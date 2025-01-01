Меню
Кинофестивали
Каннский кинофестиваль
События
Каннский кинофестиваль 2023
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2023 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
16 мая 2023 - 27 мая 2023
Золотая пальмовая ветвь
7.6
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Жюстин Трие
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Город астероидов
Asteroid City
Уэс Андерсон
Смотреть трейлер
8.1
О сухой траве
Kuru Otlar Üstüne
Нури Бильге Джейлан
Смотреть трейлер
6.0
Асфальтовые джунгли
Asphalt City
Жан-Стефан Совер
Смотреть трейлер
6.3
Банель и Адама
Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
7.2
Химера
La chimera
Аличе Рорвахер
Смотреть трейлер
7.1
Похищенный
Rapito
Марко Беллоккьо
Смотреть трейлер
Homecoming
Le retour
Катрин Корсини
7.4
Дочери Ольфы
Les filles d'Olfa
Каутер Бен Ханья
Смотреть трейлер
7.4
Опавшие листья
Kuolleet lehdet
Аки Каурисмяки
Смотреть трейлер
6.0
Клуб Зеро
Club Zero
Джессика Хауснер
Смотреть трейлер
7.0
Великая магия
Il sol dell'avvenire
Нанни Моретти
Смотреть трейлер
6.5
Игра королевы
Firebrand
Карим Айнуз
Смотреть трейлер
7.4
Зона интересов
The Zone of Interest
Джонатан Глейзер
Смотреть трейлер
Youth (Spring)
Qingchun
Ван Бин
6.4
Запретная страсть
L'été dernier
Катрин Брейя
Смотреть трейлер
6.7
Май декабрь
May December
Тодд Хейнс
Смотреть трейлер
7.6
Монстр
Kaibutsu
Хирокадзу Корээда
Смотреть трейлер
7.4
Рецепт любви
La passion de Dodin Bouffant
Чан Ань Хунг
Смотреть трейлер
7.1
Паб «Старый дуб»
The Old Oak
Кен Лоуч
Смотреть трейлер
7.6
Идеальные дни
Perfect Days
Вим Вендерс
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Главный приз фестиваля
7.4
Зона интересов
The Zone of Interest
Джонатан Глейзер
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
7.4
Зона интересов
The Zone of Interest
Джонатан Глейзер
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Power Alley
Levante
Лилла Халла
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
7.0
Поселенцы
Los colonos
Фелипе Гальвес
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
27
27
Flóra Anna Buda
Победитель
Все номинанты
Basri & Salma in a Never-Ending Comedy
Basri & Salma in a Never-Ending Comedy
Khozy Rizal
Intrusion
Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Even Though It's Night
Aunque es de noche
Guillermo García López
Tits
Tits
Eivind Landsvik
Poof
Poof
Margaret Miller
Le sexe de ma mère
Le sexe de ma mère
Francis Canitrot
Wild Summon
Wild Summon
Saul Freed, Karni Arieli
Nada de todo esto
Nada de todo esto
Pato Martinez, Francisco Canton
As It Was
As It Was
Дамиан Коцур, Anastasiia Solonevych
La perra
La perra
Carla Melo
Показать всех номинантов
Лучший актер
7.6
Идеальные дни
Perfect Days
Кодзи Якусе
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
8.1
О сухой траве
Kuru Otlar Üstüne
Мэрвэ Диздар
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
7.4
Рецепт любви
La passion de Dodin Bouffant
Чан Ань Хунг
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
7.6
Монстр
Kaibutsu
Юдзи Сакамото
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Boléro
Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Norwegian Offspring
Norwegian Offspring
Marlene Emilie Lyngstad
Победитель
Все номинанты
The Voice of Others
La voix des autres
Fatima Kaci
Hole
Hole
Hwang Hyein
Second Place
Imogene
Imogene
Katie Blair
Inside the Skin
Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
Crack of Dawn
Trenc d'alba
Anna Llargués
