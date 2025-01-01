Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1971

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1971 году

Место проведения Франция
Дата проведения 12 мая 1971 - 27 мая 1971
Золотая пальмовая ветвь
Посредник 7.1
Посредник The Go-Between
Джозеф Лоузи
Победитель
Все номинанты
Семейная жизнь 7.1
Семейная жизнь Zycie rodzinne
Кшиштоф Занусси
Бег 7.4
Бег Beg
Александр Алов, Владимир Наумов
Sick Animals Printre colinele verzi
Nicolae Breban
Опасное пробуждение 7.6
Опасное пробуждение Wake in Fright
Тед Котчефф Festival title: Outback.
Drive, He Said Drive, He Said
Джек Николсон
Between Miracles Per grazia ricevuta
Нино Манфреди
Смерть в Венеции 7.0
Смерть в Венеции Death in Venice
Лукино Висконти
Yami no naka no chimimoryo Yami no naka no chimimoryo
Kô Nakahira
Обход 7.6
Обход Walkabout
Николас Роуг
Raphaël ou le débauché Raphaël ou le débauché
Мишель Девиль
Loot Loot
Silvio Narizzano
Шум в сердце 7.6
Шум в сердце Le souffle au coeur
Луи Маль
Повторный брак 6.5
Повторный брак Les mariés de l'an deux
Жан-Поль Раппно
Sacco & Vanzetti Sacco e Vanzetti
Джулиано Монтальдо
Johnny Got His Gun Johnny Got His Gun
Dalton Trumbo
Отрыв 7.4
Отрыв Taking Off
Милош Форман
Goya, historia de una soledad Goya, historia de una soledad
Nino Quevedo
The Boat on the Grass Le bateau sur l'herbe
Gérard Brach
Любовь 7.4
Любовь Szerelem
Карой Макк
Pindorama Pindorama
Arnaldo Jabor
Lady Caliph La califfa
Alberto Bevilacqua
Паника в Нидл-парке 7.1
Паника в Нидл-парке The Panic In Needle Park
Джерри Шатцберг
Mira Mira
Фонс Радемакерс
Apokal Apokal
Paul Anczykowski
Джо Хилл 7.3
Джо Хилл Joe Hill
Бу Видерберг
Премия ФИПРЕССИ
Johnny Got His Gun Johnny Got His Gun
Dalton Trumbo
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Все номинанты
Галактика ТНХ-1138 6.8
Галактика ТНХ-1138 THX 1138
Джордж Лукас
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Star Spangled Banner Star Spangled Banner
Roger Flint
Победитель
Главный приз жюри
Johnny Got His Gun Johnny Got His Gun
Dalton Trumbo Tied with Taking Off (1971).
Победитель
Отрыв 7.4
Отрыв Taking Off
Милош Форман Tied with Johnny Got His Gun (1971).
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Une statuette Une statuette
Carlos Vilardebó
Astronaut Coffee Break Astronaut Coffee Break
Edward Casazza
Le coeur renversé Le coeur renversé
Maurice Frydland
Hans Hartung Hans Hartung
Christian Ferlet
Fair Play Fair Play
Bronislaw Zeman
Memorial Memorial
James Allen
Jardin Jardin
Claude Champion
La fin du jeu La fin du jeu
Renaud Walter
Marble Stuiter
Jan Oonk
I mari della mia fantasia I mari della mia fantasia
Ernesto G. Laura
Paul Delvaux ou les femmes défendues Paul Delvaux ou les femmes défendues
Анри Сторк
Sentinels of Silence Centinelas del silencio
Robert Amram
Patchwork Patchwork
Claude Luyet, Manolo Otero, Gérald Poussin, Georges Schwizgebel, Daniel Suter
Mixed-Double Mixed-Double
Bent H. Barfod
Star Spangled Banner Star Spangled Banner
Roger Flint
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Une statuette Une statuette
Carlos Vilardebó
Победитель
Marble Stuiter
Jan Oonk
Победитель
Особое упоминание
Любовь 7.4
Любовь Szerelem
Лили Дарваш, Мари Тёрёчик To the film's lead actresses.
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
The Hellstrom Chronicle The Hellstrom Chronicle
Walon Green
Победитель
Лучший актер
Sacco & Vanzetti Sacco e Vanzetti
Рикардо Куччиолла
Победитель
Лучшая актриса
Паника в Нидл-парке 7.1
Паника в Нидл-парке The Panic In Needle Park
Китти Уинн
Победитель
Приз жюри
Джо Хилл 7.3
Джо Хилл Joe Hill
Бу Видерберг Tied with Szerelem (1971).
Победитель
Любовь 7.4
Любовь Szerelem
Карой Макк Unanimously. Tied with Joe Hill (1971).
Победитель
Лучшая первая работа
Between Miracles Per grazia ricevuta
Нино Манфреди
Победитель
Премия OCIC
Любовь 7.4
Любовь Szerelem
Карой Макк
Победитель
Премия к 25-летию
Смерть в Венеции 7.0
Смерть в Венеции Death in Venice
Лукино Висконти Also for his whole works.
Победитель
Год проведения
Номинации

