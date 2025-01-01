Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1985

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1985 году

Место проведения Франция
Дата проведения 8 мая 1985 - 20 мая 1985
Золотая пальмовая ветвь
Папа в командировке 6.9
Папа в командировке Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Эмир Кустурица Unanimously.
Победитель
Все номинанты
Ничтожество 6.5
Ничтожество Insignificance
Николас Роуг
Мисима: Жизнь в четырех главах 7.8
Мисима: Жизнь в четырех главах Mishima
Пол Шредер
Полковник Редль 7.2
Полковник Редль Oberst Redl
Иштван Сабо
Цыпленок под уксусом 6.5
Цыпленок под уксусом Poulet au vinaigre
Клод Шаброль
Bliss Bliss
Рэй Лоуренс
Прощай, ковчег 7.2
Прощай, ковчег Saraba hakobune
Сюдзи Тэраяма
Mask Mask
Питер Богданович
Свидание 6.8
Свидание Rendez-vous
Андре Тешине
Официальная история 7.2
Официальная история La Historia oficial / The Official Story
Луис Пуэнцо
The Coca-Cola Kid The Coca-Cola Kid
Душан Макавеев
The Two Lives of Mattia Pascal Le due vite di Mattia Pascal
Марио Моничелли
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука Kiss of the Spider Woman
Эктор Бабенко
Joshua Then and Now Joshua Then and Now
Тед Котчефф
Derborence Derborence
Francis Reusser
Детектив 5.8
Детектив Détective
Жан-Люк Годар
Птаха 7.1
Птаха Birdy
Алан Паркер
Adieu Bonaparte Adieu Bonaparte
Юссеф Шахин
Madman at War Scemo di guerra
Дино Ризи
Имя ему Смерть 6.9
Имя ему Смерть Pale Rider
Клинт Иствуд
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Пурпурная роза Каира 7.6
Пурпурная роза Каира The Purple Rose of Cairo
Вуди Аллен
Победитель
Faces of Women Visages de femmes
Désiré Ecaré
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Mariage Jenitba
Slav Bakalov, Rumen Petkov
Победитель
Все номинанты
L'anniversaire de Georges L'anniversaire de Georges
Patrick Traon
Tusagi Tusagi
Bondo Shoshitaishvili
Stop Stop
Krzysztof Kiwerski
Главный технический приз / Технический главный приз
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Dance with a Stranger Dance with a Stranger
Майк Ньюэлл
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Tea in the Harem Le thé au harem d'Archimède
Мехди Шариф
Победитель
Лучший актер
Победитель
Лучшая актриса
Mask Mask
Шер Tied with Norma Aleandro for La historia oficial (1985).
Победитель
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Oriana Oriana
Фина Торрес
Победитель
Приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Le temps d'un instant Le temps d'un instant
Pierre Jallaud
Победитель
Премия «Перспективы кино»
Visage de chien Visage de chien
Jacek Gasiorowski
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Все номинанты
Desperately Seeking Susan Desperately Seeking Susan
Сьюзэн Сейдельман
Лучший художественный вклад
Победитель
Премия ФИФА
Extended Play Extended Play
David Casci
Победитель
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
