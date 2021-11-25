Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Купе номер 6 Купе номер 6
Киноафиша Фильмы Купе номер 6

Купе номер 6, 2021

2021 / Финляндия / Эстония / Россия / Германия
7.5 Оцените
17 голосов
Написать отзыв
Мелодрама с Юрием Борисовым о случайных попутчиках - финской студентке и русском шахтере
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 41
Не пойду 6
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Купе номер 6»

Премьера российско-финской драмы прошла в рамках Каннского кинофестиваля, самого известного и престижного мероприятия в Европе. «Купе номер 6» участвовало в основном конкурсе фестиваля и получило вторую по значимости награду – Гран-при жюри, – уступив лишь «Титану» Жюлии Дюкурно, который взял главный приз.

Главную роль в фильме «Купе номер 6» сыграл российский актер Юрий Борисов, лауреат кинопремии «Золотой орел». Борисов получил широкую известность после выхода ленты «Бык», которая стала триумфатором фестиваля «Кинотавр» в 2019-м году.

На крупнейшем киноагрегаторе Rotten Tomatoes картина «Купе номер 6» имеет рейтинг 84%, что оценивается как «очень положительный». Данный рейтинг был основан на девятнадцати рецензиях кинокритиков, работающих в ведущих изданиях мира.

За свою роль в фильме «Купе номер 6» финская актриса Сейди Хаарла получила награду Европейской киноакадемии как одна из самых перспективных молодых актрис уходящего года. До этого Хаарла преимущественно играла на театральной сцене.

Действие ленты происходит в конце девяностых годов. Главные герои разговаривают сразу на двух языках — на русском и на финском. Известно, что, помимо России и Финляндии, в производстве «Купе номер 6» были задействованы Эстония и Германия.

Разработка фильма «Купе номер 6» производилась при большой поддержке со стороны российского Минкульта, а также Финского кинофонда, образовательных учреждений Эстонии, Европейского фонда помощи кинопроизводству и компании «Евримаж», которая занимается прокатом кинематографических и аудиовизуальных проектов.

В основу сюжета «Купе номер 6» легло одноименное произведение известной финской писательницы по имени Роса Ликсон.

Постановщик фильма Юхо Куосманен в свое время получил главный приз каннского «Особого взгляда», где презентовал другую свою работу «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». Эта лента стала его дебютом в кино.

Известно, что при работе над «Купе номер 6» режиссер Юхо Куосманен вдохновлялся культовой драмеди Софии Копполы под названием «Трудности перевода», которая в свое время была удостоена премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Съемки «Купе номер 6» проходили в городе Санкт-Петербурге, а также в Мурманске, Москве, Териберке, Оленегорске и Петрозаводске. Работа над картиной велась в период конца позапрошлого и начала прошлого года и завершилась буквально за пару дней до объявления локдауна из-за масштабного распространения коронавирусной инфекции.

Студентка из Финляндии садится в поезд ‘Москва-Мурманск’, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

7.5 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 ноября 2021
Премьера в мире 25 ноября 2021
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Юхо Куосманен
Юхо Куосманен
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Сейди Хаарла
Сейди Хаарла
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Купе номер 6 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Лора (Сейди Хаарла) – студентка из Финляндии, проживающая в квартире московской интеллигентки Ирины (Динара Друкарова). По вечерам здесь собирается толпа людей и ведет заумные беседы. Финка чувствует себя не особенно в своей тарелке: каждый то и дело пытается поправить ее произношение, а все, что хочется самой Лоре, – это остаться наедине с Ириной. Романтические отношения двух девушек запутываются еще больше, когда в запланированную поездку в Мурманск Лоре предстоит отправиться…
Читать
Potekhin 29 ноября 2021, 12:36
Хороший, позитивный такой фильм. Безукоризненное актёрское мастерство Сейди Хаарла и Юры Борисова подчёркивает мельчайшие оттенки настроения главных… Читать дальше…
oxana.ltk 30 ноября 2021, 08:47
Это наверно лучший фильм, который я смотрела в последнее время. Хожу в кино практически на все новинки, а этот фильм среди всех особенный. Юра Борисов конечно мегаталант.
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Финский фильм с Юрой Борисовым «Купе номер 6» претендует на престижную французскую премию «Сезар» В числе конкурентов ленты — «Параллельные матери», «Сядь за руль моей машины» и «Отец».  
Написать
27 января 2022 14:54
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года Популярные проекты соседствуют с менее известными релизами.
Написать
23 декабря 2021 15:47
Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист нескольких номинаций премии «Оскар» 2021 За престижные награды будут бороться «Не время умирать», «Дюна», «Человек-паук: Нет пути домой» и другие картины.
Написать
22 декабря 2021 11:29
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши