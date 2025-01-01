Меню
Каннский кинофестиваль 2023

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2023 году

Место проведения Франция
Дата проведения 16 мая 2023 - 27 мая 2023
Золотая пальмовая ветвь
Анатомия падения 7.6
Анатомия падения Anatomie d'une chute
Жюстин Трие
Победитель
Все номинанты
Город астероидов 7.2
Город астероидов Asteroid City
Уэс Андерсон
О сухой траве 8.1
О сухой траве Kuru Otlar Üstüne
Нури Бильге Джейлан
Асфальтовые джунгли 6.0
Асфальтовые джунгли Asphalt City
Жан-Стефан Совер
Банель и Адама 6.3
Банель и Адама Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
Химера 7.2
Химера La chimera
Аличе Рорвахер
Похищенный 7.1
Похищенный Rapito
Марко Беллоккьо
Homecoming Le retour
Катрин Корсини
Дочери Ольфы 7.4
Дочери Ольфы Les filles d'Olfa
Каутер Бен Ханья
Опавшие листья 7.4
Опавшие листья Kuolleet lehdet
Аки Каурисмяки
Клуб Зеро 6.0
Клуб Зеро Club Zero
Джессика Хауснер
Великая магия 7.0
Великая магия Il sol dell'avvenire
Нанни Моретти
Игра королевы 6.5
Игра королевы Firebrand
Карим Айнуз
Зона интересов 7.4
Зона интересов The Zone of Interest
Джонатан Глейзер
Youth (Spring) Qingchun
Ван Бин
Запретная страсть 6.4
Запретная страсть L'été dernier
Катрин Брейя
Май декабрь 6.7
Май декабрь May December
Тодд Хейнс
Монстр 7.6
Монстр Kaibutsu
Хирокадзу Корээда
Рецепт любви 7.4
Рецепт любви La passion de Dodin Bouffant
Чан Ань Хунг
Паб «Старый дуб» 7.1
Паб «Старый дуб» The Old Oak
Кен Лоуч
Идеальные дни 7.6
Идеальные дни Perfect Days
Вим Вендерс
Главный приз фестиваля
Зона интересов 7.4
Зона интересов The Zone of Interest
Джонатан Глейзер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Зона интересов 7.4
Зона интересов The Zone of Interest
Джонатан Глейзер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Power Alley Levante
Лилла Халла
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Поселенцы 7.0
Поселенцы Los colonos
Фелипе Гальвес
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
27 27
Flóra Anna Buda
Победитель
Basri & Salma in a Never-Ending Comedy Basri & Salma in a Never-Ending Comedy
Khozy Rizal
Intrusion Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Even Though It's Night Aunque es de noche
Guillermo García López
Tits Tits
Eivind Landsvik
Poof Poof
Margaret Miller
Le sexe de ma mère Le sexe de ma mère
Francis Canitrot
Wild Summon Wild Summon
Saul Freed, Karni Arieli
Nada de todo esto Nada de todo esto
Pato Martinez, Francisco Canton
As It Was As It Was
Дамиан Коцур, Anastasiia Solonevych
La perra La perra
Carla Melo
Лучший актер
Идеальные дни 7.6
Идеальные дни Perfect Days
Кодзи Якусе
Победитель
Лучшая актриса
О сухой траве 8.1
О сухой траве Kuru Otlar Üstüne
Мэрвэ Диздар
Победитель
Лучший режиссер
Рецепт любви 7.4
Рецепт любви La passion de Dodin Bouffant
Чан Ань Хунг
Победитель
Лучший сценарий
Монстр 7.6
Монстр Kaibutsu
Юдзи Сакамото
Победитель
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Boléro Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Norwegian Offspring Norwegian Offspring
Marlene Emilie Lyngstad
Победитель
The Voice of Others La voix des autres
Fatima Kaci
Hole Hole
Hwang Hyein Second Place
Imogene Imogene
Katie Blair
Inside the Skin Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
Crack of Dawn Trenc d'alba
Anna Llargués
Eighth Day Osmý den
Petr Pylypcuk
A Bright Sunny Day A Bright Sunny Day
He Yupeng
Killing Boris Johnson Killing Boris Johnson
Musa Alderson-Clarke
Nehemich Nehemich
Yudhajit Basu
Primitive Times Uhrmenschen
