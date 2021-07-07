История солдата Хироо Онода, который в 1944 году был отправлен в составе войск японским командованием на Филиппины, чтобы сдерживать там американское наступление. После капитуляции Японии Онода остается в джунглях, игнорируя окончание войны. Он ведет свою собственную войну еще 10 тысяч дней, прежде чем смирится с тем, что Вторая Мировая война завершилась.
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