Eighth Day
Osmý den
Petr Pylypcuk
A Bright Sunny Day
A Bright Sunny Day
He Yupeng
Killing Boris Johnson
Killing Boris Johnson
Musa Alderson-Clarke
Nehemich
Nehemich
Yudhajit Basu
Primitive Times
Uhrmenschen
Hao Yu
The Call of the Brook
Al Toraa'
Jad Chahine
Ayyur
Ayyur
Zineb Wakrim
Third Place
Electra
Electra
Daria Kashcheeva
Ground
Solos
Pedro Vargas
The Lee Families
The Lee Families
Seo Jeong-mi
Показать всех номинантов
Золотая камера / Золотая камера
7.2
Внутри жёлтого кокона
Inside the Yellow Cocoon Shell
Фам Тхьен Ан
Победитель
Все номинанты
6.6
Нечего терять
Rien à perdre
Delphine Deloget
Hopeless
Hwaran
Kim Chang-hoon
6.5
Как заниматься сексом
How to Have Sex
Молли Мэннинг Уокер
Смотреть трейлер
7.8
Goodbye Julia
Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
7.0
The Rapture
Le ravissement
Iris Kaltenbäck
6.1
Венсан должен умереть
Vincent doit mourir
Стефан Кастанг
Смотреть трейлер
7.0
Поселенцы
Los colonos
Фелипе Гальвес
Смотреть трейлер
6.3
Банель и Адама
Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
6.0
Ощущение, что время действовать прошло
The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed
Joanna Arnow
Смотреть трейлер
5.8
Король улиц
Omar la fraise
Элиас Белькеддар
Смотреть трейлер
If Only I Could Hibernate
Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
6.6
Блажь
Blazh
Илья Поволоцкий
6.4
Гончие
Les meutes
Kamal Lazraq
6.2
It's Raining in the House
Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
5.9
Xiao bai chuan
Гэн Цзыхань
7.1
Да пошлет бог сына
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
6.2
Омен
Augure
Балоджи
Смотреть трейлер
6.6
Спи
Jam
Jason Yu
Смотреть трейлер
6.8
Огненная тайна
Riddle of Fire
Weston Razooli
Смотреть трейлер
6.1
В пламени
In Flames
Zarrar Kahn
Power Alley
Levante
Лилла Халла
Показать всех номинантов
Приз жюри
7.4
Опавшие листья
Kuolleet lehdet
Аки Каурисмяки
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
7.6
Идеальные дни
Perfect Days
Вим Вендерс
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
6.5
Как заниматься сексом
How to Have Sex
Молли Мэннинг Уокер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Hopeless
Hwaran
Kim Chang-hoon
6.4
The Buriti Flower
Crowrã
Жоау Салавиза, Renée Nader Messora
6.9
Природа любви
Simple comme Sylvain
Монья Шокри
Смотреть трейлер
6.2
Омен
Augure
Балоджи
Смотреть трейлер
7.0
Rosalie
Стефани Ди Гиусто
6.6
Нечего терять
Rien à perdre
Delphine Deloget
5.8
Салем
Salem
Жан-Бернар Марлин
7.0
Королевство зверей
Le règne animal
Тома Кайе
Смотреть трейлер
6.5
Ломая лёд
Ran dong
Энтони Чен
6.4
Гончие
Les meutes
Kamal Lazraq
7.0
Поселенцы
Los colonos
Фелипе Гальвес
Смотреть трейлер
7.4
Terrestrial Verses
Ayeh haye zamini
Alireza Khatami, Али Асгари
7.8
Goodbye Julia
Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
7.0
Преступники
Los delincuentes
Родриго Морено
Смотреть трейлер
If Only I Could Hibernate
Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
6.7
Только течёт река
He bian de cuo wu
Вэй Шуцзюнь
Смотреть трейлер
6.7
Мать всей лжи
Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
6.4
Новенький
The New Boy
Уорвик Торнтон
Показать всех номинантов
Премия SACD / Неделя критиков
7.0
The Rapture
Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Победитель
Премия SACD / Две недели режиссеров
Pierre Creton
A Prince
Победитель
Все номинанты
Elena Martín
Creatura
Mouloud Aït Liotna
The House Is on Fire, Might as Well Get Warm
Rachel Walden
Lemon Tree
Rosine Mfetgo Mbakam
Mambar Pierrette
Yue Pan
Talking to the River
Бертран Мандико
