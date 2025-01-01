67-й Каннский международный кинофестиваль прошёл с 14 по 25 мая 2014 года. Жюри основного конкурса возглавила новозеландский кинорежиссёр Джейн Кэмпион.

Смотр открылся внеконкурсным байопиком «Принцесса Монако» режиссёра Оливье Даана с Николь Кидман в роли Грейс Келли. В связи с выборами в Европейский парламент, прошедшими 25 мая, победители основного конкурса были обнародованы днём ранее, 24-го мая, на традиционной церемонии вручения наград в Большом театре Люмьеров, а победители программ «Особый взгляд» и «Синефондасьон» стали известны 23 мая.

Россию в основном конкурсе на фестивале представлял Андрей Звягинцев с фильмом «Левиафан», а в конкурсной программе короткого метра был представлен азербайджанский фильм «Последний» российского режиссёра Сергея Пикалова.

В состав жюри основного конкурса вошли: