary of a Chambermaid Le journal d'une femme de chambre
Раду Жуде
9 Храмов на Небесах
9 Храмов на Небесах 9 Temples to Heaven
Sompot Chidgasornpongse
Расплата 6.5
Расплата Atonement
Reed Van Dyk
6.1
Варенье из бабочек Butterfly Jam
Кантемир Балагов
Кларисса 4.9
Кларисса Clarissa
Arie Esiri, Chuko Esiri
У смерти нет хозяина
У смерти нет хозяина Death Has No Master
Jorge Thielen Armand
Габен 5.5
Габен Gabin
Maxence Voiseux
Смотреть трейлер
Дора
Дора Dora
Джули Чжон
Low Expectations Lave forventninger
Eivind Landsvik
Once Upon a Time in Harlem Once Upon a Time in Harlem
William Greaves, David Greaves
I See Buildings Fall Like Lightning I See Buildings Fall Like Lightning
Клио Барнард
La Perra La Perra
Dominga Sotomayor
Thanks for Coming Merci d'être venu
Ален Кавалье
Двойная свобода 4.8
Двойная свобода La Libertad Doble
Лисандро Алонсо
Shana Shana
Lila Pinell
We Are Aliens We Are Aliens
Kohei Kadowaki
Да здравствует Кармен
Да здравствует Кармен Carmen, l'oiseau rebelle
Себастьен Лоденбах
Золотой глаз / Documentary Prize
Все номинанты
Подземный толчок
Подземный толчок Groundswell
Rebecca Harrell Tickell, Джошуа Тикелл
Once Upon a Time in Harlem Once Upon a Time in Harlem
William Greaves, David Greaves
Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern
Майк Мендес
Vittorio De Sica - La Vita in Scena Vittorio De Sica - La Vita in Scena
Francesco Zippel
6.2
Кантона Cantona
Ben Nicholas, Дэвид Тригорн
Nostalgia for the Future Nostalgia for the Future
Брехт Дебакер
Аведон 5.6
Аведон Avedon
Рон Ховард
A Life, a Manifesto Une Vie Manifeste
Jean-Gabriel Périot
Репетиции революции Rehearsals for A Revolution
Пега Ахангарани
The Story of Documentary Film The Story of Documentary Film
Марк Казинс
Maverick: The Epic Adventures of David Lean Maverick: The Epic Adventures of David Lean
Барнаби Томпсон
Матч 7.0
Матч El partido
Juan Cabral, Santiago Franco
Смотреть трейлер
Thanks for Coming Merci d'être venu
Ален Кавалье
Tin Castle Tin Castle
Alexander Murphy
Summer Drift Summer Drift
Селин Карридрот, Aline Suter
Detention Detention
Guillaume Massart
Into the Jaws of the Ogre Into the Jaws of the Ogre
Mahsa Karampour
A Secret Heart A Secret Heart
Tom Fontenille
Габен 5.5
Габен Gabin
Maxence Voiseux
Смотреть трейлер
My Coluche Mon Coluche à Moi
Michel Denisot, Julie Lazare, Camille Bruere
Бениньо
Бениньо Les survivants du Che
Кристоф Димитри Ревейе
Джон Леннон: Последнее интервью 4.6
Джон Леннон: Последнее интервью John Lennon: The Last Interview
Стивен Содерберг
Главный приз Недели критики / Short Film
Все номинанты
City of Owls City of Owls
Zhenia Kazankina
Золотая камера / Золотая камера
Все номинанты
In Waves In Waves
Phuong Mai Nguyen
Конец всему этому
Конец всему этому The End of It
Maria Martinez Bayona
Люси потерялась 7.5
Люси потерялась Lucy Lost
Olivier Clert
Titanic Ocean Titanic Ocean
Konstantina Kotzamani
Слоны в тумане
Слоны в тумане Elephants in the Fog
Abinash Bikram Shah
Смотреть трейлер
A Girl Unknown Wu ming nü hai
Jing Zou
Тусовщик 6.6
Тусовщик Club Kid
Джордан Фёрстман
Не смыкая глаз
Не смыкая глаз Yesterday the Eye Didn't Sleep
Rakan Mayasi
Спутанные волосы 7.7
Спутанные волосы Tangles
Leah Nelson
Смотреть трейлер
Золотой треугольник
Золотой треугольник Le Triangle d'or
Hélène Rosselet-Ruiz
La frappe La frappe
Julien Gaspar-Oliveri
Оптимистичный 4.7
Оптимистичный Sanguine
Marion Le Coroller
L'âge d'or L'âge d'or
Bérenger Thouin
Дети бога
Дети бога Benimana
Marie-Clementine Dusabejambo
Станция 3.8
Станция Al Mahatta
Sara Ishaq
1.8
Чудесное утро Les matins merveilleux
Avril Besson
VESNA VESNA
Rostislav Kirpicenko
Слишком много зверей
Слишком много зверей L'espèce explosive
Sarah Arnold
La Gradiva La Gradiva
Marine Atlan
Расплата 6.5
Расплата Atonement
Reed Van Dyk
9 Храмов на Небесах
9 Храмов на Небесах 9 Temples to Heaven
Sompot Chidgasornpongse
Six Months in a Pink and Blue Building Six Months in a Pink and Blue Building
Bruno Santamaría Razo
Я уеду в июне
Я уеду в июне I'll Be Gone in June
Katharina Rivilis
Джим Квин 6.3
Джим Квин Jim Queen
Marco Nguyen, Nicolas Athane
Смотреть трейлер
