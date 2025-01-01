Меню
Кинофестивали
Каннский кинофестиваль
События
Каннский кинофестиваль 2022
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2022 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
17 мая 2022 - 28 мая 2022
Золотая пальмовая ветвь
6.8
Треугольник печали
Triangle of Sadness
Рубен Эстлунд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Ностальгия
Nostalgia
Марио Мартоне
Смотреть трейлер
5.4
Преступления будущего
Crimes of the Future
Дэвид Кроненберг
Смотреть трейлер
6.6
Время Армагеддона
Armageddon Time
Джеймс Грэй
Смотреть трейлер
7.2
Решение уйти
Decision to Leave
Пак Чхан-Ук
Смотреть трейлер
6.8
Иа
EO
Ежи Сколимовский
6.9
Тори и Локита
Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Смотреть трейлер
7.0
Убийца «Священный паук»
Holy Spider
Али Аббаси
Смотреть трейлер
6.9
Тори и Локита
Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Смотреть трейлер
Leila's Brothers
Baradaran-e Leila
Саид Рустаи
7.6
Восемь гор
Le otto montagne
Феликс ван Грунинген, Шарлотта Вандермеерш
6.9
Посредники
Beurokeo / Broker
Хирокадзу Корээда
Смотреть трейлер
5.3
Звёзды в полдень
Stars at Noon
Клер Дени
Смотреть трейлер
6.5
Жена Чайковского
Tchaikovsky's Wife
Кирилл Серебренников
6.7
Вечно молодые
Les amandiers
Валерия Бруни-Тедески
Смотреть трейлер
5.5
Брат и сестра
Frère et soeur
Арно Деплешен
Смотреть трейлер
7.7
Близко
Close
Лукас Донт
Смотреть трейлер
6.8
Заговор в Каире
Boy from Heaven
Тарик Салех
Смотреть трейлер
6.7
Появление
Showing Up
Келли Райхардт
Смотреть трейлер
7.3
МРТ
R.M.N.
Кристиан Мунджиу
Смотреть трейлер
6.6
Мать и сын
Un petit frère
Леонор Серай
6.4
Мучения на островах
Tourment sur les îles
Альберт Серра
Показать всех номинантов
Главный приз фестиваля
5.3
Звёзды в полдень
Stars at Noon
Клер Дени
Jointly Awarded
Победитель
Смотреть трейлер
7.7
Близко
Close
Лукас Донт
Jointly Awarded
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Leila's Brothers
Baradaran-e Leila
Саид Рустаи
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
7.4
Любовь глазами Дальвы
Dalva
Emmanuelle Nicot
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
7.6
Голубой кафтан
Le bleu du caftan
Марьям Тузани
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
The Water Murmurs
Hai Bian Sheng Qi Yi Zuo Xuan Ya
Story Chen
Победитель
Все номинанты
Fire at the Lake
Le feu au lac
Pierre Menahem
Luz Nocturna
Luz Nocturna
Kim Torres
Cherries
Uogos
Vytautas Katkus
Persona
Gakjil
Moon Su-jin
Same Old
Same Old
Lloyd Lee Choi
Tsutsue
Tsutsue
Amartei Armar
A Short Story
Po Sui Tai Yang Zhi Xin
Би Гань
Lori
Lori
Abinash Bikram Shah
Показать всех номинантов
Лучший актер
6.9
Посредники
Beurokeo / Broker
Сон Кан-хо
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
7.0
Убийца «Священный паук»
Holy Spider
Зара Амир Эбрахими
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
7.2
Решение уйти
Decision to Leave
Пак Чхан-Ук
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
6.8
Заговор в Каире
Boy from Heaven
Тарик Салех
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
On Xerxes' Throne
Ston throno tou Xerxi
Evi Kalogiropoulou
Победитель
Премия «Синефондасьон»
A Conspiracy Man
Il barbiere complottista
Valerio Ferrara
Победитель
Все номинанты
Kinship
Sheherut
Orin Kadoori
The Pass
The Pass
That's Amore
100% Flået Kærlighed
Malthe Wermuth Saxer
