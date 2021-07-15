Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суперзвезда Суперзвезда
Киноафиша Фильмы Суперзвезда
France

Суперзвезда, 2021

2021 / Франция / Германия / Италия / Бельгия
5.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Комедия с Леей Сейду о знаменитости, сбежавшей от популярности
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 5
Не пойду 6
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Суперзвезда»

Фильм от одного из ярчайших представителей европейского арт-кино Брюно Дюмона («Человечность», «29 пальм», «В тихом омуте»), прославившегося благодаря радикальным экспериментам и задействованию в большинстве ролей актеров-непрофессионалов. Он также являлся одним из лидеров волны нового французского экстрима, к которому нередко причисляют ранние работы Гаспара Ноэ, Франсуа Озона и Александра Ажа.

«Суперзвезда» демонстрировалась в Каннах и получила положительную реакцию прессы. Для Дюмона это уже четвертая номинация на главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Главную героиню Франс де Мер играет Леа Сейду — звезда мирового масштаба, известная по фильмам «Лобстер», «Красавица и чудовище», «Жизнь Адель» и кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Любимица публики, успешно балансирующая между авторским кино и голливудским мейнстримом, добавляет в свой послужной список яркий образ, ставший одной из вершин в ее карьере на 2021 год.

«Суперзвезда» — едкая сатира на современный шоу-бизнес и средства массовой информации, приправленная изрядной долей абсурда. Французские зрители тут же разглядели во Франс де Мер гротескный портрет журналистки Клэр Шазаль.

Умелый баланс между драмой и комедией.

Брюно Дюмон выступил не только режиссером, но и сценаристом.

Съемки «Суперзвезды» проходили в октябре 2019 года, однако выход ленты во французский прокат состоялся лишь 25 августа 2021 года, что связано с пандемией COVID-19.

За исключением Леа Сейду, в кинокартине задействованы преимущественно малоизвестные актеры, дебютанты и непрофессионалы, что типично для всех фильмов Дюмона.

Мировая премьера прошла 15 июля 2021 года в рамках основного конкурса Канн. «Суперзвезда» — один из четырех фильмов с участием Леа Сейду, показанных в рамках фестиваля. Также были продемонстрированы «Французский вестник» Уэса Андерсона, «Внебрачные связи» Арно Деплешена и «История моей жены» Ильдико Эньеди. Однако сама актриса не смогла присутствовать на церемонии ввиду положительного теста на коронавирус.

Может показаться, что президент Франции Эммануэль Макрон снялся в камео. Это не так: в «Суперзвезде» используются архивные кадры, умело смонтированные с игровыми.

Рабочее название — «Половина ясного утра».

Дюмон, прежде обращавшийся к историям о «маленьких людях», живущих на обочине, впервые работает в жанре светской драмы, снимая в богатых районах Парижа.

Франс де Мёр — телеведущая и репортер. Её популярность настолько велика, что героиню останавливают для селфи везде: от парижского кафе до зоны боевых действий. После того, как девушка попадает в дорожно-транспортное происшествие, она увольняется с работы и оказывается в швейцарском спа-салоне. Там ей удается поставить жизнь на паузу.

5.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 октября 2021
Премьера онлайн 4 января 2022
Премьера в мире 15 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Брюно Дюмон
Брюно Дюмон
В ролях
Леа Сейду
Леа Сейду
Юлиана Кёлер
Юлиана Кёлер
Бенжамин Биолэй
Бенжамин Биолэй
Бланш Гарден
Бланш Гарден
Эмануэле Ариоли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суперзвезда 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Франс де Мер — самая популярная тележурналистка Франции. Она ведёт авторскую передачу и регулярно отправляется с командировками в горячие точки. Даже президенту Макрону Франс с ходу задаёт самый провокационный вопрос. Знаменитость обожают зрители, буквально каждый пытается сделать с ней селфи или получить автограф. Но кажущиеся идеальными жизнь и карьера начинают рушиться, когда журналистка за рулём сбивает мигранта на скутере. Травмы у того не слишком сильные. А вот для Франс последствия…
Читать
om-ts 10 октября 2021, 11:10
Ожидал большего
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Суперзвезда» родилась: второй показ киноклуба Киноафиши Посмотрите французское драмеди с Леа Сейду раньше всех!
Написать
28 сентября 2021 15:29
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Приложение киноафиши