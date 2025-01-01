Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1958

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1958 году

Место проведения Франция
Дата проведения 2 мая 1958 - 18 мая 1958
Золотая пальмовая ветвь
Летят журавли 7.9
Летят журавли Letyat zhuravli
Михаил Калатозов
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Sissi: The Fateful Years of an Empress Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin
Эрнст Маришка
Young Husbands Giovani mariti
Мауро Болоньини
Любовь под вязами 6.5
Любовь под вязами Desire Under the Elms
Делберт Манн
The Flute and the Arrow En djungelsaga
Arne Sucksdorff
The Philosopher's Stone Parash Pathar
Сатьяджит Рай
Мой дядя 7.7
Мой дядя Mon oncle
Жак Тати
Das Wirtshaus im Spessart Das Wirtshaus im Spessart
Курт Хоффман
A Matter of Dignity To teleftaio psemma
Михалис Какояннис
Nine Lives Ni liv
Arne Skouen
The Brothers Karamazov The Brothers Karamazov
Ричард Брукс
Goha Goha
Jacques Baratier
La caleta olvidada La caleta olvidada
Bruno Gebel
Репейник Бэрэгана 7.4
Репейник Бэрэгана Ciulinii Baraganului
Louis Daquin
Visages de bronze Visages de bronze
Bernard Taisant
L'eau vive L'eau vive
François Villiers
Suburban Romance Zizkovská romance
Zbynek Brynych
Хождение за три моря 6.9
Хождение за три моря Pardesi
Ходжа Ахмад Аббас, Василий Пронин
Snow Country Yukiguni
Shirô Toyoda
На пороге жизни 7.4
На пороге жизни Nära livet
Ингмар Бергман
Бесхарактерный мужчина 7.3
Бесхарактерный мужчина L`uomo di paglia
Пьетро Джерми
Iron Flower Vasvirág
János Herskó
Долгое жаркое лето 7.3
Долгое жаркое лето The Long, Hot Summer
Мартин Ритт
Orders to Kill Orders to Kill
Энтони Асквит
Месть 6.9
Месть La venganza
Хуан Антонио Бардем
Rosaura a las 10 Rosaura a las 10
Mario Soffici
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
La Joconde: Histoire d'une obsession La Joconde: Histoire d'une obsession
Генри Грюэль, Jean Suyeux Tied with La Seine a rencontré Paris (1957).
Победитель
La Joconde: Histoire d'une obsession La Joconde: Histoire d'une obsession
Генри Грюэль, Jean Suyeux Tied with La Seine a rencontré Paris (1957).
Победитель
The Seine Meets Paris La Seine a rencontré Paris
Йорис Ивенс Tied with La Joconde: Histoire d'une obsession (1958).
Победитель
Все номинанты
Ô saisons ô chateaux Ô saisons ô chateaux
Аньес Варда
Особое упоминание
Летят журавли 7.9
Летят журавли Letyat zhuravli
Татьяна Самойлова
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший актер
Долгое жаркое лето 7.3
Долгое жаркое лето The Long, Hot Summer
Пол Ньюман
Победитель
Лучшая актриса
На пороге жизни 7.4
На пороге жизни Nära livet
Биби Андерссон, Эва Дальбек, Barbro Hiort af Ornäs, Ингрид Тулин
Победитель
На пороге жизни 7.4
На пороге жизни Nära livet
Биби Андерссон, Эва Дальбек, Barbro Hiort af Ornäs, Ингрид Тулин
Победитель
Лучший режиссер
На пороге жизни 7.4
На пороге жизни Nära livet
Ингмар Бергман
Победитель
Лучший сценарий
Young Husbands Giovani mariti
Пьер Паоло Пазолини, Паскуале Феста Кампаниле, Massimo Franciosa
Победитель
Young Husbands Giovani mariti
Пьер Паоло Пазолини, Паскуале Феста Кампаниле, Massimo Franciosa
Победитель
Приз жюри
Goha Goha
Jacques Baratier Tied with Visages de bronze (1958).
Победитель
Visages de bronze Visages de bronze
Bernard Taisant Tied with Goha (1958).
Победитель
Специальный приз жюри
Мой дядя 7.7
Мой дядя Mon oncle
Жак Тати
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше