Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1972

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1972 году

Место проведения Франция
Дата проведения 4 мая 1972 - 19 мая 1972
Золотая пальмовая ветвь
The Working Class Goes to Heaven La classe operaia va in paradiso
Элио Петри Tied with Il caso Mattei (1972).
Победитель
Дело Маттеи 7.6
Дело Маттеи Il caso Mattei
Франческо Рози Tied with La classe operaia va in paradiso (1971).
Победитель
Все номинанты
King, Queen, Knave King, Queen, Knave
Ежи Сколимовский
Правящий класс 7.2
Правящий класс The Ruling Class
Питер Медак
Havoc Das Unheil
Петер Фляйшман
The Seduction of Mimi Mimì metallurgico ferito nell'onore
Лина Вертмюллер
Солярис 7.6
Солярис Solyaris
Андрей Тарковский
Смотреть трейлер
The Visitors The Visitors
Элиа Казан
I Love You Rosa Ani Ohev Otach Rosa
Моше Мизрахи
The Legend of Doom House Malpertuis
Гарри Кюмель
To Find a Man To Find a Man
Базз Кьюлик
Trotta Trotta
Johannes Schaaf
Hearth Fires Les feux de la chandeleur
Серж Корбер
Бойня №5 6.8
Бойня №5 Slaughterhouse-Five
Джордж Рой Хилл
The True Nature of Bernadette La vraie nature de Bernadette
Gilles Carle
Молчание 7.1
Молчание Chinmoku
Масахиро Синода
A Fan's Notes A Fan's Notes
Эрик Тилль
The Surveyors Les arpenteurs
Michel Soutter
Иеремия Джонсон 7.6
Иеремия Джонсон Jeremiah Johnson
Сидни Поллак
Red Psalm Még kér a nép
Миклош Янчо
Видение 7.0
Видение Images
Роберт Олтмен
We Won't Grow Old Together Nous ne vieillirons pas ensemble
Морис Пиала
Жемчужина в короне 7.2
Жемчужина в короне Perla w koronie
Казимеж Куц
Oil Lamps 7.2
Oil Lamps Petrolejové lampy
Юрай Герц
Дорогая Луиза 6.7
Дорогая Луиза Chere Louise
Филипп де Брока
Премия ФИПРЕССИ
To Be Twenty in the Aures Avoir 20 ans dans les Aurès
René Vautier
Победитель
Солярис 7.6
Солярис Solyaris
Андрей Тарковский
Победитель
Смотреть трейлер
Главный приз жюри
Солярис 7.6
Солярис Solyaris
Андрей Тарковский
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Le fusil à lunette Le fusil à lunette
Jean Chapot
Победитель
Все номинанты
Pour solde de tout compte Pour solde de tout compte
Louis Pitzele
Operation X-70 Operation X-70
Raoul Servais
I omorfia tou thanatou I omorfia tou thanatou
Nestoras Matsas
Hundertwassers Regentag Hundertwassers Regentag
Питер Шамони
Magic Graz Magic Graz
Curt M. Faudon
The Birth of Aphrodite The Birth of Aphrodite
Leland Auslender
Atlantyda Atlantyda
Piotr Szpakowicz
Zikkaron Zikkaron
Laurent Coderre
Jour de classe Jour de classe
Henri Jouf
Giovanni Michelucci Giovanni Michelucci
Fernando Cerchio
Een zeer zonnige wereld Een zeer zonnige wereld
Pieter De Groot
Malka dnevna muzika Malka dnevna muzika
Ivan Vesselinov
Mini Mini
Stoian Doukov
Особое упоминание
The Working Class Goes to Heaven La classe operaia va in paradiso
Джан Мария Волонте For his performance.
Победитель
Дело Маттеи 7.6
Дело Маттеи Il caso Mattei
Джан Мария Волонте For his performance.
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Zikkaron Zikkaron
Laurent Coderre
Победитель
Лучший актер
We Won't Grow Old Together Nous ne vieillirons pas ensemble
Жан Янн
Победитель
Лучшая актриса
Видение 7.0
Видение Images
Сюзанна Йорк
Победитель
Лучший режиссер
Red Psalm Még kér a nép
Миклош Янчо
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Operation X-70 Operation X-70
Raoul Servais
Победитель
Приз жюри
Бойня №5 6.8
Бойня №5 Slaughterhouse-Five
Джордж Рой Хилл
Победитель
Год проведения
Номинации

Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