She Is Conann
Claude Schmitz
The Other Laurens
Clément Pérot
A Storm Inside
Седрик Кан
Дело Гольдмана
Kanu Behl
Agra
Weston Razooli
Огненная тайна
Faouzi Bensaïdi
Deserts
Шон Прайс Уильямс
Нежный восток
Фам Тхьен Ан
Внутри жёлтого кокона
Zarrar Kahn
В пламени
Гэн Цзыхань
Xiao bai chuan
Elene Naveriani
Дрозд, дрозд, ежевика
Faris Alrjoob
The Red Sea Makes Me Wanna Cry
Francesco Sossai
The Birthday Party
Joanna Arnow
Ощущение, что время действовать прошло
Филипа Рейс
Легуа
Жоао Миллер Герра
Легуа
Julia Kowalski
I Saw the Face of the Devil
Atsushi Hirai
Oyu
Хон Сан-су
В наши дни
Илья Поволоцкий
Блажь
Lucas Malbrun
Margarethe 89
Maryam Tafakory
Mast-del
Мишель Гондри
Книга решений
Показать всех номинантов
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Харрисон Форд
Победитель
Майкл Дуглас
Победитель
Особый приз жюри
6.4
Гончие
Les meutes
Kamal Lazraq
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
7.1
Да пошлет бог сына
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Победитель
6.5
Creatura
Elena Martín
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Наоми Аки
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Дэрил МакКормак
Победитель
Особое отличие / Короткометражный фильм
Intrusion
Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Победитель
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
6.7
Мать всей лжи
Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Победитель
Премия "Открытие Никон"
I Promise You Paradise
I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Победитель
Квир-пальма
7.6
Монстр
Kaibutsu
Хирокадзу Корээда
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
A Prince
Un prince
Pierre Creton
5.9
Xiao bai chuan
Гэн Цзыхань
6.5
Как заниматься сексом
How to Have Sex
Молли Мэннинг Уокер
Смотреть трейлер
6.8
Шея
Kubi
Такеши Китано
Смотреть трейлер
Кумир
The Idol
Сэм Левинсон
7.0
Rosalie
Стефани Ди Гиусто
5.8
She Is Conann
Conann
Бертран Мандико
7.6
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Жюстин Трие
Смотреть трейлер
Homecoming
Le retour
Катрин Корсини
Power Alley
Levante
Лилла Халла
6.9
Природа любви
Simple comme Sylvain
Монья Шокри
Смотреть трейлер
6.6
Пришла любовь
Le temps d'aimer
Кэйтель Куиливье
Показать всех номинантов
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
7.1
Да пошлет бог сына
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Победитель
«Особый взгляд» — приз ансамбля
6.4
The Buriti Flower
Crowrã
Жоау Салавиза, Renée Nader Messora
Победитель
Пальмовая собака
7.6
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Messi
Победитель
Смотреть трейлер
7.6
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
For Messi, as Snoop
Победитель
Смотреть трейлер
Квир-пальма - короткометражный фильм
Boléro
Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Победитель
Все номинанты
27
27
Flóra Anna Buda
I Saw the Face of the Devil
J'ai vu le visage du diable
Julia Kowalski
Inside the Skin
Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
Mast-del
Mast-del
Maryam Tafakory
6.4
Странный образ жизни
Extraña forma de vida
Педро Альмодовар
Stranger
Stranger
Дженни Бет, Iris Chassaigne
Показать всех номинантов
Золотой глаз / Золотой глаз
7.4
Дочери Ольфы
Les filles d'Olfa
Каутер Бен Ханья
Победитель
Смотреть трейлер
6.7
Мать всей лжи
Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Победитель
Все номинанты
Man in Black
Hei yi ren
Ван Бин
Nelson Pereira Dos Santos - A Life of Cinema
Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema
Aída Marques, Ivelise Ferreira
7.1
Viva Varda!