MumLife
MumLife
Ruby Challenger
Nauha
Nauha
Pratham Khurana
Mistida
Mistida
Falcão Nhaga
All of This Belongs to You
Tout ceci vous reviendra
Lilian Fanara
Liquid Bread
Chlieb nás kazdodenný
Alica Bednáriková
Humans Are Dumber When Crammed Up Together
Les humains sont cons quand ils s'empilent
Laurène Fernandez
Joint Third Prize
Glorious Revolution
Glorious Revolution
Masha Novikova
Joint Third Prize
Somewhere
Di Er
Jiahe Li
Second Prize
Craze
Hajszálrepedés
Bianka Szelestey
Spring Roll Dream
Spring Roll Dream
Mai Vu
Feng Zheng
Feng Zheng
Li Yingtong
We Are Not There Tomorrow
Jutro nas tam nie ma
Olga Klyszewicz
Показать всех номинантов
Золотая камера / Золотая камера
7.0
Боевой пони
War Pony
Райли Кио, Джина Гаммелл
Победитель
Все номинанты
The Vagabonds
The Vagabonds
Doroteya Droumeva
Funny Pages
Funny Pages
Owen Kline
7.6
Страна радости
Joyland
Саим Садик
7.1
Соколиное озеро
Falcon Lake
Шарлотта Ле Бон
Смотреть трейлер
6.1
Родео
Rodeo
Лола Киворон
Chile '76
1976
Мануэла Мартелли
The Worst Ones
Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
6.5
Видение бабочки
Bachennya metelyka
Максим Наконечный
Marcel!
Marcel!
Жасмин Тринка
A Male
Un varón
Fabian Hernández
6.1
История дровосека
Metsurin tarina
Микко Мюллюлахти
Summer Scars
Nos cérémonies
Simon Rieth
6.1
Когда ты закончишь спасать мир
When You Finish Saving the World
Джесси Айзенберг
The Worst Ones
Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
7.4
Памфир
Pamfir
Дмитрий Сухолиткий-Собчук
7.1
Солнце моё
Aftersun
Шарлотта Уэллс
Смотреть трейлер
6.3
Все любят Жанну
Tout le monde aime Jeanne
Селин Дево
7.4
Любовь глазами Дальвы
Dalva
Emmanuelle Nicot
7.1
Маленький Николя
Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Бенжамен Массубр, Амандин Фредон
Смотреть трейлер
6.6
Охота
Heon-teu
Ли Джон-джэ
Смотреть трейлер
6.7
План 75
Plan 75
Тиэ Хаякава
The Pack
La jauría
Andrés Ramírez Pulido
The Water
El agua
Elena López Riera
Imagine
Tasavor
Ali Behrad
6.8
Альма Вива
Alma Viva
Кристель Алвес Мейра
The Dam
Al-Sadd
Ali Cherri
Показать всех номинантов
Приз жюри
6.8
Иа
EO
Ежи Сколимовский
Jointly Awarded
Победитель
7.6
Восемь гор
Le otto montagne
Феликс ван Грунинген, Шарлотта Вандермеерш
Jointly Awarded
Победитель
Приз Экуменического жюри
6.9
Посредники
Beurokeo / Broker
Хирокадзу Корээда
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
The Worst Ones
Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
Победитель
The Worst Ones
Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
Победитель
Все номинанты
Domingo and the Mist
Domingo y la niebla
Ариэль Эскаланте
7.5
Засушливые дни
Kurak Günler
Эмин Элпер
6.7
Harka
Lotfy Nathan
5.9
Отец и сын
Tirailleurs
Матьё Вадпьед
6.7
Mediterranean Fever
Маха Ассаль
The Stranger
The Stranger
Томас М. Райт
6.6
Корсаж
Corsage
Мари Кройцер
Смотреть трейлер
6.1
Родео
Rodeo
Лола Киворон
7.3
Тошнит от себя
Syk pike
Кристоффер Боргли
7.0
Боевой пони
War Pony
Райли Кио, Джина Гаммелл
6.7
План 75
Plan 75
Тиэ Хаякава
6.6
Возвращение в Сеул
Retour à Séoul
Дави Чоу
Смотреть трейлер
7.2
Земля бога
Volaða Land
Хлинюр Палмасон
7.1
Больше чем никогда
Plus que jamais
Эмили Атеф
Смотреть трейлер
7.6
Голубой кафтан
Le bleu du caftan
Марьям Тузани
5.8
Молчаливые близнецы
The Silent Twins
Агнешка Смочиньска
6.7
Метроном
Metronom
Alexandru Belc
6.5
Видение бабочки
Bachennya metelyka
Максим Наконечный
7.6
Страна радости
Joyland
Саим Садик
