Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2001

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2001 году

Место проведения Франция
Дата проведения 9 мая 2001 - 20 мая 2001
Золотая пальмовая ветвь
Комната сына 7.3
Комната сына La stanza del figlio
Нанни Моретти
Победитель
Все номинанты
Я иду домой 6.8
Я иду домой Je rentre à la maison
Мануэль де Оливейра
Кандагар 6.8
Кандагар Safar-e Ghandehar
Мохсен Махмальбаф
Обещание 6.8
Обещание The Pledge
Шон Пенн
Desert Moon Tsuki no sabaku
Shinji Aoyama
Roberto Succo Roberto Succo
Седрик Кан
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Баз Лурманн
Хвала любви 6.7
Хвала любви Éloge de l'amour / The Praise of Love
Жан-Люк Годар
Пианистка 7.0
Пианистка La Pianiste / The Piano Teacher
Михаэль Ханеке
Millennium Mambo Qian xi man bo
Хоу Сяосянь
Distance Distance
Хирокадзу Корээда
Pau and His Brother Pau i el seu germà
Marc Recha
The Profession of Arms Il mestiere delle armi
Эрманно Ольми
Ничья земля 7.9
Ничья земля No Man's Land
Данис Танович
Телец 6.8
Телец Telets
Александр Сокуров
Warm Water Under a Red Bridge Akai hashi no shita no nurui mizu
Сёхэй Имамура
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Эндрю Адамсон, Вики Дженсон
The Officer's Ward La chambre des officiers
Франсуа Дюпейрон
Replay La répétition
Катрин Корсини
Человек, которого не было 8.0
Человек, которого не было The Man Who Wasn't There
Джоэл Коэн
А у вас который час? 7.3
А у вас который час? What Time Is It Over There?
Цай Минлян
Малхолланд Драйв 7.7
Малхолланд Драйв Mulholland Dr.
Дэвид Линч
Who Knows? Va savoir
Жак Риветт
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Комната сына 7.3
Комната сына La stanza del figlio
Нанни Моретти For its depiction of a united family's destruction following the death of a child
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Sandrine Veysset
Martha... Martha For its powerful portrayal of the psychological degeneration of a young mother and its traumatic impact on her family.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Международная неделя критиков
Порнограф 5.2
Порнограф Le pornographe
Бертран Бонелло, Жан-Пьер Лео For the sensivity it shows in its portrayal of a delicate subject and for Jean-Pierre Léaud's performance.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Séance Kôrei
Киёси Куросава An original view on the 'virtual' danger of the world of computers.
Победитель
Главный приз жюри
Пианистка 7.0
Пианистка La Pianiste / The Piano Teacher
Михаэль Ханеке
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Bean Cake Bean Cake
Дэвид Гринспен
Победитель
Все номинанты
Bird in the Wire Bird in the Wire
Phillip Donnellon
Chicken Chicken
Barry Dignam
Just Little Birds Les petits oiseaux
Фред Луф
Goo Goo
Dwight Hwang
Pizza passionata Pizza passionata
Кари Юусонен
Truth in Advertising Truth in Advertising
Tim Hamilton
Paulette Paulette
Louise-Marie Colon
Natural Glasses Naturlige briller
Йенс Лиен
The Holy Family Shin-sung-ga-jok
Dong-il Shin
Daddy's Girl Daddy's Girl
Irvine Allan
Music for One Apartment and Six Drummers Music for One Apartment and Six Drummers
Йоханнес Шерне Нильссон, Ула Симонссон
Главный технический приз / Технический главный приз
Millennium Mambo Qian xi man bo
Duu-Chih Tu
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Slogans Slogans
Gjergj Xhuvani
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Clement Clément
Эмманюэль Берко
Победитель
Лучший актер
Пианистка 7.0
Пианистка La Pianiste / The Piano Teacher
Бенуа Мажимель
Победитель
Лучшая актриса
Пианистка 7.0
Пианистка La Pianiste / The Piano Teacher
Изабель Юппер Unanimously.
Победитель
Лучший режиссер
Малхолланд Драйв 7.7
Малхолланд Драйв Mulholland Dr.
Дэвид Линч Tied with Joel Coen for The Man Who Wasn't There (2001).
Победитель
Человек, которого не было 8.0
Человек, которого не было The Man Who Wasn't There
Джоэл Коэн Tied with David Lynch for Mulholland Dr. (2001).
