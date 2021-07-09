Кьяра, 2021

В ролях
Francesco Pio Amato
Kekko
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Йонас Карпиньяно
Сценарист
Йонас Карпиньяно
Детали фильма
Страна
Франция / Италия / Швеция
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
26 августа 2022
Премьера в мире
9 июля 2021
Дата выхода
|12 мая 2022
|Австралия
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|M
|23 июня 2022
|Германия
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|12
|20 октября 2022
|Греция
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|8 сентября 2022
|Дания
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|15
|1 апреля 2022
|Испания
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|7 октября 2021
|Италия
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|13 апреля 2022
|Франция
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|26 мая 2022
|Чехия
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|13 мая 2022
|Швеция
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|11
MPAA
R
Бюджет
€3 400 000
Сборы в мире
$585 750
Производство
Stayblack, Rai Cinema, Haut et Court
Другие названия
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