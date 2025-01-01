Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2014

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2014 году

Место проведения Франция
Дата проведения 14 мая 2014 - 25 мая 2014

67-й Каннский международный кинофестиваль прошёл с 14 по 25 мая 2014 года. Жюри основного конкурса возглавила новозеландский кинорежиссёр Джейн Кэмпион.

Смотр открылся внеконкурсным байопиком «Принцесса Монако» режиссёра Оливье Даана с Николь Кидман в роли Грейс Келли. В связи с выборами в Европейский парламент, прошедшими 25 мая, победители основного конкурса были обнародованы днём ранее, 24-го мая, на традиционной церемонии вручения наград в Большом театре Люмьеров, а победители программ «Особый взгляд» и «Синефондасьон» стали известны 23 мая.

Россию в основном конкурсе на фестивале представлял Андрей Звягинцев с фильмом «Левиафан», а в конкурсной программе короткого метра был представлен азербайджанский фильм «Последний» российского режиссёра Сергея Пикалова.

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Джейн Кэмпион, кинорежиссёр и писательница
  • Николас Виндинг Рефн, кинорежиссёр
  • Кароль Буке, актриса
  • София Коппола, кинорежиссёр, сценаристка и актриса
  • Уиллем Дефо, актёр
  • Чон До Ён, актриса
  • Лейла Хатами, актриса
  • Гаэль Гарсия Берналь, актёр
  • Цзя Чжанкэ, кинорежиссёр и сценарист
Золотая пальмовая ветвь
Зимняя спячка 7.2
Зимняя спячка Kis uykusu
Нури Бильге Джейлан
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Тимбукту 6.8
Тимбукту Timbuktu
Абдеррахман Сиссако
Смотреть трейлер
Мамочка 7.6
Мамочка Mommy
Ксавье Долан
Смотреть трейлер
Звездная карта 6.3
Звездная карта Maps to the Stars
Дэвид Кроненберг
Смотреть трейлер
Зильс-Мария 7.1
Зильс-Мария Clouds of Sils Maria
Оливье Ассайас
Смотреть трейлер
Поиск 6.9
Поиск The Search
Мишель Хазанавичус
Смотреть трейлер
Тихая вода 6.7
Тихая вода Futatsume no mado
Наоми Кавасе
Местный 6.5
Местный The Homesman
Томми Ли Джонс
Смотреть трейлер
Дикие истории 7.7
Дикие истории Relatos salvajes
Дамиан Шифрон
Смотреть трейлер
Охотник на лис 7.1
Охотник на лис Foxcatcher
Беннет Миллер
Смотреть трейлер
Зал Джимми 6.7
Зал Джимми Jimmy's Hall
Кен Лоуч
Смотреть трейлер
Два дня, одна ночь 7.4
Два дня, одна ночь Deux jours, une nuit
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Смотреть трейлер
Королева ночи 5.8
Королева ночи Queen of the Night
Атом Эгоян
Смотреть трейлер
Сен-Лоран. Стиль – это я 6.5
Сен-Лоран. Стиль – это я Saint Laurent
Бертран Бонелло
Смотреть трейлер
Левиафан 7.1
Левиафан Leviathan
Андрей Звягинцев
Смотреть трейлер
Уильям Тернер 6.7
Уильям Тернер Mr. Turner
Майк Ли
Смотреть трейлер
Прощай, речь 5.9
Прощай, речь Adieu au langage
Жан-Люк Годар
Смотреть трейлер
Два дня, одна ночь 7.4
Два дня, одна ночь Deux jours, une nuit
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Смотреть трейлер
Чудеса 6.9
Чудеса Le meraviglie
Аличе Рорвахер
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Зимняя спячка 7.2
Зимняя спячка Kis uykusu
Нури Бильге Джейлан
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Истребители 6.6
Истребители Les combattants
Тома Кайе
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Хауха 6.4
Хауха Jauja
Лисандро Алонсо
Победитель
Смотреть трейлер
Главный приз жюри
Чудеса 6.9
Чудеса Le meraviglie
Аличе Рорвахер
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Leidi Leidi
Simón Mesa Soto
Победитель
Все номинанты
Invisible Spaces Ukhilavi sivrtseebi
Dea Kulumbegashvili
The Last One Sonuncu
Сергей Пикалов
Aïssa Aïssa
Clément Tréhin-Lalanne
Yes We Love Ja vi elsker
Халлвар Витсё
The Execution A kivégzés
Petra Szöcs
Happo-en Happo-en
Seki Yutaro, Sato Masiko, Ohara Takayoshi, Toyota Masayuki, Hirase Kentaro
The Administration of Glory The Administration of Glory
Ran Huang
Les corps étrangers Les corps étrangers
Лаура Вандел
Happo-en Happo-en
Seki Yutaro, Sato Masiko, Ohara Takayoshi, Toyota Masayuki, Hirase Kentaro
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Aïssa Aïssa
Clément Tréhin-Lalanne Ex-aequo with Ja vi elsker (2014).