Hao Yu
The Call of the Brook Al Toraa'
Jad Chahine
Ayyur Ayyur
Zineb Wakrim Third Place
Electra Electra
Daria Kashcheeva
Ground Solos
Pedro Vargas
The Lee Families The Lee Families
Seo Jeong-mi
Золотая камера / Золотая камера
Внутри жёлтого кокона 7.2
Внутри жёлтого кокона Inside the Yellow Cocoon Shell
Фам Тхьен Ан
Победитель
Нечего терять 6.6
Нечего терять Rien à perdre
Delphine Deloget
Hopeless Hwaran
Kim Chang-hoon
Как заниматься сексом 6.5
Как заниматься сексом How to Have Sex
Молли Мэннинг Уокер
Goodbye Julia 7.8
Goodbye Julia Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
The Rapture 7.0
The Rapture Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Венсан должен умереть 6.1
Венсан должен умереть Vincent doit mourir
Стефан Кастанг
Поселенцы 7.0
Поселенцы Los colonos
Фелипе Гальвес
Банель и Адама 6.3
Банель и Адама Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
Ощущение, что время действовать прошло 6.0
Ощущение, что время действовать прошло The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed
Joanna Arnow
Король улиц 5.8
Король улиц Omar la fraise
Элиас Белькеддар
If Only I Could Hibernate Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
Блажь 6.6
Блажь Blazh
Илья Поволоцкий
Гончие 6.4
Гончие Les meutes
Kamal Lazraq
6.2
It's Raining in the House Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
Xiao bai chuan 5.9
Xiao bai chuan
Гэн Цзыхань
Да пошлет бог сына 7.1
Да пошлет бог сына Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Омен 6.2
Омен Augure
Балоджи
Спи 6.6
Спи Jam
Jason Yu
Огненная тайна 6.8
Огненная тайна Riddle of Fire
Weston Razooli
В пламени 6.1
В пламени In Flames
Zarrar Kahn
Power Alley Levante
Лилла Халла
Приз жюри
Опавшие листья 7.4
Опавшие листья Kuolleet lehdet
Аки Каурисмяки
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
Идеальные дни 7.6
Идеальные дни Perfect Days
Вим Вендерс
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Как заниматься сексом 6.5
Как заниматься сексом How to Have Sex
Молли Мэннинг Уокер
Победитель
Смотреть трейлер
Hopeless Hwaran
Kim Chang-hoon
The Buriti Flower 6.4
The Buriti Flower Crowrã
Жоау Салавиза, Renée Nader Messora
Природа любви 6.9
Природа любви Simple comme Sylvain
Монья Шокри
Омен 6.2
Омен Augure
Балоджи
Rosalie 7.0
Rosalie
Стефани Ди Гиусто
Нечего терять 6.6
Нечего терять Rien à perdre
Delphine Deloget
Салем 5.8
Салем Salem
Жан-Бернар Марлин
Королевство зверей 7.0
Королевство зверей Le règne animal
Тома Кайе
Ломая лёд 6.5
Ломая лёд Ran dong
Энтони Чен
Гончие 6.4
Гончие Les meutes
Kamal Lazraq
Поселенцы 7.0
Поселенцы Los colonos
Фелипе Гальвес
Terrestrial Verses 7.4
Terrestrial Verses Ayeh haye zamini
Alireza Khatami, Али Асгари
Goodbye Julia 7.8
Goodbye Julia Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
Преступники 7.0
Преступники Los delincuentes
Родриго Морено
If Only I Could Hibernate Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
Только течёт река 6.7
Только течёт река He bian de cuo wu
Вэй Шуцзюнь
Мать всей лжи 6.7
Мать всей лжи Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Новенький 6.4
Новенький The New Boy
Уорвик Торнтон
Премия SACD / Неделя критиков
The Rapture 7.0
The Rapture Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Победитель
Премия SACD / Две недели режиссеров
Pierre Creton
A Prince
Победитель
Elena Martín
Creatura
Mouloud Aït Liotna
The House Is on Fire, Might as Well Get Warm
Rachel Walden
Lemon Tree
Rosine Mfetgo Mbakam
Mambar Pierrette
Yue Pan
Talking to the River
Бертран Мандико
She Is Conann
Claude Schmitz
The Other Laurens
