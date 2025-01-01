Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1991

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1991 году

Место проведения Франция
Дата проведения 9 мая 1991 - 20 мая 1991
Золотая пальмовая ветвь
Бартон Финк 7.3
Бартон Финк Barton Fink
Джоэл Коэн Unanimously.
Победитель
Все номинанты
Life on a String Bian zou bian chang
Чэнь Кайгэ
Виновен по подозрению 7.5
Виновен по подозрению Guilty By Suspicion
Ирвин Уинклер
Двойная жизнь Вероники 7.7
Двойная жизнь Вероники La double vie de Véronique
Кшиштоф Кесьлевский
Homicide Homicide
Дэвид Мэмет
Anna Karamazoff Anna Karamazoff
Рустам Хамдамов
Лихорадка джунглей 6.6
Лихорадка джунглей Jungle Fever
Спайк Ли
Европа 7.1
Европа Zentropa / Europa
Ларс фон Триер
Очаровательная проказница 7.5
Очаровательная проказница La Belle Noiseuse
Жак Риветт
Lune froide Lune froide
Патрик Бушите
Bix Bix
Пупи Авати
The Suspended Step of the Stork To meteoro vima tou pelargou
Тео Ангелопулос
A Rage in Harlem A Rage in Harlem
Билл Дьюк
Out of Life Hors la vie
Maroun Bagdadi
Малина 6.4
Малина Malina
Вернер Шрётер
The Flesh La carne
Марко Феррери
The Yes Man Il portaborse
Даниэле Лукетти
Van Gogh Van Gogh
Морис Пиала
Цареубийца 7.4
Цареубийца Tsareubiytsa
Карен Шахназаров
Премия ФИПРЕССИ
Двойная жизнь Вероники 7.7
Двойная жизнь Вероники La double vie de Véronique
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
Отбросы общества 7.0
Отбросы общества Riff-Raff
Кен Лоуч
Победитель
Главный приз жюри
Очаровательная проказница 7.5
Очаровательная проказница La Belle Noiseuse
Жак Риветт
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Z podniesionymi rekami Z podniesionymi rekami
Mitko Panov
Победитель
Все номинанты
Ja, Walesa Ja, Walesa
Jacek Skalski
Mal de blocs Mal de blocs
Nathalie Saint-Gelais, Marc Saint-Pierre
Nokturne Nokturno
Nikola Majdak
Push Comes to Shove Push Comes to Shove
Билл Плимптон
W.A.L. W.A.L.
Robert Turlo
Broken Skin Broken Skin
Anna Campion
Mal de blocs Mal de blocs
Nathalie Saint-Gelais, Marc Saint-Pierre
Casino Casino
Gil Bauwens
Les éffaceurs Les éffaceurs
Gérald Frydman
Главный технический приз / Технический главный приз
Европа 7.1
Европа Zentropa / Europa
Ларс фон Триер
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Тото-герой 7.4
Тото-герой Toto le héros
Жако Ван Дормель
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Cheb Cheb
Рашид Бушареб
Победитель
Лучший актер
Бартон Финк 7.3
Бартон Финк Barton Fink
Джон Туртурро
Победитель
Лучшая актриса
Двойная жизнь Вероники 7.7
Двойная жизнь Вероники La double vie de Véronique
Ирен Жакоб
Победитель
Лучший режиссер
Бартон Финк 7.3
Бартон Финк Barton Fink
Джоэл Коэн
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Тото-герой 7.4
Тото-герой Toto le héros
Жако Ван Дормель
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Push Comes to Shove Push Comes to Shove
Билл Плимптон
Победитель
Приз жюри
Out of Life Hors la vie
Maroun Bagdadi Tied with Europa (1991).
Победитель
Европа 7.1
Европа Zentropa / Europa
Ларс фон Триер Tied with Hors la vie (1991).
Победитель
Приз Экуменического жюри
Двойная жизнь Вероники 7.7
Двойная жизнь Вероники La double vie de Véronique
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Лихорадка джунглей 6.6
Лихорадка джунглей Jungle Fever
Спайк Ли
Победитель
Очаровательная проказница 7.5
Очаровательная проказница La Belle Noiseuse
Жак Риветт
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Все номинанты
Friends, Comrades Ystävät, toverit
Рауни Мольберг
Премия SACD / Лучший полнометражный фильм
Young Soul Rebels Young Soul Rebels
Isaac Julien
Победитель
Премия SACD / Короткометражный фильм
Carne Carne
Гаспар Ноэ
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
Sam & Me Sam & Me
Дипа Мехта
Победитель
Доказательство 7.2
Доказательство Proof
Джослин Мурхаус
Победитель
Премия «Перспективы кино»
Le coup suprême Le coup suprême
Jean-Pierre Sentier
Победитель
Cauchemar blanc Cauchemar blanc
Матье Кассовиц
Победитель
Cheb Cheb
Рашид Бушареб
Победитель
Лучший художественный вклад
Европа 7.1
Европа Zentropa / Europa
Ларс фон Триер
Победитель
Лучший актер второго плана
Лихорадка джунглей 6.6
Лихорадка джунглей Jungle Fever
Сэмюэл Л. Джексон
Победитель