Победитель
Yes We Love Ja vi elsker
Халлвар Витсё Ex-aequo with Aïssa (2014).
Победитель
Лучший актер
Уильям Тернер 6.7
Уильям Тернер Mr. Turner
Тимоти Сполл
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Звездная карта 6.3
Звездная карта Maps to the Stars
Джулианна Мур
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
Охотник на лис 7.1
Охотник на лис Foxcatcher
Беннет Миллер
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Левиафан 7.1
Левиафан Leviathan
Андрей Звягинцев, Oleg Negin
Победитель
Смотреть трейлер
Левиафан 7.1
Левиафан Leviathan
Андрей Звягинцев, Oleg Negin
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Safari Safari
Yayo Herrero
Премия Канал+
Crocodile Crocodile
Gaëlle Denis
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Skunk Skunk
Энни Силверстайн
Победитель
Все номинанты
Stone Cars Stone Cars
Рейнальдо Маркус Грин
The Bigger Picture The Bigger Picture
Daisy Jacobs Tied for third place with Lievito madre (2014).
The Aftermath of the Inauguration of the Public Toilet at Kilometer 375 Ma baad wadea hagar el asas l mashrou el hammam bel kilo 375
Omar El Zohairy
Moonless Summer Leto bez meseca
Stefan Ivancic
The Visit The Visit
Inbar Horesh
Oh Lucy! Ô Rûshî!
Ацуко Хираянаги
Thunderbirds Les oiseaux-tonnerre
Леа Мисиус
Last Trip Home Last Trip Home
Fengyu Han
Provincia Provincia
Дёрдь Мор Карпати
Breathe Soom
Hyun-ju Kwon
Our Blood Our Blood
Max Chan
Sourdough Lievito madre
Фульвио Рисулео Tied for third place with The Bigger Picture (2014).
A Radiant Life Une vie radieuse
Meryll Hardt
Home Sweet Home Home Sweet Home
Romain Mazevet, Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Stéphane Paccolat
Home Sweet Home Home Sweet Home
Romain Mazevet, Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Stéphane Paccolat
Niagara Niagara
Тиэ Хаякава
Главный приз Недели критики
Племя 6.4
Племя Plemya
Мирослав Слабошпицкий
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Gente de bien Gente de bien
Франко Лолли
Оно приходит за тобой 7.3
Оно приходит за тобой It follows
Дэвид Роберт Митчелл
Смотреть трейлер
Hope Hope
Boris Lojkine
Darker Than Midnight Più buio di mezzanotte
Себастьяно Ризо
When Animals Dream Når dyrene drømmer
Йонас Александр Арнбю
Self Made Boreg
Шира Гефен
Золотая камера / Золотая камера
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
Победитель
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
Победитель
Все номинанты
Как поймать монстра 6.6
Как поймать монстра Lost River
Райан Гослинг
Смотреть трейлер
Darker Than Midnight Più buio di mezzanotte
Себастьяно Ризо
Gente de bien Gente de bien
Франко Лолли
Очень плохие парни 5.0
Очень плохие парни Big Bad Wolves
Asaf Korman
Смотреть трейлер
Catch Me Daddy Catch Me Daddy
Daniel Wolfe
A Girl at My Door Dohee-ya
Джули Чжон
Племя 6.4
Племя Plemya
Мирослав Слабошпицкий
Смотреть трейлер
Run Run
Philippe Lacôte
Истребители 6.6
Истребители Les combattants
Тома Кайе
When Animals Dream Når dyrene drømmer
Йонас Александр Арнбю
Исчезновение Элеанор Ригби 6.8
Исчезновение Элеанор Ригби The Disappearance of Eleanor Rigby
Нед Бенсон
Смотреть трейлер
Последние часы 6.1
Последние часы These Final Hours
Зак Хилдитч
Snow in Paradise Snow in Paradise
Andrew Hulme
Titli Titli
Kanu Behl
Приз жюри
Мамочка 7.6
Мамочка Mommy
Ксавье Долан Ex-aequo with Adieu au langage (2014).