Clément Pérot
A Storm Inside
Седрик Кан
Седрик Кан
Дело Гольдмана
Kanu Behl
Agra
Weston Razooli
Огненная тайна
Faouzi Bensaïdi
Deserts
Шон Прайс Уильямс
Нежный восток
Фам Тхьен Ан
Внутри жёлтого кокона
Zarrar Kahn
В пламени
Гэн Цзыхань
Xiao bai chuan
Elene Naveriani
Дрозд, дрозд, ежевика
Faris Alrjoob
The Red Sea Makes Me Wanna Cry
Francesco Sossai
The Birthday Party
Joanna Arnow
Ощущение, что время действовать прошло
Филипа Рейс
Легуа
Жоао Миллер Герра
Легуа
Julia Kowalski
I Saw the Face of the Devil
Atsushi Hirai
Oyu
Хон Сан-су
Хон Сан-су
В наши дни
Илья Поволоцкий
Блажь
Lucas Malbrun
Margarethe 89
Maryam Tafakory
Mast-del
Мишель Гондри
Мишель Гондри
Книга решений
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Победитель
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Победитель
Особый приз жюри
Гончие 6.4
Гончие Les meutes
Kamal Lazraq
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Да пошлет бог сына 7.1
Да пошлет бог сына Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Победитель
Creatura 6.5
Creatura
Elena Martín
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Наоми Аки
Наоми Аки
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Дэрил МакКормак
Победитель
Особое отличие / Короткометражный фильм
Intrusion Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Победитель
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Мать всей лжи 6.7
Мать всей лжи Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Победитель
Премия "Открытие Никон"
I Promise You Paradise I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Победитель
Квир-пальма
Монстр 7.6
Монстр Kaibutsu
Хирокадзу Корээда
Победитель
A Prince Un prince
Pierre Creton
Xiao bai chuan 5.9
Xiao bai chuan
Гэн Цзыхань
Как заниматься сексом 6.5
Как заниматься сексом How to Have Sex
Молли Мэннинг Уокер
Шея 6.8
Шея Kubi
Такеши Китано
Кумир
Кумир The Idol
Сэм Левинсон
Rosalie 7.0
Rosalie
Стефани Ди Гиусто
She Is Conann 5.8
She Is Conann Conann
Бертран Мандико
Анатомия падения 7.6
Анатомия падения Anatomie d'une chute
Жюстин Трие
Homecoming Le retour
Катрин Корсини
Power Alley Levante
Лилла Халла
Природа любви 6.9
Природа любви Simple comme Sylvain
Монья Шокри
Пришла любовь 6.6
Пришла любовь Le temps d'aimer
Кэйтель Куиливье
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
Да пошлет бог сына 7.1
Да пошлет бог сына Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Победитель
«Особый взгляд» — приз ансамбля
The Buriti Flower 6.4
The Buriti Flower Crowrã
Жоау Салавиза, Renée Nader Messora
Победитель
Пальмовая собака
Анатомия падения 7.6
Анатомия падения Anatomie d'une chute
Messi
Победитель
Анатомия падения 7.6
Анатомия падения Anatomie d'une chute
For Messi, as Snoop
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Boléro Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Победитель
27 27
Flóra Anna Buda
I Saw the Face of the Devil J'ai vu le visage du diable
Julia Kowalski
Inside the Skin Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
Mast-del Mast-del
Maryam Tafakory
Странный образ жизни 6.4
Странный образ жизни Extraña forma de vida
Педро Альмодовар
Stranger Stranger
Дженни Бет, Iris Chassaigne
Золотой глаз / Золотой глаз
Дочери Ольфы 7.4
Дочери Ольфы Les filles d'Olfa
Каутер Бен Ханья
Победитель
Мать всей лжи 6.7
Мать всей лжи Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Победитель
Man in Black Hei yi ren
Ван Бин
Nelson Pereira Dos Santos - A Life of Cinema Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema
Aída Marques, Ivelise Ferreira
Viva Varda! 7.1
Viva Varda!
