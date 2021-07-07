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Постер фильма Онода: 10 000 ночей в джунглях
7.2
Онода: 10 000 ночей в джунглях - Трейлер
Киноафиша Фильмы Онода: 10 000 ночей в джунглях
7.2

Онода: 10 000 ночей в джунглях

, 2021
Onoda
Франция, Япония, Бельгия, Италия, Германия, Камбоджа / приключения, драма, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Онода: 10 000 ночей в джунглях
7.2
Онода: 10 000 ночей в джунглях - Трейлер
Онода: 10 000 ночей в джунглях  Трейлер

О фильме

История солдата Хироо Онода, который в 1944 году был отправлен в составе войск японским командованием на Филиппины, чтобы сдерживать там американское наступление. После капитуляции Японии Онода остается в джунглях, игнорируя окончание войны. Он ведет свою собственную войну еще 10 тысяч дней, прежде чем смирится с тем, что Вторая Мировая война завершилась.

В ролях

Юя Эндо
Hiroo Onoda - Young
Кандзи Цуда
Hiroo Onoda - Old
Юя Мацура
Kinshichi Kozuka - Young
Тэцуя Тиба
Kinshichi Kozuka - Old
Shinsuke Kato
Shôichi Shimada
Каи Иноваки
Yûichi Akatsu
Иссэй Огата
Иссэй Огата
Major Yoshimi Taniguchi
Тайга Накано
Norio Suzuki - The Tourist
Муцуо Ёсиока
Captain Hayakawa
Томомицу Адати
Кюсаку Симада
Энджел Баяни
Режиссер Артур Харари
Сценарист Артур Харари, Винсент Поймиро, Bernard Cendron
Композитор Olivier Marguerit, Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Andrea Poggio, Gak Sato
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Япония / Бельгия / Италия / Германия / Камбоджа
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 22 февраля 2022
Премьера в мире 7 июля 2021
Дата выхода
25 августа 2022 Бразилия 14
15 апреля 2022 Великобритания
2 июня 2022 Германия 12
6 мая 2022 Испания
21 июля 2021 Франция U
8 октября 2021 Япония G
Бюджет €4 530 000
Сборы в мире $262 276
Производство Bathysphere Productions, To Be Continued, Ascent Film
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Онода: 10 000 ночей в джунглях - Трейлер
Онода: 10 000 ночей в джунглях Трейлер
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