Показать всех номинантов
Премия SACD / Неделя критиков
The Pack
La jauría
Andrés Ramírez Pulido
Победитель
Премия SACD / Две недели режиссеров
Томас Сальвадор
Гора
Победитель
Naïla Guiguet
Гора
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
6.7
План 75
Plan 75
Тиэ Хаякава
Победитель
Каннская юниорская премия / Каннские юниорские экраны
Все номинанты
7.4
Сторож брату своему
Okul Tirasi
Ферит Карахан, Kanat Dogramaci
Показать всех номинантов
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Форест Уитакер
Победитель
Том Круз
Победитель
Особый приз жюри
7.6
Страна радости
Joyland
Саим Садик
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
6.9
Одним прекрасным утром
Un beau matin
Миа Хансен-Лёв
Победитель
Смотреть трейлер
Шопард Трофи / Женское откровение
Шила Атим
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Джек Лауден
Победитель
«Особый взгляд» — любимчики жюри
6.1
Родео
Rodeo
Лола Киворон
Победитель
Квир-пальма
7.6
Страна радости
Joyland
Саим Садик
Победитель
Все номинанты
Ирма Веп
Irma Vep
Оливье Ассайас
7.7
Близко
Close
Лукас Донт
Смотреть трейлер
Continental Drift (South)
La dérive des continents (au sud)
Лайонел Байер
Riposte féministe
Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
6.7
Вечно молодые
Les amandiers
Валерия Бруни-Тедески
Смотреть трейлер
Dodo
Dodo
Panos H. Koutras
6.1
Родео
Rodeo
Лола Киворон
7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
Moonage Daydream
Бретт Морген
7.5
Засушливые дни
Kurak Günler
Эмин Элпер
6.4
Мучения на островах
Tourment sur les îles
Альберт Серра
A Male
Un varón
Fabian Hernández
Riposte féministe
Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
Will-o'-the-Wisp
Fogo-Fátuo
Жуан Педру Родригиш
6.9
Хроника случайной связи
Chronique d'une liaison passagère
Эмманюэль Муре
7.6
Голубой кафтан
Le bleu du caftan
Марьям Тузани
6.5
Жена Чайковского
Tchaikovsky's Wife
Кирилл Серебренников
6.7
Пять дьяволов
Les cinq diables
Леа Мисиус
Показать всех номинантов
«Особый взгляд» — режиссерский приз
6.7
Метроном
Metronom
Alexandru Belc
Победитель
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
6.1
История дровосека
Metsurin tarina
Микко Мюллюлахти
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Will You Look at Me
Dang wo wang xiang ni de shi hou
Shuli Huang
Победитель
Все номинанты
The Melting Creatures
Las criaturas que se derriten bajo el sol
Diego Céspedes
The Pass
The Pass
Swan in the Center
Swan dans le centre
Iris Chassaigne
Fire at the Lake
Le feu au lac
Pierre Menahem
Burial of Life as a Young Girl
Des jeunes filles enterrent leur vie
Maïté Sonnet
Feng Zheng
Feng Zheng
Li Yingtong
Aribada
Aribada
Simon Jaikiriuma Paetau, Natalia Escobar
Hideous
Hideous
Yann Gonzalez
MumLife
MumLife
Ruby Challenger
On Xerxes' Throne
Ston throno tou Xerxi
Evi Kalogiropoulou
Persona
Gakjil
Moon Su-jin
Показать всех номинантов
Золотой глаз / Золотой глаз
7.2
Все, что дышит
All That Breathes
Шаунак Сен
Победитель
Все номинанты
For the Sake of Peace
For the Sake of Peace
Thomas Sametin, Christophe Castagne
A Daughter's Tribute to Her Father: Souleymane Cissé
Hommage d'une fille à son père
Fatou Cissé
7.1
Естественная история разрушения
The Natural History of Destruction
Сергей Лозница
Jane Campion: The Cinema Woman
Jane Campion, la femme cinéma
Джули Бертучелли
6.7
Джерри Ли Льюис: Беда об этом
Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind
Итан Коэн
5.8
Салам
Salam
