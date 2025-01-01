Меню
Каннский кинофестиваль 1958
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1958 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
2 мая 1958 - 18 мая 1958
Золотая пальмовая ветвь
7.9
Летят журавли
Letyat zhuravli
Михаил Калатозов
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Sissi: The Fateful Years of an Empress
Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin
Эрнст Маришка
Young Husbands
Giovani mariti
Мауро Болоньини
6.5
Любовь под вязами
Desire Under the Elms
Делберт Манн
The Flute and the Arrow
En djungelsaga
Arne Sucksdorff
The Philosopher's Stone
Parash Pathar
Сатьяджит Рай
7.7
Мой дядя
Mon oncle
Жак Тати
Das Wirtshaus im Spessart
Das Wirtshaus im Spessart
Курт Хоффман
A Matter of Dignity
To teleftaio psemma
Михалис Какояннис
Nine Lives
Ni liv
Arne Skouen
The Brothers Karamazov
The Brothers Karamazov
Ричард Брукс
Goha
Goha
Jacques Baratier
La caleta olvidada
La caleta olvidada
Bruno Gebel
7.4
Репейник Бэрэгана
Ciulinii Baraganului
Louis Daquin
Visages de bronze
Visages de bronze
Bernard Taisant
L'eau vive
L'eau vive
François Villiers
Suburban Romance
Zizkovská romance
Zbynek Brynych
6.9
Хождение за три моря
Pardesi
Ходжа Ахмад Аббас, Василий Пронин
Snow Country
Yukiguni
Shirô Toyoda
7.4
На пороге жизни
Nära livet
Ингмар Бергман
7.3
Бесхарактерный мужчина
L`uomo di paglia
Пьетро Джерми
Iron Flower
Vasvirág
János Herskó
7.3
Долгое жаркое лето
The Long, Hot Summer
Мартин Ритт
Orders to Kill
Orders to Kill
Энтони Асквит
6.9
Месть
La venganza
Хуан Антонио Бардем
Rosaura a las 10
Rosaura a las 10
Mario Soffici
Показать всех номинантов
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
La Joconde: Histoire d'une obsession
La Joconde: Histoire d'une obsession
Генри Грюэль, Jean Suyeux
Tied with La Seine a rencontré Paris (1957).
Победитель
La Joconde: Histoire d'une obsession
La Joconde: Histoire d'une obsession
Генри Грюэль, Jean Suyeux
Tied with La Seine a rencontré Paris (1957).
Победитель
The Seine Meets Paris
La Seine a rencontré Paris
Йорис Ивенс
Tied with La Joconde: Histoire d'une obsession (1958).
Победитель
Все номинанты
Ô saisons ô chateaux
Ô saisons ô chateaux
Аньес Варда
Показать всех номинантов
Особое упоминание
7.9
Летят журавли
Letyat zhuravli
Татьяна Самойлова
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший актер
7.3
Долгое жаркое лето
The Long, Hot Summer
Пол Ньюман
Победитель
Лучшая актриса
7.4
На пороге жизни
Nära livet
Биби Андерссон, Эва Дальбек, Barbro Hiort af Ornäs, Ингрид Тулин
Победитель
7.4
На пороге жизни
Nära livet
Биби Андерссон, Эва Дальбек, Barbro Hiort af Ornäs, Ингрид Тулин
Победитель
Лучший режиссер
7.4
На пороге жизни
Nära livet
Ингмар Бергман
Победитель
Лучший сценарий
Young Husbands
Giovani mariti
Пьер Паоло Пазолини, Паскуале Феста Кампаниле, Massimo Franciosa
Победитель
Young Husbands
Giovani mariti
Пьер Паоло Пазолини, Паскуале Феста Кампаниле, Massimo Franciosa
Победитель
Приз жюри
Goha
Goha
Jacques Baratier
Tied with Visages de bronze (1958).
Победитель
Visages de bronze
Visages de bronze
Bernard Taisant
Tied with Goha (1958).
Победитель
Специальный приз жюри
7.7
Мой дядя
Mon oncle
Жак Тати
Победитель
