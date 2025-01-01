Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1962

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1962 году

Место проведения Франция
Дата проведения 7 мая 1962 - 23 мая 1962
Золотая пальмовая ветвь
Исполнитель обета 8.3
Исполнитель обета Pagador de Promessas, O
Ансельмо Дуарте
Победитель
Все номинанты
Harry and the Butler Harry og kammertjeneren
Bent Christensen
Children of the Sun Les enfants du soleil
Jacques Séverac
Клео от 5 до 7 7.9
Клео от 5 до 7 Cleo de 5 a 7
Аньес Варда
A Dog's Life Mondo cane
Паоло Кавара, Гвалтьеро Якопетти, Франко Проспери
The Small Stranger Al gharib al saghir
Georges Nasser
Joseph the Dreamer Ba'al Hahalomot
Alina Gross, Yoram Gross
All Fall Down All Fall Down
Джон Франкенхаймер
Placido Plácido
Луис Гарсия Берланга
The Man from the First Century Muz z prvního století
Ольдржих Липский
The Magnificent Concubine Yang Gui Fei
Han Hsiang Li
Adorable Julia Julia, du bist zauberhaft
Alfred Weidenmann
Advise & Consent Advise & Consent
Отто Премингер
Ангел-истребитель 8.0
Ангел-истребитель El angel exterminador
Луис Бунюэль
Процесс Жанны д’Арк 7.5
Процесс Жанны д’Арк Proces de Jeanne d'Arc
Робер Брессон
Когда деревья были большими 7.8
Когда деревья были большими Kogda derevya byli bolshimi
Лев Кулиджанов
Foundry Town Kyûpora no aru machi
Kiriô Urayama
Captive Flock Pleneno yato
Ducho Mundrov
The Bread of Those Early Years Das Brot der frühen Jahre
Herbert Vesely
Электра 7.6
Электра Ilektra
Михалис Какояннис
Konga Yo Konga Yo
Ив Аллегре
Долгий день уходит в ночь 7.6
Долгий день уходит в ночь Long Day's Journey Into Night
Сидни Люмет
Затмение 7.2
Затмение L' Eclisse
Микеланджело Антониони
The Female: Seventy Times Seven Setenta veces siete
Леопольдо Торр Нильссон
And Love Has Vanished Dvoje
Александр Петрович
Dom bez okien Dom bez okien
Stanislaw Jedryka
The Goddess Devi
Сатьяджит Рай
Украли бомбу 6.7
Украли бомбу S-a furat o bomba
Ион Попеску-Гопо
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Тони Ричардсон
Liberté 1 Liberté 1
Ив Чампи
Âmes et rythmes Âmes et rythmes
Abdelaziz Ramdani
Les amants de Teruel Les amants de Teruel
Раймон Руло
Развод по-итальянски 7.7
Развод по-итальянски Divorzio all'italiana
Пьетро Джерми
The Innocents The Innocents
Джек Клейтон
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Ангел-истребитель 8.0
Ангел-истребитель El angel exterminador
Луис Бунюэль
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Occurrence at Owl Creek Bridge La rivière du hibou
Робер Энрико
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
The Magnificent Concubine Yang Gui Fei
Han Hsiang Li
Победитель
Les amants de Teruel Les amants de Teruel
Раймон Руло
Победитель
Электра 7.6
Электра Ilektra
Михалис Какояннис
Победитель
Лучший актер
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Мюррэй Мелвин
Победитель
Долгий день уходит в ночь 7.6
Долгий день уходит в ночь Long Day's Journey Into Night
Джейсон Робардс, Дин Стокуэлл, Ральф Ричардсон
Победитель
Долгий день уходит в ночь 7.6
Долгий день уходит в ночь Long Day's Journey Into Night
Джейсон Робардс, Дин Стокуэлл, Ральф Ричардсон
Победитель
Лучшая актриса
Долгий день уходит в ночь 7.6
Долгий день уходит в ночь Long Day's Journey Into Night
Кэтрин Хепберн
Победитель
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Рита Ташингэм
Победитель
Специальный приз жюри
Затмение 7.2
Затмение L' Eclisse
Микеланджело Антониони
Победитель
Процесс Жанны д’Арк 7.5
Процесс Жанны д’Арк Proces de Jeanne d'Arc
Робер Брессон
Победитель
Награда / Лучшая кинематографическая транспозиция
Электра 7.6
Электра Ilektra
Михалис Какояннис
Победитель
Награда / Лучшая комедия
Развод по-итальянски 7.7
Развод по-итальянски Divorzio all'italiana
Пьетро Джерми
Победитель
Премия OCIC
Процесс Жанны д’Арк 7.5
Процесс Жанны д’Арк Proces de Jeanne d'Arc
Робер Брессон
Победитель
