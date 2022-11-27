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Нитрам. Трейлер с субтитрами
Нитрам. Трейлер с субтитрами
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Дата публикации: 17 октября 2022
Нитрам
– Мартин Брайант по прозвищу Нитрам — австралиец, который убил 35 и ранил еще почти два десятка человек в 1996 году на острове Тасмания. Эта бойня стала самой масштабной за всю историю Австралии.
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kerastase
27 ноября 2022, 13:01
Оценка
Обожаю этого актёра Калеба Лэндри Джонса
27 ноября 2022, 13:01
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