Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2022

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2022 году

Место проведения Франция
Дата проведения 17 мая 2022 - 28 мая 2022
Золотая пальмовая ветвь
Треугольник печали 6.8
Треугольник печали Triangle of Sadness
Рубен Эстлунд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ностальгия 6.6
Ностальгия Nostalgia
Марио Мартоне
Смотреть трейлер
Преступления будущего 5.4
Преступления будущего Crimes of the Future
Дэвид Кроненберг
Смотреть трейлер
Время Армагеддона 6.6
Время Армагеддона Armageddon Time
Джеймс Грэй
Смотреть трейлер
Решение уйти 7.2
Решение уйти Decision to Leave
Пак Чхан-Ук
Смотреть трейлер
Иа 6.8
Иа EO
Ежи Сколимовский
Тори и Локита 6.9
Тори и Локита Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Смотреть трейлер
Убийца «Священный паук» 7.0
Убийца «Священный паук» Holy Spider
Али Аббаси
Смотреть трейлер
Тори и Локита 6.9
Тори и Локита Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Смотреть трейлер
Leila's Brothers Baradaran-e Leila
Саид Рустаи
Восемь гор 7.6
Восемь гор Le otto montagne
Феликс ван Грунинген, Шарлотта Вандермеерш
Посредники 6.9
Посредники Beurokeo / Broker
Хирокадзу Корээда
Смотреть трейлер
Звёзды в полдень 5.3
Звёзды в полдень Stars at Noon
Клер Дени
Смотреть трейлер
Жена Чайковского 6.5
Жена Чайковского Tchaikovsky's Wife
Кирилл Серебренников
Вечно молодые 6.7
Вечно молодые Les amandiers
Валерия Бруни-Тедески
Смотреть трейлер
Брат и сестра 5.5
Брат и сестра Frère et soeur
Арно Деплешен
Смотреть трейлер
Близко 7.7
Близко Close
Лукас Донт
Смотреть трейлер
Заговор в Каире 6.8
Заговор в Каире Boy from Heaven
Тарик Салех
Смотреть трейлер
Появление 6.7
Появление Showing Up
Келли Райхардт
Смотреть трейлер
МРТ 7.3
МРТ R.M.N.
Кристиан Мунджиу
Смотреть трейлер
Мать и сын 6.6
Мать и сын Un petit frère
Леонор Серай
Мучения на островах 6.4
Мучения на островах Tourment sur les îles
Альберт Серра
Главный приз фестиваля
Звёзды в полдень 5.3
Звёзды в полдень Stars at Noon
Клер Дени Jointly Awarded
Победитель
Смотреть трейлер
Близко 7.7
Близко Close
Лукас Донт Jointly Awarded
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Leila's Brothers Baradaran-e Leila
Саид Рустаи
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Любовь глазами Дальвы 7.4
Любовь глазами Дальвы Dalva
Emmanuelle Nicot
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Голубой кафтан 7.6
Голубой кафтан Le bleu du caftan
Марьям Тузани
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
The Water Murmurs Hai Bian Sheng Qi Yi Zuo Xuan Ya
Story Chen
Победитель
Все номинанты
Fire at the Lake Le feu au lac
Pierre Menahem
Luz Nocturna Luz Nocturna
Kim Torres
Cherries Uogos
Vytautas Katkus
Persona Gakjil
Moon Su-jin
Same Old Same Old
Lloyd Lee Choi
Tsutsue Tsutsue
Amartei Armar
A Short Story Po Sui Tai Yang Zhi Xin
Би Гань
Lori Lori
Abinash Bikram Shah
Лучший актер
Посредники 6.9
Посредники Beurokeo / Broker
Сон Кан-хо
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Убийца «Священный паук» 7.0
Убийца «Священный паук» Holy Spider
Зара Амир Эбрахими
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
Решение уйти 7.2
Решение уйти Decision to Leave
Пак Чхан-Ук
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Заговор в Каире 6.8
Заговор в Каире Boy from Heaven
Тарик Салех
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
On Xerxes' Throne Ston throno tou Xerxi
Evi Kalogiropoulou
Победитель
Премия «Синефондасьон»
A Conspiracy Man Il barbiere complottista
Valerio Ferrara
Победитель
Все номинанты
Kinship Sheherut
Orin Kadoori
The Pass The Pass
That's Amore 100% Flået Kærlighed
Malthe Wermuth Saxer
MumLife MumLife
Ruby Challenger
Nauha Nauha
Pratham Khurana
Mistida Mistida
Falcão Nhaga
All of This Belongs to You Tout ceci vous reviendra
Lilian Fanara
Liquid Bread Chlieb nás kazdodenný
Alica Bednáriková
Humans Are Dumber When Crammed Up Together Les humains sont cons quand ils s'empilent
Laurène Fernandez Joint Third Prize
Glorious Revolution Glorious Revolution
Masha Novikova Joint Third Prize
Somewhere Di Er
Jiahe Li Second Prize
Craze Hajszálrepedés
Bianka Szelestey
Spring Roll Dream Spring Roll Dream
Mai Vu
Feng Zheng Feng Zheng
Li Yingtong
We Are Not There Tomorrow Jutro nas tam nie ma
Olga Klyszewicz
Золотая камера / Золотая камера
Боевой пони 7.0
Боевой пони War Pony
Райли Кио, Джина Гаммелл
Победитель
Все номинанты
The Vagabonds The Vagabonds
Doroteya Droumeva
Funny Pages Funny Pages
Owen Kline
Страна радости 7.6
Страна радости Joyland
Саим Садик
Соколиное озеро 7.1
Соколиное озеро Falcon Lake
Шарлотта Ле Бон
Смотреть трейлер
Родео 6.1
Родео Rodeo
Лола Киворон
Chile '76 1976
Мануэла Мартелли
The Worst Ones Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
Видение бабочки 6.5
Видение бабочки Bachennya metelyka
Максим Наконечный
Marcel! Marcel!