Pierre-Henri Gibert
6.3
Комната 999
Chambre 999
Любна Плейост
Смотреть трейлер
The Family
La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines
Michel Denisot, Florent Maillet
Youth (Spring)
Qingchun
Ван Бин
Pictures of Ghosts
Retratos Fantasmas
Клебер Мендонса Фильо
Liv Ullmann: A Road Less Travelled
Liv Ullmann: A Road Less Travelled
Dheeraj Akolkar
7.4
Хлеб и розы
Bread & Roses
Sahra Mani
7.1
Годар от Годара
Godard par Godard
Florence Platarets
6.2
Маленькая девочка в голубом
Little Girl Blue
Мона Ашаш
Смотреть трейлер
6.8
Оккупированный город
Occupied City
Стив МакКуин
Смотреть трейлер
7.1
Больше огня: История Аниты Палленберг
Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg
Алексис Блум, Svetlana Zill
7.2
Ансельм. Шум времени
Anselm - Das Rauschen der Zeit
Вим Вендерс
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
7.4
Зона интересов
The Zone of Interest
Mica Levi
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Мишель Йео
Победитель
Главный приз Недели критики
6.2
Тигриные полосы
Tiger Stripes
Amanda Nell Eu
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Да пошлет бог сына
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
6.2
It's Raining in the House
Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
6.7
Потерянная страна
Lost Country
Владимир Перишич
Power Alley
Levante
Лилла Халла
6.6
Спи
Jam
Jason Yu
Смотреть трейлер
7.0
The Rapture
Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Показать всех номинантов
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
6.7
Потерянная страна
Lost Country
Йован Гинич
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Boléro
Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Победитель
Все номинанты
Via Dolorosa
Via Dolorosa
Rachel Gutgarts
I Promise You Paradise
I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Contadores
Contadores
Irati Gorostidi
Crocodile
Krokodyl
Dawid Bodzak
The Real Truth About the Fight
The Real Truth about the Fight
Andrea Slavicek
Shimmering Bodies
Corpos Cintilantes
Inês Teixeira
The Purple Season
La saison pourpre
Clémence Bouchereau
Walking with Her Into the Night
Walking with Her Into the Night
Hui Shu
Arkhé
Arkhé
Armando Navarro
Показать всех номинантов
CST Художник - Приз технического специалиста
7.4
Зона интересов
The Zone of Interest
Johnnie Burn
Победитель
Смотреть трейлер
Премия CST молодому кинотехнику
7.0
Теория простых чисел
Le théorème de Marguerite
Anne-Sophie Delseries
Победитель
Смотреть трейлер
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Barry Ackroyd
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Haya Khairat
Победитель
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
6.2
It's Raining in the House
Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
Победитель
«Особый взгляд» — премия «Новый голос»
6.2
Омен
Augure
Балоджи
Победитель
Смотреть трейлер
«Особый взгляд» — Премия свободы
7.8
Goodbye Julia
Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
Победитель
Год проведения
Каннский кинофестиваль 2025
Каннский кинофестиваль 2024
Каннский кинофестиваль 2023
Каннский кинофестиваль 2022
Каннский кинофестиваль 2021
Каннский кинофестиваль 2020
Показать все
Каннский кинофестиваль 2019
Каннский кинофестиваль 2018
Каннский кинофестиваль 2017
Каннский кинофестиваль 2016
Каннский кинофестиваль 2015
Каннский кинофестиваль 2014
Каннский кинофестиваль 2013
Каннский кинофестиваль 2012
Каннский кинофестиваль 2011
Каннский кинофестиваль 2010
Каннский кинофестиваль 2009
Каннский кинофестиваль 2008
Каннский кинофестиваль 2007
Каннский кинофестиваль 2006
Каннский кинофестиваль 2005
Каннский кинофестиваль 2004
Каннский кинофестиваль 2003
Каннский кинофестиваль 2002
Каннский кинофестиваль 2001
Каннский кинофестиваль 2000
Каннский кинофестиваль 1999
Каннский кинофестиваль 1998
Каннский кинофестиваль 1997
Каннский кинофестиваль 1996
Каннский кинофестиваль 1995
Каннский кинофестиваль 1994
Каннский кинофестиваль 1993
Каннский кинофестиваль 1992
Каннский кинофестиваль 1991
Каннский кинофестиваль 1990
Каннский кинофестиваль 1989
Каннский кинофестиваль 1988
Каннский кинофестиваль 1987
Каннский кинофестиваль 1986
Каннский кинофестиваль 1985
Каннский кинофестиваль 1984
Каннский кинофестиваль 1983
Каннский кинофестиваль 1982
Каннский кинофестиваль 1981
Каннский кинофестиваль 1980
Каннский кинофестиваль 1979
Каннский кинофестиваль 1978
Каннский кинофестиваль 1977
Каннский кинофестиваль 1976
Каннский кинофестиваль 1975