Победитель
Смотреть трейлер
Прощай, речь 5.9
Прощай, речь Adieu au langage
Жан-Люк Годар Ex-aequo with Mommy (2014).
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
Тимбукту 6.8
Тимбукту Timbuktu
Абдеррахман Сиссако This film tells the story of the life and dignified resistance of men and women in Timbuktu who seek to live according to their culture and traditions while at the same time integrating modern communication media. The film is a strong yet nuanced denunciation of an extremist interpretation of religion. The Ecumenical Jury Prize honours the film's high artistic achievement and its humour and restraint. While offering a critique of intolerance, the film draws attention to the humanity inherent in each person.
Победитель
Смотреть трейлер
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Соль Земли 8.0
Соль Земли The Salt of the Earth
Вим Вендерс, Джулиано Рибейру Сальгаду This documentary masterpiece about photographer Sebastião Salgado is a compelling testimony of our time and a reflection of the human condition worldwide that shows the possibility of hope for humankind.
Победитель
Смотреть трейлер
Beautiful Youth Hermosa juventud
Jaime Rosales A young Spanish couple with a baby seeks to survive the currrent crisis. This documentary-style fiction shows us men and women seeking to make choices when confronted with situations that undermine their personal dignity.
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Белый бог 5.6
Белый бог Fehér isten
Корнел Мундружо
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Fantasia Huan xiang qu
Chao Wang
Xenia Xenia
Panos H. Koutras
Исчезновение Элеанор Ригби 6.8
Исчезновение Элеанор Ригби The Disappearance of Eleanor Rigby
Нед Бенсон
Смотреть трейлер
Страна Чарли 7.2
Страна Чарли Charlie's Country
Рольф Де Хир
Snow in Paradise Snow in Paradise
Andrew Hulme
Форс-мажор 6.3
Форс-мажор Turist
Рубен Эстлунд
Смотреть трейлер
Пойми меня, если сможешь 7.2
Пойми меня, если сможешь Incompresa
Азия Ардженто
Смотреть трейлер
Люди и птицы 6.1
Люди и птицы Bird People
Паскаль Ферран
Смотреть трейлер
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
A Girl at My Door Dohee-ya
Джули Чжон
Синяя комната 6.3
Синяя комната La chambre bleue
Матье Амальрик
Смотреть трейлер
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
Хауха 6.4
Хауха Jauja
Лисандро Алонсо
Смотреть трейлер
Titli Titli
Kanu Behl
Соль Земли 8.0
Соль Земли The Salt of the Earth
Вим Вендерс, Джулиано Рибейру Сальгаду
Смотреть трейлер
That Lovely Girl Harcheck mi headro
Керен Едайя
Как поймать монстра 6.6
Как поймать монстра Lost River
Райан Гослинг
Смотреть трейлер
Amour Fou Amour fou
Джессика Хауснер
Beautiful Youth Hermosa juventud
Jaime Rosales
Run Run
Philippe Lacôte
Премия SACD
Hope Hope
Boris Lojkine
Победитель
Большой Золотой Рельс
Hope Hope
Boris Lojkine
Победитель
Малый Золотой Рельс
Back Alley La contre-allée
Cécile Ducrocq
Победитель
Премия Франсуа Шале
Тимбукту 6.8
Тимбукту Timbuktu
Абдеррахман Сиссако
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая карета
Особый приз жюри
Форс-мажор 6.3
Форс-мажор Turist
Рубен Эстлунд
Победитель
Смотреть трейлер
Премия C.I.C.A.E.