Diam's, Уда Беньямина, Anne Cissé
Romy: A Free Woman
Romy, femme libre
Lucie Cariès
7.4
Мариуполис 2
Mariupolis 2
Мантас Кведаравичус
7.1
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
Patrick Jeudy
Riposte féministe
Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
6.9
Тени Гойи
L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière
Хосе Луис Лопес-Линарес
Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side A
Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side A
Наоми Кавасе
Christophe définitivement
Christophe définitivement
Доминик Гонсалес Фёрстер, Ange Leccia
Riposte féministe
Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
Christophe définitivement
Christophe définitivement
Доминик Гонсалес Фёрстер, Ange Leccia
6.8
The Super 8 Years
Les années Super-8
Annie Ernaux, David Ernaux-Briot
5.8
Салам
Salam
Diam's, Уда Беньямина, Anne Cissé
7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
Moonage Daydream
Бретт Морген
6.8
The Super 8 Years
Les années Super-8
Annie Ernaux, David Ernaux-Briot
Patrick Dewaere, My Hero
Patrick Dewaere, mon héros
Alexandre Moix
My Imaginary Country
Mi país imaginario
Патрисио Гусман
7.2
Ткань человеческого тела
De humani corporis fabrica
Люсьен Кастен-Тейлор, Вирина Паравел
Показать всех номинантов
Золотой глаз – особое упоминание
7.4
Мариуполис 2
Mariupolis 2
Мантас Кведаравичус
Победитель
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
6.8
Иа
EO
Павел Микетын
Победитель
«Особый взгляд» — приз за сценарий
6.7
Mediterranean Fever
Маха Ассаль
Победитель
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Виола Дэвис
Победитель
Главный приз Недели критики
The Pack
La jauría
Andrés Ramírez Pulido
Победитель
Все номинанты
6.8
Альма Вива
Alma Viva
Кристель Алвес Мейра
7.4
Любовь глазами Дальвы
Dalva
Emmanuelle Nicot
Summer Scars
Nos cérémonies
Simon Rieth
6.1
История дровосека
Metsurin tarina
Микко Мюллюлахти
7.1
Солнце моё
Aftersun
Шарлотта Уэллс
Смотреть трейлер
Imagine
Tasavor
Ali Behrad
Показать всех номинантов
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
7.4
Любовь глазами Дальвы
Dalva
Zelda Samson
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Ice Merchants
Ice Merchants
João Gonzalez
Победитель
Все номинанты
On Xerxes' Throne
Ston throno tou Xerxi
Evi Kalogiropoulou
Chords
Cuerdas
Эстибалис Урресола Солагурен
I Didn't Make It to Love Her
Nisam je stigao voljeti
Anna Fernandez de Paco
Will You Look at Me
Dang wo wang xiang ni de shi hou
Shuli Huang
Canker
Canker
Lin Tu
Manta Ray
Raie Manta
Anton Bialas
The Melting Creatures
Las criaturas que se derriten bajo el sol
Diego Céspedes
It's Nice in Here
It's Nice in Here
Robert-Jonathan Koeyers
Swan in the Center
Swan dans le centre
Iris Chassaigne
Показать всех номинантов
CST Художник - Приз технического специалиста
6.8
Треугольник печали
Triangle of Sadness
Andreas Franck, Jonas Rudels, Jacob Ilgner, Bent Holm
Победитель
Смотреть трейлер
Премия CST молодому кинотехнику
6.6
Мать и сын
Un petit frère
Marion Burger
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Darius Khondji
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Evelin van Rei
Победитель
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
7.1
Солнце моё
Aftersun
Шарлотта Уэллс
Победитель
Смотреть трейлер
«Особый взгляд» — лучшее выступление
6.6
Корсаж
Corsage
Вики Крипс
Jointly awarded. Tied with Adam Bessa for Harka (2022).
