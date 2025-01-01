Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1997

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1997 году

Место проведения Франция
Дата проведения 7 мая 1997 - 18 мая 1997
Золотая пальмовая ветвь
Угорь 7.4
Угорь Unagi
Сёхэй Имамура Tied with Ta'm e guilass (1997).
Победитель
Вкус вишни 7.8
Вкус вишни Ta'm e guilass
Аббас Киаростами Tied with Unagi (1997).
Победитель
Все номинанты
Она прекрасна 6.9
Она прекрасна She's So Lovely
Ник Кассаветис
Забавные игры 7.2
Забавные игры Funny Games
Михаэль Ханеке
Destiny Al-massir
Юссеф Шахин
Добро пожаловать в Сараево 6.8
Добро пожаловать в Сараево Welcome to Sarajevo
Майкл Уинтерботтом
Ледяной ветер 7.6
Ледяной ветер The Ice Storm
Энг Ли
Western Western
Manuel Poirier
Assassin(s) Assassin(s)
Матье Кассовиц
Поцелуй змея 5.6
Поцелуй змея The Serpent's Kiss
Филип Руссело
Храбрец 6.2
Храбрец The Brave
Джонни Депп
The Truce La tregua
Франческо Рози
Не глотать 7.3
Не глотать Nil by Mouth
Гэри Олдман
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Кертис Хэнсон
Смотреть трейлер
Запретная женщина 7.1
Запретная женщина Forbidden Woman
Philippe Harel
Kini & Adams Kini & Adams
Идрисса Уэдраого
The Well The Well
Samantha Lang
Счастливы вместе 7.4
Счастливы вместе Chun gwong cha sit
Вонг Кар-Вай
The Prince of Homburg Il principe di Homburg
Марко Беллоккьо
Славное будущее 7.2
Славное будущее The Sweet Hereafter
Атом Эгоян
The End of Violence The End of Violence
Вим Вендерс
Премия ФИПРЕССИ
Славное будущее 7.2
Славное будущее The Sweet Hereafter
Атом Эгоян
Победитель
Voyage to the Beginning of the World Viagem ao Princípio do Mundo
Мануэль де Оливейра
Победитель
Главный приз жюри
Славное будущее 7.2
Славное будущее The Sweet Hereafter
Атом Эгоян
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
...Is It the Design on the Wrapper? ...Is It the Design on the Wrapper?
Tessa Sheridan
Победитель
Все номинанты
Birdhouse Birdhouse
Rich Zim
Final Cut Final Cut
Justin Case
Les vacances Les vacances
Эмманюэль Берко
Leonie Leonie
Ливан Деброэр
Quasi niente Quasi niente
Ursula Ferrara
Rubicon Rubicon
Gil Alkabetz
Joe Joe
Sasha Wolf
Camera obscura Camera obscura
Stefano Arduino
Over the Rainbow Over the Rainbow
Александр Ажа
A Good Place to Be Makom Tov
Ayelet Bargur
Главный технический приз / Технический главный приз
Она прекрасна 6.9
Она прекрасна She's So Lovely
Thierry Arbogast This award was actually given for two films, the other being The Fifth Element (1997), not previously chosen for the official selection, but selected to be shown out of competition.
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Склонность 7.1
Склонность Bent
Шон Матиас
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
I Hate Love J'ai horreur de l'amour
Laurence Ferreira Barbosa
Победитель
Лучший актер
Она прекрасна 6.9
Она прекрасна She's So Lovely
Шон Пенн
Победитель
Лучшая актриса
Не глотать 7.3
Не глотать Nil by Mouth
Кэти Бёрк
Победитель
Лучший режиссер
Счастливы вместе 7.4
Счастливы вместе Chun gwong cha sit
Вонг Кар-Вай
Победитель
Лучший сценарий
Ледяной ветер 7.6
Ледяной ветер The Ice Storm
Джеймс Шеймус
Победитель
Премия Канал+
The Signalman Le signaleur
Бенуа Марьяж
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Сузаку 7.4
Сузаку Moe no suzaku
Наоми Кавасе
Победитель
Все номинанты
In the Company of Men In the Company of Men
Нил ЛаБут
The Good Life La buena vida
Давид Труэба
Kissed Kissed
Линн Стопкевич
Insomnia Insomnia
Эрик Шольдбьерг
Храбрец 6.2
Храбрец The Brave
Джонни Депп
Не глотать 7.3
Не глотать Nil by Mouth
Гэри Олдман
The Life of Jesus La vie de Jésus
Брюно Дюмон
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Leonie Leonie
Ливан Деброэр Tied with Les vacances (1997).
Победитель
Les vacances Les vacances
Эмманюэль Берко Tied with Leonie (1997).
Победитель
Приз жюри
Western Western
Manuel Poirier
Победитель
Приз Экуменического жюри
Славное будущее 7.2
Славное будущее The Sweet Hereafter
Атом Эгоян
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Voyage to the Beginning of the World Viagem ao Princípio do Mundo
Мануэль де Оливейра
Победитель
Lucky Star La buena estrella
Ricardo Franco
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Все номинанты
Двенадцать этажей 6.6
Двенадцать этажей Shier lou
Эрик Ху
Дом 7.0
Дом A Casa
Шарунас Бартас
Премия Мерседес-Бенц
Junk Mail Budbringeren
Пол Слетон
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
The Life of Jesus La vie de Jésus
Брюно Дюмон
Победитель
Большой Золотой Рельс
Характер 7.7
Характер Karakter
Майк ван Дим
Победитель
Малый Золотой Рельс
Muerto de amor Muerto de amor
Рамон Бареа
Победитель
Премия Франсуа Шале
The Perfect Circle Savrseni krug
Ademir Kenovic
Победитель
Премия к 50-летию
Юссеф Шахин
Lifetime Achievement Award for his whole works.
Победитель
Пальма Пальм
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше