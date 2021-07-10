Сказка о Короле-крабе, 2021

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о выходе в прокат 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 2021 Премьера онлайн 15 июня 2022 Премьера в мире 10 июля 2021 Режиссер Алессио Риго де Риги В ролях Gabriele Silli Мариа Александра Лунгу Эрколе Кольнаго Бруно Ди Джованни Все актеры и съемочная группа 1 постер

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