Победитель
Смотреть трейлер
6.7
Harka
Адам Бесса
Jointly awarded. Tied with Vicky Krieps for Corsage (2022).
Победитель
Короткометражный фильм – особое упоминание
Lori
Lori
Abinash Bikram Shah
Победитель
Премия к 75-летию
6.9
Тори и Локита
Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Смотреть трейлер
6.9
Тори и Локита
Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Смотреть трейлер
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучший интерактивный VR-опыт
Glimpse
Glimpse
Michael O'Connor, Бенджамин Клири
Победитель
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучшая VR-история
Все номинанты
Madame Pirate, Becoming a Legend
Madame Pirate, Becoming a Legend
Morgan Ommer, Dan-Chi Huang
Madame Pirate, Becoming a Legend
Madame Pirate, Becoming a Legend
Morgan Ommer, Dan-Chi Huang
Показать всех номинантов
Год проведения
Каннский кинофестиваль 2025
Каннский кинофестиваль 2024
Каннский кинофестиваль 2023
Каннский кинофестиваль 2022
Каннский кинофестиваль 2021
Каннский кинофестиваль 2020
Показать все
Каннский кинофестиваль 2019
Каннский кинофестиваль 2018
Каннский кинофестиваль 2017
Каннский кинофестиваль 2016
Каннский кинофестиваль 2015
Каннский кинофестиваль 2014
Каннский кинофестиваль 2013
Каннский кинофестиваль 2012
Каннский кинофестиваль 2011
Каннский кинофестиваль 2010
Каннский кинофестиваль 2009
Каннский кинофестиваль 2008
Каннский кинофестиваль 2007
Каннский кинофестиваль 2006
Каннский кинофестиваль 2005
Каннский кинофестиваль 2004
Каннский кинофестиваль 2003
Каннский кинофестиваль 2002
Каннский кинофестиваль 2001
Каннский кинофестиваль 2000
Каннский кинофестиваль 1999
Каннский кинофестиваль 1998
Каннский кинофестиваль 1997
Каннский кинофестиваль 1996
Каннский кинофестиваль 1995
Каннский кинофестиваль 1994
Каннский кинофестиваль 1993
Каннский кинофестиваль 1992
Каннский кинофестиваль 1991
Каннский кинофестиваль 1990
Каннский кинофестиваль 1989
Каннский кинофестиваль 1988
Каннский кинофестиваль 1987
Каннский кинофестиваль 1986
Каннский кинофестиваль 1985
Каннский кинофестиваль 1984
Каннский кинофестиваль 1983
Каннский кинофестиваль 1982
Каннский кинофестиваль 1981
Каннский кинофестиваль 1980
Каннский кинофестиваль 1979
Каннский кинофестиваль 1978
Каннский кинофестиваль 1977
Каннский кинофестиваль 1976
Каннский кинофестиваль 1975
Каннский кинофестиваль 1974
Каннский кинофестиваль 1973
Каннский кинофестиваль 1972
Каннский кинофестиваль 1971
Каннский кинофестиваль 1970
Каннский кинофестиваль 1969
Каннский кинофестиваль 1967
Каннский кинофестиваль 1966
Каннский кинофестиваль 1965
Каннский кинофестиваль 1964
Каннский кинофестиваль 1963
Каннский кинофестиваль 1962
Каннский кинофестиваль 1961
Каннский кинофестиваль 1960
Каннский кинофестиваль 1959
Каннский кинофестиваль 1958
Каннский кинофестиваль 1957
Каннский кинофестиваль 1956
Каннский кинофестиваль 1955
Каннский кинофестиваль 1954
Каннский кинофестиваль 1953
Каннский кинофестиваль 1952
Каннский кинофестиваль 1951
Каннский кинофестиваль 1949
Каннский кинофестиваль 1947
Каннский кинофестиваль 1946
Каннский кинофестиваль 1939
Номинации
Главный приз фестиваля
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Полнометражный фильм
Золотая пальмовая ветвь
Best Immersive Work Award
Показать все
Un Certain Regard - Youth Prize
Directors' Fortnight Audience Award
Critics' Week - Next Step Award
Fipresci Award
AFCAE Award - Special Mention