Жасмин Тринка
A Male Un varón
Fabian Hernández
История дровосека 6.1
История дровосека Metsurin tarina
Микко Мюллюлахти
Summer Scars Nos cérémonies
Simon Rieth
Когда ты закончишь спасать мир 6.1
Когда ты закончишь спасать мир When You Finish Saving the World
Джесси Айзенберг
The Worst Ones Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
Памфир 7.4
Памфир Pamfir
Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Солнце моё 7.1
Солнце моё Aftersun
Шарлотта Уэллс
Смотреть трейлер
Все любят Жанну 6.3
Все любят Жанну Tout le monde aime Jeanne
Селин Дево
Любовь глазами Дальвы 7.4
Любовь глазами Дальвы Dalva
Emmanuelle Nicot
Маленький Николя 7.1
Маленький Николя Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Бенжамен Массубр, Амандин Фредон
Смотреть трейлер
Охота 6.6
Охота Heon-teu
Ли Джон-джэ
Смотреть трейлер
План 75 6.7
План 75 Plan 75
Тиэ Хаякава
The Pack La jauría
Andrés Ramírez Pulido
The Water El agua
Elena López Riera
Imagine Tasavor
Ali Behrad
Альма Вива 6.8
Альма Вива Alma Viva
Кристель Алвес Мейра
The Dam Al-Sadd
Ali Cherri
Приз жюри
Иа 6.8
Иа EO
Ежи Сколимовский Jointly Awarded
Победитель
Восемь гор 7.6
Восемь гор Le otto montagne
Феликс ван Грунинген, Шарлотта Вандермеерш Jointly Awarded
Победитель
Приз Экуменического жюри
Посредники 6.9
Посредники Beurokeo / Broker
Хирокадзу Корээда
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
The Worst Ones Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
Победитель
The Worst Ones Les pires
Lise Akoka, Romane Gueret
Победитель
Все номинанты
Domingo and the Mist Domingo y la niebla
Ариэль Эскаланте
Засушливые дни 7.5
Засушливые дни Kurak Günler
Эмин Элпер
Harka 6.7
Harka
Lotfy Nathan
Отец и сын 5.9
Отец и сын Tirailleurs
Матьё Вадпьед
Mediterranean Fever 6.7
Mediterranean Fever
Маха Ассаль
The Stranger The Stranger
Томас М. Райт
Корсаж 6.6
Корсаж Corsage
Мари Кройцер
Смотреть трейлер
Родео 6.1
Родео Rodeo
Лола Киворон
Тошнит от себя 7.3
Тошнит от себя Syk pike
Кристоффер Боргли
Боевой пони 7.0
Боевой пони War Pony
Райли Кио, Джина Гаммелл
План 75 6.7
План 75 Plan 75
Тиэ Хаякава
Возвращение в Сеул 6.6
Возвращение в Сеул Retour à Séoul
Дави Чоу
Смотреть трейлер
Земля бога 7.2
Земля бога Volaða Land
Хлинюр Палмасон
Больше чем никогда 7.1
Больше чем никогда Plus que jamais
Эмили Атеф
Смотреть трейлер
Голубой кафтан 7.6
Голубой кафтан Le bleu du caftan
Марьям Тузани
Молчаливые близнецы 5.8
Молчаливые близнецы The Silent Twins
Агнешка Смочиньска
Метроном 6.7
Метроном Metronom
Alexandru Belc
Видение бабочки 6.5
Видение бабочки Bachennya metelyka
Максим Наконечный
Страна радости 7.6
Страна радости Joyland
Саим Садик
Премия SACD / Неделя критиков
The Pack La jauría
Andrés Ramírez Pulido
Победитель
Премия SACD / Две недели режиссеров
Томас Сальвадор
Гора
Победитель
Naïla Guiguet
Гора
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
План 75 6.7
План 75 Plan 75
Тиэ Хаякава
Победитель
Каннская юниорская премия / Каннские юниорские экраны
Все номинанты
Сторож брату своему 7.4
Сторож брату своему Okul Tirasi
Ферит Карахан, Kanat Dogramaci
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Победитель
Том Круз
Том Круз
Победитель
Особый приз жюри
Страна радости 7.6
Страна радости Joyland
Саим Садик
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Одним прекрасным утром 6.9
Одним прекрасным утром Un beau matin
Миа Хансен-Лёв
Победитель
Смотреть трейлер
Шопард Трофи / Женское откровение
Шила Атим
Шила Атим
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Джек Лауден
Джек Лауден
Победитель
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Родео 6.1
Родео Rodeo
Лола Киворон
Победитель
Квир-пальма