Каннский кинофестиваль 1974
Каннский кинофестиваль 1973
Каннский кинофестиваль 1972
Каннский кинофестиваль 1971
Каннский кинофестиваль 1970
Каннский кинофестиваль 1969
Каннский кинофестиваль 1967
Каннский кинофестиваль 1966
Каннский кинофестиваль 1965
Каннский кинофестиваль 1964
Каннский кинофестиваль 1963
Каннский кинофестиваль 1962
Каннский кинофестиваль 1961
Каннский кинофестиваль 1960
Каннский кинофестиваль 1959
Каннский кинофестиваль 1958
Каннский кинофестиваль 1957
Каннский кинофестиваль 1956
Каннский кинофестиваль 1955
Каннский кинофестиваль 1954
Каннский кинофестиваль 1953
Каннский кинофестиваль 1952
Каннский кинофестиваль 1951
Каннский кинофестиваль 1949
Каннский кинофестиваль 1947
Каннский кинофестиваль 1946
Каннский кинофестиваль 1939
Номинации
Главный приз фестиваля
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Полнометражный фильм
Золотая пальмовая ветвь
Best Immersive Work Award
Показать все
Un Certain Regard - Youth Prize
Directors' Fortnight Audience Award
Critics' Week - Next Step Award
Fipresci Award
AFCAE Award - Special Mention
Palm Dog - Mutt Moment
Премия за короткометражный фильм «Новый взгляд»
Приз жюри – короткометражный фильм
«Любимый» сеанс
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Квир-пальма - короткометражный фильм
Премия "Открытие" – особое упоминание
Пальмовая собака – особое упоминание
Пальмовая собака – приз жюри
Пальмовая собака
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Премия "Открытие" / Короткометражный фильм
Премия "Открытие"
Поддержка распространения Фондом Гана
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
Премия SFR / Премия SFR
Золотая пальмовая ветвь
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Особый взгляд - Премия Авенир
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
Квир-пальма
Премия Илли – особое упоминание
Премия Илли
Премия SACD (Две недели режиссеров) — особое упоминание / Премия SACD (Две недели режиссеров)
Премия Вулкаина техническому художнику
Премия "Открытие Никон"
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
«Особый взгляд» — особое отличие жюри
Неделя критиков – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Выставка молодых режиссеров Американского павильона
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Лучший документальный фильм
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Лучший короткометражный фильм
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Презентация начинающего режиссера ЛГБТК
Приз "С уважением, женщины"
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Премия "Перспективы кинематографа" - Специальное упоминание
Премия к 40-летию
Премия к 35-летию
Премия к 25-летию
Премия Гэри Купера
Лучшая музыка
Международная премия мира
Приз международного жюри
Премия «Шанс в Каннах»
Премия к 45-летию
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия молодого кино
Премия OCIC – особое упоминание
Лучшая актриса второго плана
Лучший актер второго плана
Премия OCIC
Лучшая первая работа
Премия к 20-летию
Пальма Пальм
Премия ФИФА
Премия к 50-летию
Лучший художественный вклад
Главный приз "Юнифрансе" за короткометражные фильмы
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Лучшее художественное направление
Специальная награда
Премия "Уважительный нокаут"
Премия «Перспективы кино» / Лучший короткометражный фильм
Премия «Перспективы кино»
Премия Хохоа
Особое отличие / Короткометражный фильм
Особое отличие / Уважение единогласным решением жюри
Фестивальный трофей / Дань уважения
Фестивальный трофей
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Приз зрительских симпатий
Премия к 60-летию
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Премия UCMF в области киномузыки
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
«Особый взгляд» - Приз председателя жюри / «Особый взгляд» — приз за определенный талант
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
«Особый взгляд» — лучший актер / Best Actor
«Особый взгляд» — лучший актер
Приз Гран Крю
Награда города Рима
Шопард Трофи / Женское откровение
Шопард Трофи / Мужское откровение
Лучший фильм для молодежи / Лучший фильм
Лучший фильм для молодежи
Премия SACD за короткометражный фильм
Награда за близость
С уважением, премия «Надежда»
Премия Нормана Макларена
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Премия Гра Савойя - особое упоминание
Премия Гра Савойя
Исследовательские кинотеатры – особое упоминание
Премия ACID / Премия ACID
Премия C.I.C.A.E.