Palm Dog - Mutt Moment
Премия за короткометражный фильм «Новый взгляд»
Приз жюри – короткометражный фильм
«Любимый» сеанс
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Квир-пальма - короткометражный фильм
Премия "Открытие" – особое упоминание
Пальмовая собака – особое упоминание
Пальмовая собака – приз жюри
Пальмовая собака
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Премия "Открытие" / Короткометражный фильм
Премия "Открытие"
Поддержка распространения Фондом Гана
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
Премия SFR / Премия SFR
Золотая пальмовая ветвь
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Особый взгляд - Премия Авенир
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
Квир-пальма
Премия Илли – особое упоминание
Премия Илли
Премия SACD (Две недели режиссеров) — особое упоминание / Премия SACD (Две недели режиссеров)
Премия Вулкаина техническому художнику
Премия "Открытие Никон"
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
«Особый взгляд» — особое отличие жюри
Неделя критиков – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Выставка молодых режиссеров Американского павильона
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Лучший документальный фильм
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Лучший короткометражный фильм
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Презентация начинающего режиссера ЛГБТК
Приз "С уважением, женщины"
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Премия "Перспективы кинематографа" - Специальное упоминание
Премия к 40-летию
Премия к 35-летию
Премия к 25-летию
Премия Гэри Купера
Лучшая музыка
Международная премия мира
Приз международного жюри
Премия «Шанс в Каннах»
Премия к 45-летию
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия молодого кино
Премия OCIC – особое упоминание
Лучшая актриса второго плана
Лучший актер второго плана
Премия OCIC
Лучшая первая работа
Премия к 20-летию
Пальма Пальм
Премия ФИФА
Премия к 50-летию
Лучший художественный вклад
Главный приз "Юнифрансе" за короткометражные фильмы
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Лучшее художественное направление
Специальная награда
Премия "Уважительный нокаут"
Премия «Перспективы кино» / Лучший короткометражный фильм
Премия «Перспективы кино»
Премия Хохоа
Особое отличие / Короткометражный фильм
Особое отличие / Уважение единогласным решением жюри
Фестивальный трофей / Дань уважения
Фестивальный трофей
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Приз зрительских симпатий
Премия к 60-летию
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Премия UCMF в области киномузыки
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
«Особый взгляд» - Приз председателя жюри / «Особый взгляд» — приз за определенный талант
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
«Особый взгляд» — лучший актер / Best Actor
«Особый взгляд» — лучший актер
Приз Гран Крю
Награда города Рима
Шопард Трофи / Женское откровение
Шопард Трофи / Мужское откровение
Лучший фильм для молодежи / Лучший фильм
Лучший фильм для молодежи
Премия SACD за короткометражный фильм
Награда за близость
С уважением, премия «Надежда»
Премия Нормана Макларена
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Премия Гра Савойя - особое упоминание
Премия Гра Савойя
Исследовательские кинотеатры – особое упоминание
Премия ACID / Премия ACID
Премия C.I.C.A.E.