Страна радости 7.6
Страна радости Joyland
Саим Садик
Победитель
Все номинанты
Ирма Веп
Ирма Веп Irma Vep
Оливье Ассайас
Близко 7.7
Близко Close
Лукас Донт
Смотреть трейлер
Continental Drift (South) La dérive des continents (au sud)
Лайонел Байер
Riposte féministe Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
Вечно молодые 6.7
Вечно молодые Les amandiers
Валерия Бруни-Тедески
Смотреть трейлер
Dodo Dodo
Panos H. Koutras
Родео 6.1
Родео Rodeo
Лола Киворон
Дэвид Боуи: Moonage Daydream 7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream Moonage Daydream
Бретт Морген
Засушливые дни 7.5
Засушливые дни Kurak Günler
Эмин Элпер
Мучения на островах 6.4
Мучения на островах Tourment sur les îles
Альберт Серра
A Male Un varón
Fabian Hernández
Riposte féministe Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
Will-o'-the-Wisp Fogo-Fátuo
Жуан Педру Родригиш
Хроника случайной связи 6.9
Хроника случайной связи Chronique d'une liaison passagère
Эмманюэль Муре
Голубой кафтан 7.6
Голубой кафтан Le bleu du caftan
Марьям Тузани
Жена Чайковского 6.5
Жена Чайковского Tchaikovsky's Wife
Кирилл Серебренников
Пять дьяволов 6.7
Пять дьяволов Les cinq diables
Леа Мисиус
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Метроном 6.7
Метроном Metronom
Alexandru Belc
Победитель
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
История дровосека 6.1
История дровосека Metsurin tarina
Микко Мюллюлахти
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Will You Look at Me Dang wo wang xiang ni de shi hou
Shuli Huang
Победитель
Все номинанты
The Melting Creatures Las criaturas que se derriten bajo el sol
Diego Céspedes
The Pass The Pass
Swan in the Center Swan dans le centre
Iris Chassaigne
Fire at the Lake Le feu au lac
Pierre Menahem
Burial of Life as a Young Girl Des jeunes filles enterrent leur vie
Maïté Sonnet
Feng Zheng Feng Zheng
Li Yingtong
Aribada Aribada
Simon Jaikiriuma Paetau, Natalia Escobar
Hideous Hideous
Yann Gonzalez
MumLife MumLife
Ruby Challenger
On Xerxes' Throne Ston throno tou Xerxi
Evi Kalogiropoulou
Persona Gakjil
Moon Su-jin
Золотой глаз / Золотой глаз
Все, что дышит 7.2
Все, что дышит All That Breathes
Шаунак Сен
Победитель
Все номинанты
For the Sake of Peace For the Sake of Peace
Thomas Sametin, Christophe Castagne
A Daughter's Tribute to Her Father: Souleymane Cissé Hommage d'une fille à son père
Fatou Cissé
Естественная история разрушения 7.1
Естественная история разрушения The Natural History of Destruction
Сергей Лозница
Jane Campion: The Cinema Woman Jane Campion, la femme cinéma
Джули Бертучелли
Джерри Ли Льюис: Беда об этом 6.7
Джерри Ли Льюис: Беда об этом Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind
Итан Коэн
Салам 5.8
Салам Salam
Diam's, Уда Беньямина, Anne Cissé
Romy: A Free Woman Romy, femme libre
Lucie Cariès
Мариуполис 2 7.4
Мариуполис 2 Mariupolis 2
Мантас Кведаравичус
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid 7.1
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
Patrick Jeudy
Riposte féministe Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
Тени Гойи 6.9
Тени Гойи L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière
Хосе Луис Лопес-Линарес
Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side A Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side A
Наоми Кавасе
Christophe définitivement Christophe définitivement
Доминик Гонсалес Фёрстер, Ange Leccia
Riposte féministe Riposte féministe
Simon Depardon, Marie Perennès
Christophe définitivement Christophe définitivement
Доминик Гонсалес Фёрстер, Ange Leccia
The Super 8 Years 6.8
The Super 8 Years Les années Super-8
Annie Ernaux, David Ernaux-Briot
