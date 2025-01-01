Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1977

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1977 году

Место проведения Франция
Дата проведения 13 мая 1977 - 27 мая 1977
Золотая пальмовая ветвь
Отец-хозяин 7.3
Отец-хозяин Padre padrone
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Все номинанты
Solemn Communion La communion solennelle
Рене Фере
Elisa, My Life Elisa, vida mía
Карлос Саура
Ифигения 7.7
Ифигения Ifigenia
Михалис Какояннис
3 женщины 7.8
3 женщины 3 Women
Роберт Олтмен
Необычный день 7.2
Необычный день Giornata particolare, Una
Этторе Скола
An Average Little Man Un borghese piccolo piccolo
Марио Моничелли
Кружевница 7.5
Кружевница Dentelliere, La
Клод Горетта
The Truck Le camion
Маргерит Дюрас
Автомойка 6.2
Автомойка Car Wash
Майкл Шульц
Американский друг 7.4
Американский друг Der amerikanische Freund
Вим Вендерс
The Purple Taxi Un taxi mauve
Ив Буассе
Поезд мчится к славе 7.2
Поезд мчится к славе Bound for Glory
Хэл Эшби
Bang! Bang!
Ян Труэль
Подранки 7.8
Подранки Podranki
Николай Губенко
Black Joy Black Joy
Anthony Simmons
Backbone Kicma
Vlatko Gilic
Group Portrait with a Lady Gruppenbild mit Dame
Александр Петрович
Budapest Tales 6.7
Budapest Tales Budapesti mesék
Иштван Сабо
The Hunters Oi kynigoi
Тео Ангелопулос
Дуэлянты 7.4
Дуэлянты The Duellists
Ридли Скотт
J.A. Martin photographe J.A. Martin photographe
Жан Боден
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Отец-хозяин 7.3
Отец-хозяин Padre padrone
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Nine Months Kilenc hónap
Марта Месарош
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
The Struggle Küzdök
Marcell Jankovics
Победитель
Все номинанты
Le vieux pays où Rimbaud est mort Le vieux pays où Rimbaud est mort
Jean Pierre Lefebvre
Mao par lui-même Mao par lui-même
René Viénet
Rumble Rumble
Jules Engel
Di Cavalcanti Di Cavalcanti
Glauber Rocha
Stille Post Stille Post
Ivan Steiger
Envisage Envisage
Peter Foldes
Arte tairona Arte tairona
Francisco Norden
Главный технический приз / Технический главный приз
Автомойка 6.2
Автомойка Car Wash
Майкл Шульц
Победитель
Лучший актер
Elisa, My Life Elisa, vida mía
Фернандо Рей
Победитель
Лучшая актриса
3 женщины 7.8
3 женщины 3 Women
Шелли Дюваль Tied with Monique Mercure for J.A. Martin photographe (1977).
Победитель
J.A. Martin photographe J.A. Martin photographe
Моника Меркюр Tied with Shelley Duvall for 3 Women (1977).
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Di Cavalcanti Di Cavalcanti
Glauber Rocha
Победитель
Приз Экуменического жюри
J.A. Martin photographe J.A. Martin photographe
Жан Боден Tied with La dentellière (1977).
Победитель
Кружевница 7.5
Кружевница Dentelliere, La
Клод Горетта Tied with J.A. Martin photographe (1977).
Победитель
Лучшая первая работа
Дуэлянты 7.4
Дуэлянты The Duellists
Ридли Скотт Unanimously.
Победитель
Лучшая музыка
Автомойка 6.2
Автомойка Car Wash
Norman Whitfield
Победитель
Год проведения
Номинации