Pierre-Henri Gibert
Комната 999 6.3
Комната 999 Chambre 999
Любна Плейост
The Family La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines
Michel Denisot, Florent Maillet
Youth (Spring) Qingchun
Ван Бин
Pictures of Ghosts Retratos Fantasmas
Клебер Мендонса Фильо
Liv Ullmann: A Road Less Travelled Liv Ullmann: A Road Less Travelled
Dheeraj Akolkar
Хлеб и розы 7.4
Хлеб и розы Bread & Roses
Sahra Mani
Годар от Годара 7.1
Годар от Годара Godard par Godard
Florence Platarets
Маленькая девочка в голубом 6.2
Маленькая девочка в голубом Little Girl Blue
Мона Ашаш
Оккупированный город 6.8
Оккупированный город Occupied City
Стив МакКуин
Больше огня: История Аниты Палленберг 7.1
Больше огня: История Аниты Палленберг Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg
Алексис Блум, Svetlana Zill
Ансельм. Шум времени 7.2
Ансельм. Шум времени Anselm - Das Rauschen der Zeit
Вим Вендерс
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
Зона интересов 7.4
Зона интересов The Zone of Interest
Mica Levi
Победитель
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Мишель Йео
Мишель Йео
Победитель
Главный приз Недели критики
Тигриные полосы 6.2
Тигриные полосы Tiger Stripes
Amanda Nell Eu
Победитель
Да пошлет бог сына 7.1
Да пошлет бог сына Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
6.2
It's Raining in the House Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
Потерянная страна 6.7
Потерянная страна Lost Country
Владимир Перишич
Power Alley Levante
Лилла Халла
Спи 6.6
Спи Jam
Jason Yu
The Rapture 7.0
The Rapture Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Потерянная страна 6.7
Потерянная страна Lost Country
Йован Гинич
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Boléro Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Победитель
Via Dolorosa Via Dolorosa
Rachel Gutgarts
I Promise You Paradise I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Contadores Contadores
Irati Gorostidi
Crocodile Krokodyl
Dawid Bodzak
The Real Truth About the Fight The Real Truth about the Fight
Andrea Slavicek
Shimmering Bodies Corpos Cintilantes
Inês Teixeira
The Purple Season La saison pourpre
Clémence Bouchereau
Walking with Her Into the Night Walking with Her Into the Night
Hui Shu
Arkhé Arkhé
Armando Navarro
CST Художник - Приз технического специалиста
Зона интересов 7.4
Зона интересов The Zone of Interest
Johnnie Burn
Победитель
Премия CST молодому кинотехнику
Теория простых чисел 7.0
Теория простых чисел Le théorème de Marguerite
Anne-Sophie Delseries
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Barry Ackroyd
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Haya Khairat
Победитель
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
6.2
It's Raining in the House Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
Победитель
«Особый взгляд» — премия «Новый голос»
Омен 6.2
Омен Augure
Балоджи
Победитель
«Особый взгляд» — Премия свободы
Goodbye Julia 7.8
Goodbye Julia Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
Победитель
Год проведения
Номинации

