Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1970

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1970 году

Место проведения Франция
Дата проведения 2 мая 1970 - 16 мая 1970
Золотая пальмовая ветвь
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш 7.4
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш M.A.S.H.
Роберт Олтмен
Победитель
Все номинанты
Tulips of Haarlem I tulipani di Haarlem
Franco Brusati
Metello Metello
Мауро Болоньини
Long Live the Bride and Groom ¡Vivan los novios!
Луис Гарсия Берланга
The Falcons Magasiskola
Иштван Гаал
Malatesta Malatesta
Peter Lilienthal
Landscape After Battle Krajobraz po bitwie
Анджей Вайда
The Palace of Angels O Palácio dos Anjos
Walter Hugo Khouri
Don Segundo Sombra Don Segundo Sombra
Manuel Antin
A Very Crazy Asylum Azyllo Muito Louco
Нельсон Перейра Дос Сантос Festival title: O alienista.
Leo the Last Leo the Last
Джон Бурмен
Вкушаем плоды райских кущ 6.8
Вкушаем плоды райских кущ Ovoce stromu rajskych jime
Вера Хитилова
The Pizza Triangle Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)
Этторе Скола
Last Leap Le dernier saut
Édouard Luntz
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений 8.2
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Элио Петри
The Dreamer Ha-Timhoni
Дэн Уолмен
A Simple Story Une si simple histoire
Abdellatif Ben Ammar
The Strawberry Statement The Strawberry Statement
Stuart Hagmann
Tell Me That You Love Me, Junie Moon Tell Me That You Love Me, Junie Moon
Отто Премингер
The Buttercup Chain The Buttercup Chain
Роберт Эллис Миллер
Elise, or Real Life Élise ou la vraie vie
Michel Drach
Harry Munter Harry Munter
Kjell Grede
Hoa Binh Hoa-Binh
Raoul Coutard
Мелочи жизни 7.4
Мелочи жизни Les choses de la vie
Клод Соте
The Land Al-ard
Юссеф Шахин
Премия ФИПРЕССИ
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений 8.2
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Элио Петри
Победитель
Главный приз жюри
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений 8.2
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Элио Петри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Все номинанты
The Killing Fragrance Smrtící vune
Václav Bedrich
A Day with the Boys A Day with the Boys
Клу Гулагер
Gipsy Pentecost (The Feast of St. Sara) Gipsy Pentecost (The Feast of St. Sara)
Laurence Boulting
I alli siopi I alli siopi
Nestoras Matsas
The Epitaph The Epitaph
Gurucharan Singh
Kaleidoscope Kaleidoscope
Jacques Ertaud
Comme larrons en foire Comme larrons en foire
Edmond Freess
Et Salammbo? Et Salammbo?
Jean-Pierre Richard
The Magic Machines The Magic Machines
Bob Curtis
El diablo sin dama El diablo sin dama
Eduardo Calcagno
Un temps pour la mémoire Un temps pour la mémoire
George Pessis
Light Light
Paul Cohen
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Et Salammbo? Et Salammbo?
Jean-Pierre Richard
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
The Territory of Others Le territoire des autres
François Bel
Победитель
Лучший актер
The Pizza Triangle Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)
Марчелло Мастроянни
Победитель
Лучшая актриса
Metello Metello
Оттавия Пикколо
Победитель
Лучший режиссер
Leo the Last Leo the Last
Джон Бурмен
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
The Magic Machines The Magic Machines
Bob Curtis
Победитель
Приз жюри
The Strawberry Statement The Strawberry Statement
Stuart Hagmann Tied with Magasiskola (1970). The jury was bitterly divided with half of its members wanting the film to receive the Golden Palm.
Победитель
The Falcons Magasiskola
Иштван Гаал Tied with The Strawberry Statement (1970).
Победитель
Лучшая первая работа
Hoa Binh Hoa-Binh
Raoul Coutard
Победитель
