Суперзвезда, 2021

5 причин посмотреть фильм «Суперзвезда»
Фильм от одного из ярчайших представителей европейского арт-кино Брюно Дюмона («Человечность», «29 пальм», «В тихом омуте»), прославившегося благодаря радикальным экспериментам и задействованию в большинстве ролей актеров-непрофессионалов. Он также являлся одним из лидеров волны нового французского экстрима, к которому нередко причисляют ранние работы Гаспара Ноэ, Франсуа Озона и Александра Ажа.
«Суперзвезда» демонстрировалась в Каннах и получила положительную реакцию прессы. Для Дюмона это уже четвертая номинация на главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».
Главную героиню Франс де Мер играет Леа Сейду — звезда мирового масштаба, известная по фильмам «Лобстер», «Красавица и чудовище», «Жизнь Адель» и кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Любимица публики, успешно балансирующая между авторским кино и голливудским мейнстримом, добавляет в свой послужной список яркий образ, ставший одной из вершин в ее карьере на 2021 год.
«Суперзвезда» — едкая сатира на современный шоу-бизнес и средства массовой информации, приправленная изрядной долей абсурда. Французские зрители тут же разглядели во Франс де Мер гротескный портрет журналистки Клэр Шазаль.
Умелый баланс между драмой и комедией.
Брюно Дюмон выступил не только режиссером, но и сценаристом.
Съемки «Суперзвезды» проходили в октябре 2019 года, однако выход ленты во французский прокат состоялся лишь 25 августа 2021 года, что связано с пандемией COVID-19.
За исключением Леа Сейду, в кинокартине задействованы преимущественно малоизвестные актеры, дебютанты и непрофессионалы, что типично для всех фильмов Дюмона.
Мировая премьера прошла 15 июля 2021 года в рамках основного конкурса Канн. «Суперзвезда» — один из четырех фильмов с участием Леа Сейду, показанных в рамках фестиваля. Также были продемонстрированы «Французский вестник» Уэса Андерсона, «Внебрачные связи» Арно Деплешена и «История моей жены» Ильдико Эньеди. Однако сама актриса не смогла присутствовать на церемонии ввиду положительного теста на коронавирус.
Может показаться, что президент Франции Эммануэль Макрон снялся в камео. Это не так: в «Суперзвезде» используются архивные кадры, умело смонтированные с игровыми.
Рабочее название — «Половина ясного утра».
Дюмон, прежде обращавшийся к историям о «маленьких людях», живущих на обочине, впервые работает в жанре светской драмы, снимая в богатых районах Парижа.
Франс де Мёр — телеведущая и репортер. Её популярность настолько велика, что героиню останавливают для селфи везде: от парижского кафе до зоны боевых действий. После того, как девушка попадает в дорожно-транспортное происшествие, она увольняется с работы и оказывается в швейцарском спа-салоне. Там ей удается поставить жизнь на паузу.