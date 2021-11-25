Купе номер 6, 2021

5 причин посмотреть фильм «Купе номер 6»
Премьера российско-финской драмы прошла в рамках Каннского кинофестиваля, самого известного и престижного мероприятия в Европе. «Купе номер 6» участвовало в основном конкурсе фестиваля и получило вторую по значимости награду – Гран-при жюри, – уступив лишь «Титану» Жюлии Дюкурно, который взял главный приз.
Главную роль в фильме «Купе номер 6» сыграл российский актер Юрий Борисов, лауреат кинопремии «Золотой орел». Борисов получил широкую известность после выхода ленты «Бык», которая стала триумфатором фестиваля «Кинотавр» в 2019-м году.
На крупнейшем киноагрегаторе Rotten Tomatoes картина «Купе номер 6» имеет рейтинг 84%, что оценивается как «очень положительный». Данный рейтинг был основан на девятнадцати рецензиях кинокритиков, работающих в ведущих изданиях мира.
За свою роль в фильме «Купе номер 6» финская актриса Сейди Хаарла получила награду Европейской киноакадемии как одна из самых перспективных молодых актрис уходящего года. До этого Хаарла преимущественно играла на театральной сцене.
Действие ленты происходит в конце девяностых годов. Главные герои разговаривают сразу на двух языках — на русском и на финском. Известно, что, помимо России и Финляндии, в производстве «Купе номер 6» были задействованы Эстония и Германия.
Разработка фильма «Купе номер 6» производилась при большой поддержке со стороны российского Минкульта, а также Финского кинофонда, образовательных учреждений Эстонии, Европейского фонда помощи кинопроизводству и компании «Евримаж», которая занимается прокатом кинематографических и аудиовизуальных проектов.
В основу сюжета «Купе номер 6» легло одноименное произведение известной финской писательницы по имени Роса Ликсон.
Постановщик фильма Юхо Куосманен в свое время получил главный приз каннского «Особого взгляда», где презентовал другую свою работу «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». Эта лента стала его дебютом в кино.
Известно, что при работе над «Купе номер 6» режиссер Юхо Куосманен вдохновлялся культовой драмеди Софии Копполы под названием «Трудности перевода», которая в свое время была удостоена премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Съемки «Купе номер 6» проходили в городе Санкт-Петербурге, а также в Мурманске, Москве, Териберке, Оленегорске и Петрозаводске. Работа над картиной велась в период конца позапрошлого и начала прошлого года и завершилась буквально за пару дней до объявления локдауна из-за масштабного распространения коронавирусной инфекции.
Студентка из Финляндии садится в поезд ‘Москва-Мурманск’, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.