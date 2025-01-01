Меню
Каннский кинофестиваль 1978

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1978 году

Место проведения Франция
Дата проведения 16 мая 1978 - 30 мая 1978
Золотая пальмовая ветвь
Дерево для башмаков 7.9
Дерево для башмаков Albero degli zoccoli, L'
Эрманно Ольми
Победитель
Все номинанты
Прелестное дитя 6.2
Прелестное дитя Pretty Baby
Луи Маль
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Алан Паркер
Отчаяние 7.0
Отчаяние Despair
Райнер Вернер Фассбиндер
Molière Molière
Ариана Мнушкина
The Recourse to the Method El recurso del método
Мигель Литтин
The Left-Handed Woman Die linkshändige Frau
Петер Хандке
The Spiral Spirala
Кшиштоф Занусси
Los restos del naufragio Los restos del naufragio
Ricardo Franco
Виолетта Нозьер 7.1
Виолетта Нозьер Violette Nozière
Клод Шаброль
Bravo maestro Bravo maestro
Райко Грлич
The Shout The Shout
Ежи Сколимовский
Прощай, самец! 6.7
Прощай, самец! Ciao Maschio
Марко Феррери
Мой ласковый и нежный зверь 7.4
Мой ласковый и нежный зверь Moy laskovyy i nezhnyy zver
Эмиль Лотяну
The Chant of Jimmie Blacksmith The Chant of Jimmie Blacksmith
Фред Скеписи
Это бомба 7.0
Это бомба Ecce bombo
Нанни Моретти
6.8
Высоконравственная ночь Egy erkolcsos ejszaka
Карой Макк
Возвращение домой 7.3
Возвращение домой Coming Home
Хэл Эшби
Империя страсти 6.1
Империя страсти Empire Of Passion
Нагиса Осима
Who'll Stop the Rain Who'll Stop the Rain
Карел Рейш
A Dream of Passion Kravgi gynaikon
Жюль Дассен
Blindfolded Eyes Los ojos vendados
Карлос Саура
Незамужняя женщина 7.1
Незамужняя женщина An Unmarried Woman
Пол Мазурски
Премия ФИПРЕССИ
Человек из мрамора 7.8
Человек из мрамора Czlowiek z marmuru
Анджей Вайда Unanimously. Tied with Miris poljskog cveca (1977).
Победитель
Fragrance of Wild Flowers Miris poljskog cveca
Srdjan Karanovic Tied with Czlowiek z marmuru (1977).
Победитель
Главный приз жюри
The Shout The Shout
Ежи Сколимовский Tied with Ciao maschio (1978).
Победитель
Прощай, самец! 6.7
Прощай, самец! Ciao Maschio
Марко Феррери Tied with The Shout (1978).
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Rowing Across the Atlantic La traversée de l'Atlantique à la rame
Жан-Франсуа Лагиони
Победитель
Все номинанты
Oh My Darling ... Oh My Darling ...
Børge Ring
A Doonesbury Special A Doonesbury Special
John Hubley
Le serpentine d'oro Le serpentine d'oro
Anna Maria Tatò
Letter to a Friend Letter to a Friend
Sonia Hofmann
The Oriental Nightfish The Oriental Nightfish
Ian Emes
Christmas Morning Christmas Morning
Tiernan MacBride
Új lakók Új lakók
Liviusz Gyulai
Maladie Maladie
Поль Веккиали
Главный технический приз / Технический главный приз
Прелестное дитя 6.2
Прелестное дитя Pretty Baby
Луи Маль
Победитель
Лучший актер
Возвращение домой 7.3
Возвращение домой Coming Home
Джон Войт
Победитель
Лучшая актриса
Виолетта Нозьер 7.1
Виолетта Нозьер Violette Nozière
Изабель Юппер Tied with Jill Clayburgh for An Unmarried Woman (1978).
Победитель
Незамужняя женщина 7.1
Незамужняя женщина An Unmarried Woman
Джилл Клейберг Tied with Isabelle Huppert for Violette Nozière (1978).
Победитель
Лучший режиссер
Империя страсти 6.1
Империя страсти Empire Of Passion
Нагиса Осима
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Вне закона 7.3
Вне закона Alambrista!
Роберт М. Янг
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
A Doonesbury Special A Doonesbury Special
Faith Hubley, John Hubley, Garry Trudeau
Победитель
Oh My Darling ... Oh My Darling ...
Børge Ring
Победитель
A Doonesbury Special A Doonesbury Special
Faith Hubley, John Hubley, Garry Trudeau
Победитель
Приз Экуменического жюри
The Spiral Spirala
Кшиштоф Занусси
Победитель
Дерево для башмаков 7.9
Дерево для башмаков Albero degli zoccoli, L'
Эрманно Ольми
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Все номинанты
Pretty Good for a Human Aika hyvä ihmiseksi
Рауни Мольберг