Премия SACD за сценарий
Оригинальная премия "Регард"
30-я юбилейная премия экуменического жюри
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
Премия "Синефондасьон" - Специальное упоминание
Особый приз жюри
Награда за первую работу
Приз "С уважением, молодой человек" / Две недели режиссеров
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший короткометражный фильм
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший полнометражный фильм
Приз "С уважением, молодой человек" / Неделя критиков
Приз "С уважением, молодой человек"
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Лучший короткометражный фильм
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Золотая карета
Премия Франсуа Шале / Best Film
Премия Франсуа Шале
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Премия Франции в области культуры / Освящение кино
Премия Франции в области культуры
Премия Франции в области культуры / Студенческое кино
Премия Франции в области культуры / Французский кинооператор года
Премия DVD «Наследие»
Премия за дизайн DVD
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Каннская юниорская премия
Каннская юниорская премия / Каннские юниорские экраны
Премия AFCAE
Награда / Short Film
Награда / Гран При
Награда / Дань уважения
Награда / Лучшая кинематографическая транспозиция
Награда / Лучшая комедия
Награда / Лучшая музыкальная комедия
Награда / Лучшее воспоминание потрясающего мир эпоса
Награда / Лучшее музыкальное сопровождение
Награда / Лучший анимационный дизайн
Награда / Лучший выбор
Награда / Лучший выбор – короткометражный фильм
Награда / Лучший документальный фильм о людях
Награда / Лучший документальный фильм – короткометражный фильм
Награда / Лучший драматический фильм
Награда / Лучший короткометражный документальный фильм
Награда / Лучший кукольный фильм — короткометражный фильм
Награда / Лучший лирический фильм
Награда / Лучший поэтический юмор
Награда / Лучший приключенческий и криминальный фильм
Награда / Лучший психологический и любовный фильм
Награда / Лучший социальный фильм
Награда / Лучший сюжет – короткометражный фильм
Награда / Лучший фантастическо-поэтический фильм
Награда / Лучший художественный короткометражный фильм
Награда / Лучший цвет
Награда / Полнометражный фильм
Награда / Романтический документальный фильм
Лучшая операторская работа
Малый Золотой Рельс
Большой Золотой Рельс
Золотая камера – особое упоминание
Премия к 55-летию
Международная премия / Драматический фильм
Международная премия / Исследовательский фильм
Международная премия / Комедийный фильм
Международная премия / Лучшее визуальное повествование
Международная премия
Международная премия / Международная премия критиков
Международная премия / Приключенческий фильм
Международная премия / Развлекательный фильм
Международная премия / Сказочный фильм
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Премия молодых критиков
Специальная премия молодежи
Премия SACD / Две недели режиссеров
Премия SACD / Короткометражный фильм
Премия SACD / Лучший полнометражный фильм
Премия SACD / Неделя критиков
Премия SACD
Премия Мерседес-Бенц
Специальный приз жюри / Короткометражный фильм
Специальный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Специальный приз жюри
Премия «Особый взгляд»
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Приз Экуменического жюри
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Приз жюри
Золотая камера / Золотая камера
Главный приз Недели критики
Главный приз Недели критики / Короткометражный фильм
Премия «Синефондасьон» / Best Short Film
Премия «Синефондасьон»
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Премия Канал+
Лучший сценарий
Лучший режиссер
Лучшая актриса
Лучший актер
Премия молодежи / Иностранный фильм
Премия молодежи / Молодежная премия
Премия молодежи / Французский фильм
Главный технический приз – особое упоминание
Главный технический приз / Технический главный приз
Особое упоминание / Palme d'Or - Short Film
Особое упоминание / Документальный фильм-расследование — короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Главный приз жюри
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров или Неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Международная неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
«Особый взгляд» — Премия свободы
«Особый взгляд» — премия «Новый голос»
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучшая VR-история
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучший интерактивный VR-опыт
Премия к 75-летию
Короткометражный фильм – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actor
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actress
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Премия CST молодому кинотехнику
CST Художник - Приз технического специалиста
«Особый взгляд» – приз за мужество
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
Главный приз Международного научного фильма – короткометражный фильм / Короткометражные фильмы
Премия арабских критиков / Лучший актер
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор-постановщик
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Гражданская премия
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Специальная Золотая пальмовая ветвь / Особая Золотая пальмовая ветвь
Отборочная премия Альянса документалистов
Золотая карета / Золотая карета
Пальме де Вискерс
Премия к 70-летию
«Особый взгляд» — премия «Поэзия кино»
Главный приз Недели критики
Главный приз SACD
Международный Гран-при Ассоциации киноавторов
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Премия Kering «Женщины в движении» за молодые таланты
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Международная премия ARTE
Премия SACD – особое упоминание / Две недели режиссера
Премия SACD / Две недели режиссеров
Премия SACD / Неделя критиков
«Особый взгляд» — приз за сценарий
Каннская премия за саундтрек
Каннская премия за саундтрек / Лучшая синхронизированная музыка
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
Гуманитарная премия "Палм Дог"
Премия технического художника «Вулкан» - Специальное упоминание
Квир-пальма - Специальное упоминание
Золотой глаз – особое упоминание
Золотой глаз / Documentary Prize
Золотой глаз / Special Jury Prize
Золотой глаз / Золотой глаз
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