We Are Aliens We Are Aliens
Kohei Kadowaki
Viva Viva
Айна Клотет
Goodbye Cruel World Adieu monde cruel
Феликс де Живри
Flesh and Fuel Du fioul dans les artères
Pierre le Gall
Low Expectations Lave forventninger
Eivind Landsvik
Премия «Особый взгляд»
Все номинанты
Не смыкая глаз
Не смыкая глаз Yesterday the Eye Didn't Sleep
Rakan Mayasi
Психопатка
Психопатка Victorian Psycho
Захари Уигон
Titanic Ocean Titanic Ocean
Konstantina Kotzamani
Ulysse Ulysse
Летиция Массон
Самая сладкая
Самая сладкая La Más Dulce
Laïla Marrakchi
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» 6.6
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» Teenage Sex and Death at Camp Miasma
Jane Schoenbrun
Смотреть трейлер
Оттепель 5.9
Оттепель The Meltdown
Мануэла Мартелли
Смотреть трейлер
Ulya Ulya
Виестурс Кайриш
Слова любви
Слова любви Quelques mots d'amour
Руди Розенберг
Mémoire de fille Mémoire de fille
Жюдит Годреш
Subete mayonaka no koibitotachi Subete mayonaka no koibitotachi
Юкико Содэ
Дети бога
Дети бога Benimana
Marie-Clementine Dusabejambo
Тусовщик 6.6
Тусовщик Club Kid
Джордан Фёрстман
Congo Boy Congo Boy
Rafiki Fariala
Слоны в тумане
Слоны в тумане Elephants in the Fog
Abinash Bikram Shah
Смотреть трейлер
Вновь и вновь
Вновь и вновь Everytime
Сандра Волльнер
Iron Boy Le Corset
Луис Клиши
5.8
Я всегда тебя прикрою Siempre Soy Tu Animal Materno
Valentina Maurel
Я уеду в июне
Я уеду в июне I'll Be Gone in June
Katharina Rivilis
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Победитель
Джон Траволта
Джон Траволта
Победитель
Питер Джексон
Питер Джексон
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Одесса Эзайон
Одесса Эзайон
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Коннор Суинделлс
Коннор Суинделлс
Победитель
Золотая карета / Золотая карета
Клер Дени
Клер Дени
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2026
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2026
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2026
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2026
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2026
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2026
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2026
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2026
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2026
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2026
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2026
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2026
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2026
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2026
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2026
ММКФ
Окно в Европу
1993-2026
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2026
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2026
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Узнал, как в СССР гладили одежду без утюга – попробовал и округлил глаза: вышло не хуже, чем с дорогущим отпаривателем
Что делать, если укусил клещ: врач назвала четкий порядок действий – про масло и народные методы забудьте
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Когда уйдем со школьного двора – пройдем тест: вспомните 5 фильмов СССР про школу и выпускников
Штирлица и Мюллера одели не по уставу: историки уже 53 года спорят из-за формы СС в «Семнадцати мгновениях весны»
Создатель «Поднятия уровня» нагло украл сюжет другого аниме: в нем тоже есть охотники и пропавший без вести отец
«Мы одних любим, а замуж других берем»: ответьте на 6 вопросов и узнайте, как хорошо вы помните фильм «Мужики!..»
В новом аниме сошлись миры «Гарри Поттера» и Миядзаки — и здесь даже есть свой Годжо Сатору: «сюжет просто восхитителен»
Это аниме оценили наравне с «Соло прокачкой»: те же 8.5 на IMDb и крутые бои – вот только герой не «картонка» как Джин-у
«Абсолютный эталон»: именно с этого фильма 2004 года в кино появился реализм — только про него «все немного подзабыли»
Люба, дети, лютый кринж: СТС хотели вторую «Няню» с Догилевой, а вышел провал с оценкой 2,7
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше