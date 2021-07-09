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Постер фильма Кьяра
6.8
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6.8

Кьяра

, 2021
A Chiara
Франция, Италия, Швеция / драма / 18+
Постер фильма Кьяра
6.8

В ролях

Суоми Ротоло
Chiara
Пио Амато
Pio
Koudous Seihon
Ayiva
Гресия Ротоло
Giulia
Carmelo Caccamo
Melo
Claudio Rotolo
Claudio
Francesco Pio Amato
Kekko
Susanna Amato
Susanna
Sinka Bourehima
Ibrahim
Antonina Fumo
Nina
Carmela Fumo
Carmela
Leonardo Bevilacqua
Nana
Режиссер Йонас Карпиньяно
Сценарист Йонас Карпиньяно
Композитор Дэн Ромер, Бен Зайтлин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Швеция
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 26 августа 2022
Премьера в мире 9 июля 2021
Дата выхода
12 мая 2022 Австралия M
23 июня 2022 Германия 12
20 октября 2022 Греция
8 сентября 2022 Дания 15
1 апреля 2022 Испания
7 октября 2021 Италия
13 апреля 2022 Франция
26 мая 2022 Чехия
13 мая 2022 Швеция 11
MPAA R
Бюджет €3 400 000
Сборы в мире $585 750
Производство Stayblack, Rai Cinema, Haut et Court
Другие названия
A Chiara, Chiara, Kjara, Para Chiara, Chiara - mafiaens datter, Chiara története, Chiaras valg, To Chiara, Všechno nejlepší, Chiaro!, Για την Κιάρα, Кьяра, キアラへ, 致琪亞拉, 逆女成人禮, Chiara: Mafiaens Datter

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 28 декабря 2022

Отзывы о фильме

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