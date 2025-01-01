Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1992

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1992 году

Место проведения Франция
Дата проведения 7 мая 1992 - 18 мая 1992
Золотая пальмовая ветвь
The Best Intentions Den goda viljan
Билле Аугуст
Победитель
Все номинанты
The Return of Casanova Le retour de Casanova
Edouard Niermans
Путешествие 7.1
Путешествие El viaje
Фернандо Э. Соланас
The Long Day Closes The Long Day Closes
Теренс Дэвис
О мышах и людях 7.4
О мышах и людях Of Mice and Men
Гэри Синиз
Леоло 7.4
Леоло Léolo
Жан-Клод Лозон
Основной инстинкт 6.5
Основной инстинкт Basic Instinct
Пол Верховен
Часовой 6.6
Часовой Sentinelle, La
Арно Деплешен
Dark at Noon L'oeil qui ment
Рауль Руис
The Stolen Children Il ladro di bambini
Джанни Амелио
Hyenas Hyènes
Джибрил Диоп Мамбети
Чужой среди нас 5.6
Чужой среди нас A Stranger Among Us
Сидни Люмет
An Independent Life Samostoyatelnaya zhizn
Виталий Каневский
Au pays des Juliets Au pays des Juliets
Мехди Шариф
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Джеймс Айвори
Luna Park Luna Park
Павел Лунгин
Crush Crush
Элисон Маклин
Солнце в листве айвового дерева 7.6
Солнце в листве айвового дерева El sol del membrillo
Виктор Эрисе
Простые люди 7.1
Простые люди Simple Men
Хэл Хартли
Твин Пикс: сквозь огонь 6.8
Твин Пикс: сквозь огонь Twin Peaks: Fire Walk with Me
Дэвид Линч
Игрок 7.2
Игрок The Player
Роберт Олтмен
Премия ФИПРЕССИ
Солнце в листве айвового дерева 7.6
Солнце в листве айвового дерева El sol del membrillo
Виктор Эрисе
Победитель
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
La sensation La sensation
Мануэль Путт
Победитель
Главный приз жюри
The Stolen Children Il ladro di bambini
Джанни Амелио
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Omnibus Omnibus
Sam Karmann
Победитель
Все номинанты
Az út Az út
Nikolai Neikov
Encolure 42 Encolure 42
Willy Kempeneers
L'échange L'échange
Венсан Перес
No Problem No Problem
Craig Welch
La sensation La sensation
Мануэль Путт
Keine besonderen Vorkommnisse Keine besonderen Vorkommnisse
Jürgen Schönhoff
A Passion Play A Passion Play
Tony Twigg
Le métro Le métro
Catherine Montondo
Cheating, Inc Cheating, Inc
William Lorton
Daumier's Law Daumier's Law
Geoff Dunbar
Ghalb Ghalb
Sa'ied Mojaveri
Главный технический приз / Технический главный приз
Путешествие 7.1
Путешествие El viaje
Фернандо Э. Соланас For technical visual and aural excellence.
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Баз Лурманн
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Sans un cri Sans un cri
Жанна Лабрюн
Победитель
Лучший актер
Игрок 7.2
Игрок The Player
Тим Роббинс
Победитель
Лучшая актриса
The Best Intentions Den goda viljan
Пернилла Аугуст
Победитель
Лучший режиссер
Игрок 7.2
Игрок The Player
Роберт Олтмен
Победитель
Премия Канал+
Floating Floating
Richard Heslop
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Mac Mac
Джон Туртурро
Победитель
Приз жюри
Солнце в листве айвового дерева 7.6
Солнце в листве айвового дерева El sol del membrillo
Виктор Эрисе Tied with Samostoyatelnaya zhizn (1992).
Победитель
An Independent Life Samostoyatelnaya zhizn
Виталий Каневский Tied with El sol del membrillo (1992).
Победитель
Приз Экуменического жюри
The Stolen Children Il ladro di bambini
Джанни Амелио
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Au pays des Juliets Au pays des Juliets
Мехди Шариф
Победитель
Путешествие 7.1
Путешествие El viaje
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Премия SACD / Лучший полнометражный фильм
Это случилось рядом с Вами 6.5
Это случилось рядом с Вами Man bites dog
Реми Белво, Андрэ Бонзел, Бенуа Пульворд
Победитель
Это случилось рядом с Вами 6.5
Это случилось рядом с Вами Man bites dog
Реми Белво, Андрэ Бонзел, Бенуа Пульворд
Победитель
Премия SACD / Короткометражный фильм
The Room The Room
Джефф Болсмейер
Победитель
Специальная премия молодежи
Это случилось рядом с Вами 6.5
Это случилось рядом с Вами Man bites dog
Реми Белво, Андрэ Бонзел, Бенуа Пульворд
Победитель
Это случилось рядом с Вами 6.5
Это случилось рядом с Вами Man bites dog
Реми Белво, Андрэ Бонзел, Бенуа Пульворд
Победитель
Премия к 45-летию
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Джеймс Айвори
Победитель