Салам 5.8
Салам Salam
Diam's, Уда Беньямина, Anne Cissé
Дэвид Боуи: Moonage Daydream 7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream Moonage Daydream
Бретт Морген
The Super 8 Years 6.8
The Super 8 Years Les années Super-8
Annie Ernaux, David Ernaux-Briot
Patrick Dewaere, My Hero Patrick Dewaere, mon héros
Alexandre Moix
My Imaginary Country Mi país imaginario
Патрисио Гусман
Ткань человеческого тела 7.2
Ткань человеческого тела De humani corporis fabrica
Люсьен Кастен-Тейлор, Вирина Паравел
Золотой глаз – особое упоминание
Мариуполис 2 7.4
Мариуполис 2 Mariupolis 2
Мантас Кведаравичус
Победитель
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
Иа 6.8
Иа EO
Павел Микетын
Победитель
«Особый взгляд» — приз за сценарий
Mediterranean Fever 6.7
Mediterranean Fever
Маха Ассаль
Победитель
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Победитель
Главный приз Недели критики
The Pack La jauría
Andrés Ramírez Pulido
Победитель
Все номинанты
Альма Вива 6.8
Альма Вива Alma Viva
Кристель Алвес Мейра
Любовь глазами Дальвы 7.4
Любовь глазами Дальвы Dalva
Emmanuelle Nicot
Summer Scars Nos cérémonies
Simon Rieth
История дровосека 6.1
История дровосека Metsurin tarina
Микко Мюллюлахти
Солнце моё 7.1
Солнце моё Aftersun
Шарлотта Уэллс
Смотреть трейлер
Imagine Tasavor
Ali Behrad
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Любовь глазами Дальвы 7.4
Любовь глазами Дальвы Dalva
Zelda Samson
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Ice Merchants Ice Merchants
João Gonzalez
Победитель
Все номинанты
On Xerxes' Throne Ston throno tou Xerxi
Evi Kalogiropoulou
Chords Cuerdas
Эстибалис Урресола Солагурен
I Didn't Make It to Love Her Nisam je stigao voljeti
Anna Fernandez de Paco
Will You Look at Me Dang wo wang xiang ni de shi hou
Shuli Huang
Canker Canker
Lin Tu
Manta Ray Raie Manta
Anton Bialas
The Melting Creatures Las criaturas que se derriten bajo el sol
Diego Céspedes
It's Nice in Here It's Nice in Here
Robert-Jonathan Koeyers
Swan in the Center Swan dans le centre
Iris Chassaigne
CST Художник - Приз технического специалиста
Треугольник печали 6.8
Треугольник печали Triangle of Sadness
Andreas Franck, Jonas Rudels, Jacob Ilgner, Bent Holm
Победитель
Смотреть трейлер
Премия CST молодому кинотехнику
Мать и сын 6.6
Мать и сын Un petit frère
Marion Burger
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Darius Khondji
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Evelin van Rei
Победитель
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
Солнце моё 7.1
Солнце моё Aftersun
Шарлотта Уэллс
Победитель
Смотреть трейлер
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Корсаж 6.6
Корсаж Corsage
Вики Крипс Jointly awarded. Tied with Adam Bessa for Harka (2022).
Победитель
Смотреть трейлер
Harka 6.7
Harka
Адам Бесса Jointly awarded. Tied with Vicky Krieps for Corsage (2022).
Победитель
Короткометражный фильм – особое упоминание
Lori Lori
Abinash Bikram Shah
Победитель
Премия к 75-летию
Тори и Локита 6.9
Тори и Локита Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Смотреть трейлер
Тори и Локита 6.9
Тори и Локита Tori et Lokita
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Смотреть трейлер
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучший интерактивный VR-опыт
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Бенджамин Клири
Победитель
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучшая VR-история
Все номинанты
Madame Pirate, Becoming a Legend Madame Pirate, Becoming a Legend
Morgan Ommer, Dan-Chi Huang
Madame Pirate, Becoming a Legend Madame Pirate, Becoming a Legend
Morgan Ommer, Dan-Chi Huang
