Суперзвезда, 2021

5 причин посмотреть фильм «Суперзвезда»

Фильм от одного из ярчайших представителей европейского арт-кино Брюно Дюмона («Человечность», «29 пальм», «В тихом омуте»), прославившегося благодаря радикальным экспериментам и задействованию в большинстве ролей актеров-непрофессионалов. Он также являлся одним из лидеров волны нового французского экстрима, к которому нередко причисляют ранние работы Гаспара Ноэ, Франсуа Озона и Александра Ажа.

«Суперзвезда» демонстрировалась в Каннах и получила положительную реакцию прессы. Для Дюмона это уже четвертая номинация на главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Главную героиню Франс де Мер играет Леа Сейду — звезда мирового масштаба, известная по фильмам «Лобстер», «Красавица и чудовище», «Жизнь Адель» и кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Любимица публики, успешно балансирующая между авторским кино и голливудским мейнстримом, добавляет в свой послужной список яркий образ, ставший одной из вершин в ее карьере на 2021 год.

«Суперзвезда» — едкая сатира на современный шоу-бизнес и средства массовой информации, приправленная изрядной долей абсурда. Французские зрители тут же разглядели во Франс де Мер гротескный портрет журналистки Клэр Шазаль.

Умелый баланс между драмой и комедией.