Премия SACD за сценарий
Оригинальная премия "Регард"
30-я юбилейная премия экуменического жюри
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
Премия "Синефондасьон" - Специальное упоминание
Особый приз жюри
Награда за первую работу
Приз "С уважением, молодой человек" / Две недели режиссеров
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший короткометражный фильм
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший полнометражный фильм
Приз "С уважением, молодой человек" / Неделя критиков
Приз "С уважением, молодой человек"
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Лучший короткометражный фильм
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Золотая карета
Премия Франсуа Шале / Best Film
Премия Франсуа Шале
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Премия Франции в области культуры / Освящение кино
Премия Франции в области культуры
Премия Франции в области культуры / Студенческое кино
Премия Франции в области культуры / Французский кинооператор года
Премия DVD «Наследие»
Премия за дизайн DVD
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Каннская юниорская премия
Каннская юниорская премия / Каннские юниорские экраны
Премия AFCAE
Награда / Short Film
Награда / Гран При
Награда / Дань уважения
Награда / Лучшая кинематографическая транспозиция
Награда / Лучшая комедия
Награда / Лучшая музыкальная комедия
Награда / Лучшее воспоминание потрясающего мир эпоса
Награда / Лучшее музыкальное сопровождение
Награда / Лучший анимационный дизайн
Награда / Лучший выбор
Награда / Лучший выбор – короткометражный фильм
Награда / Лучший документальный фильм о людях
Награда / Лучший документальный фильм – короткометражный фильм
Награда / Лучший драматический фильм
Награда / Лучший короткометражный документальный фильм
Награда / Лучший кукольный фильм — короткометражный фильм
Награда / Лучший лирический фильм
Награда / Лучший поэтический юмор
Награда / Лучший приключенческий и криминальный фильм
Награда / Лучший психологический и любовный фильм
Награда / Лучший социальный фильм
Награда / Лучший сюжет – короткометражный фильм
Награда / Лучший фантастическо-поэтический фильм
Награда / Лучший художественный короткометражный фильм
Награда / Лучший цвет
Награда / Полнометражный фильм
Награда / Романтический документальный фильм
Лучшая операторская работа
Малый Золотой Рельс
Большой Золотой Рельс
Золотая камера – особое упоминание
Премия к 55-летию
Международная премия / Драматический фильм
Международная премия / Исследовательский фильм
Международная премия / Комедийный фильм
Международная премия / Лучшее визуальное повествование
Международная премия
Международная премия / Международная премия критиков
Международная премия / Приключенческий фильм
Международная премия / Развлекательный фильм
Международная премия / Сказочный фильм
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Премия молодых критиков
Специальная премия молодежи
Премия SACD / Две недели режиссеров
Премия SACD / Короткометражный фильм
Премия SACD / Лучший полнометражный фильм
Премия SACD / Неделя критиков
Премия SACD
Премия Мерседес-Бенц
Специальный приз жюри / Короткометражный фильм
Специальный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Специальный приз жюри
Премия «Особый взгляд»
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Приз Экуменического жюри
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Приз жюри
Золотая камера / Золотая камера
Главный приз Недели критики
Главный приз Недели критики / Короткометражный фильм
Премия «Синефондасьон» / Best Short Film
Премия «Синефондасьон»
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Премия Канал+
Лучший сценарий
Лучший режиссер
Лучшая актриса
Лучший актер
Премия молодежи / Иностранный фильм
Премия молодежи / Молодежная премия
Премия молодежи / Французский фильм
Главный технический приз – особое упоминание
Главный технический приз / Технический главный приз
Особое упоминание / Palme d'Or - Short Film
Особое упоминание / Документальный фильм-расследование — короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Главный приз жюри
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров или Неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Международная неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
«Особый взгляд» — Премия свободы
«Особый взгляд» — премия «Новый голос»
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучшая VR-история
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучший интерактивный VR-опыт
Премия к 75-летию
Короткометражный фильм – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actor
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actress
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Премия CST молодому кинотехнику
CST Художник - Приз технического специалиста
«Особый взгляд» – приз за мужество
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
Главный приз Международного научного фильма – короткометражный фильм / Короткометражные фильмы
Премия арабских критиков / Лучший актер
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор-постановщик
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Гражданская премия
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Специальная Золотая пальмовая ветвь / Особая Золотая пальмовая ветвь
Отборочная премия Альянса документалистов
Золотая карета / Золотая карета
Пальме де Вискерс
Премия к 70-летию
«Особый взгляд» — премия «Поэзия кино»
Главный приз Недели критики
Главный приз SACD
Международный Гран-при Ассоциации киноавторов
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Премия Kering «Женщины в движении» за молодые таланты
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Международная премия ARTE
Премия SACD – особое упоминание / Две недели режиссера
Премия SACD / Две недели режиссеров
Премия SACD / Неделя критиков
«Особый взгляд» — приз за сценарий
Каннская премия за саундтрек
Каннская премия за саундтрек / Лучшая синхронизированная музыка
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
Гуманитарная премия "Палм Дог"
Премия технического художника «Вулкан» - Специальное упоминание
Квир-пальма - Специальное упоминание
Золотой глаз – особое упоминание
Золотой глаз / Documentary Prize
Золотой глаз / Special Jury Prize
Золотой глаз / Золотой глаз
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
