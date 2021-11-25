Купе номер 6, 2021

5 причин посмотреть фильм «Купе номер 6»

Премьера российско-финской драмы прошла в рамках Каннского кинофестиваля, самого известного и престижного мероприятия в Европе. «Купе номер 6» участвовало в основном конкурсе фестиваля и получило вторую по значимости награду – Гран-при жюри, – уступив лишь «Титану» Жюлии Дюкурно, который взял главный приз.

Главную роль в фильме «Купе номер 6» сыграл российский актер Юрий Борисов, лауреат кинопремии «Золотой орел». Борисов получил широкую известность после выхода ленты «Бык», которая стала триумфатором фестиваля «Кинотавр» в 2019-м году.

На крупнейшем киноагрегаторе Rotten Tomatoes картина «Купе номер 6» имеет рейтинг 84%, что оценивается как «очень положительный». Данный рейтинг был основан на девятнадцати рецензиях кинокритиков, работающих в ведущих изданиях мира.

За свою роль в фильме «Купе номер 6» финская актриса Сейди Хаарла получила награду Европейской киноакадемии как одна из самых перспективных молодых актрис уходящего года. До этого Хаарла преимущественно играла на театральной сцене.

Действие ленты происходит в конце девяностых годов. Главные герои разговаривают сразу на двух языках — на русском и на финском. Известно, что, помимо России и Финляндии, в производстве «Купе номер 6» были задействованы Эстония и Германия.