Победитель
Лучший сценарий
Ничья земля 7.9
Ничья земля No Man's Land
Данис Танович
Победитель
Премия Канал+
Eat Eat
Билл Плимптон
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Portrait Portrait
Sergei Luchishin
Победитель
Все номинанты
Run Away Dai bi
Янг Чао
Null Defizit Null Defizit
Ruth Mader
Bucharest - Vienna, 8:15 Bucuresti-Wien, 8-15
Cătălin Mitulescu
Crow Stone Crow Stone
Alicia Duffy
Reparation Reparation
Йенс Йонссон
Главный приз Недели критики
Under the Moonlight Zir-e noor-e maah
Реза Миркарими
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Atanarjuat: The Fast Runner Atanarjuat
Zacharias Kunuk
Победитель
Все номинанты
Большая злая любовь 5.9
Большая злая любовь Big Bad Love
Арлисс Ховард
Rain Rain
Кристин Джэффс
Clement Clément
Эмманюэль Берко
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Эндрю Адамсон, Вики Дженсон
Стены Челси 5.0
Стены Челси Chelsea Walls
Итан Хоук
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Эндрю Адамсон, Вики Дженсон
La libertad La libertad
Лисандро Алонсо
Юбилей 6.3
Юбилей The Anniversary Party
Дженнифер Джейсон Ли, Алан Камминг
Stuff and Dough Marfa si banii
Кристи Пую
Звериная натура 6.4
Звериная натура Human Nature
Мишель Гондри
The Woman Who Drinks La femme qui boit
Бернар Эмон
Юбилей 6.3
Юбилей The Anniversary Party
Дженнифер Джейсон Ли, Алан Камминг
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Daddy's Girl Daddy's Girl
Irvine Allan (Fiction).
Победитель
Pizza passionata Pizza passionata
Кари Юусонен (Animation).
Победитель
Приз Экуменического жюри
Кандагар 6.8
Кандагар Safar-e Ghandehar
Мохсен Махмальбаф
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Полина и Полетта 7.0
Полина и Полетта Pauline & Paulette
Ливан Деброэр
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Boyhood Loves Amour d'enfance
Yves Caumon
Победитель
Все номинанты
Lovely Rita Lovely Rita
Джессика Хауснер
Late Marriage Hatuna Meuheret
Довер Кошашвили
Atanarjuat: The Fast Runner Atanarjuat
Zacharias Kunuk
A Dog's Day Pattiyude Divasam
Murali Nair
Clement Clément
Эмманюэль Берко
Get a Life Ganhar a Vida
Жуан Канижу
'R Xmas 'R Xmas
Абель Феррара
Jol Jol
Дарежан Омирбаев
Пульс 6.5
Пульс Kairo
Киёси Куросава
Слезы черного тигра 6.9
Слезы черного тигра Tears of the Black Tiger
Висит Сасанатьен
Carrément à l'Ouest Carrément à l'Ouest
Жак Дуайон
Сказочник 6.8
Сказочник Storytelling
Тодд Солондз
Just the Two of Us Ty da ya, da my s toboy
Александр Велединский
Юбилей 6.3
Юбилей The Anniversary Party
Дженнифер Джейсон Ли, Алан Камминг
Lan Yu Lan Yu
Stanley Kwan
The Chimp Maimil
Актан Арым Кубат
H Story H Story
Нобухиро Сува
Hijack Stories Hijack Stories
Оливер Шмитц
The Words of My Father Le parole di mio padre
Франческа Коменчини
Man Walking on Snow Aruku, hito
Masahiro Kobayashi
Tomorrow Domani
Франческа Аркибуджи
No Such Thing No Such Thing
Хэл Хартли
La libertad La libertad
Лисандро Алонсо
Юбилей 6.3
Юбилей The Anniversary Party
Дженнифер Джейсон Ли, Алан Камминг
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Bolivia Bolivia
Israel Adrián Caetano
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Le dos au mur Le dos au mur
Bruno Collet
Победитель
Большой Золотой Рельс
Unloved Unloved
Kunitoshi Manda
Победитель
Малый Золотой Рельс
Le dos au mur Le dos au mur
Bruno Collet
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Devils on the Doorstep Guizi lai le
Цзянь Вэнь
Победитель
Fat Girl À ma soeur !
Катрин Брейя
Победитель
Премия Франсуа Шале
Made in the USA Made in the USA
Сольвейг Анспах
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
A Close-Up on Bintou Bintou
Fanta Régina Nacro
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
Le système Zsygmondy Le système Zsygmondy
Люк Мулле
Победитель
Премия Гра Савойя
HK HK
Xavier de Choudens
Победитель
Пальмовая собака
Юбилей 6.3
Юбилей The Anniversary Party
Отис
Победитель
Пальмовая собака – особое упоминание
Large Large
Leo
Победитель