Истребители 6.6
Истребители Les combattants
Тома Кайе
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Истребители 6.6
Истребители Les combattants
Тома Кайе
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Логан Лерман
Логан Лерман
Победитель
«Особый взгляд» — лучший актер
Страна Чарли 7.2
Страна Чарли Charlie's Country
Дэвид Галпилил
Победитель
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Соль Земли 8.0
Соль Земли The Salt of the Earth
Вим Вендерс, Джулиано Рибейру Сальгаду
Победитель
Смотреть трейлер
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Истребители 6.6
Истребители Les combattants
Тома Кайе
Победитель
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
Племя 6.4
Племя Plemya
Мирослав Слабошпицкий
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Вулкаина техническому художнику
Уильям Тернер 6.7
Уильям Тернер Mr. Turner
Dick Pope For bringing to light the works of Turner in the movie.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Илли
Heartless Sem Coração
Nara Normande, Tião
Победитель
Премия Илли – особое упоминание
It Can Pass Through the Wall Trece si prin perete
Раду Жуде
Победитель
Квир-пальма
Гордость 7.4
Гордость Pride
Мэттью Уорчас
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
Истребители 6.6
Истребители Les combattants
Тома Кайе
Xenia Xenia
Panos H. Koutras
Одержимость 7.9
Одержимость Whiplash
Дэмьен Шазелл
Смотреть трейлер
A Girl at My Door Dohee-ya
Джули Чжон
Girlhood Bande de filles
Селин Сьямма
Мамочка 7.6
Мамочка Mommy
Ксавье Долан
Смотреть трейлер
When Animals Dream Når dyrene drømmer
Йонас Александр Арнбю
Сен-Лоран. Стиль – это я 6.5
Сен-Лоран. Стиль – это я Saint Laurent
Бертран Бонелло
Смотреть трейлер
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
FLA (Faire: l'amour) FLA (Faire: l'amour)
Djinn Carrénard
Я дышу 7.1
Я дышу Respire
Мелани Лоран
Смотреть трейлер
Darker Than Midnight Più buio di mezzanotte
Себастьяно Ризо
Поддержка распространения Фондом Гана
Племя 6.4
Племя Plemya
Мирослав Слабошпицкий
Победитель
Смотреть трейлер
Премия "Открытие"
Young Lions of Gypsy A Ciambra
Йонас Карпиньяно
Победитель
Все номинанты
TrueLoveStory TrueLoveStory
Гитанджали Рао
Safari Safari
Yayo Herrero
Little Brother Petit frère
Rémi St-Michel
I Made My Own Course Down the Passive Rivers Les fleuves m'ont laissée descendre où je voulais
Laurie Lassalle
Crocodile Crocodile
Gaëlle Denis
The Chicken The Chicken
Una Gunjak
Goodnight, Cinderella Boa Noite Cinderela
Карлос Консейсан
A Blue Room Niebieski pokój
Tomasz Siwinski
Back Alley La contre-allée
Cécile Ducrocq
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
Победитель
Party Girl Party Girl
, Claire Burger, Сэмюэл Тейс
Победитель
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
Жан-Пьер Дарденн
Жан-Пьер Дарденн
Победитель
Люк Дарденн
Люк Дарденн
Победитель
Жан-Пьер Дарденн
Жан-Пьер Дарденн
Победитель
Люк Дарденн
Люк Дарденн
Победитель
Пальмовая собака
Белый бог 5.6
Белый бог Fehér isten
Luke, Body
Победитель
Смотреть трейлер
Пальмовая собака – приз жюри
Прощай, речь 5.9
Прощай, речь Adieu au langage
Roxy Miéville
Победитель
Смотреть трейлер
Пальмовая собака – особое упоминание
Сен-Лоран. Стиль – это я 6.5
Сен-Лоран. Стиль – это я Saint Laurent
Moujik For doggy death scene.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Соль Земли 8.0
Соль Земли The Salt of the Earth
Вим Вендерс, Джулиано Рибейру Сальгаду
Победитель
Смотреть трейлер
Соль Земли 8.0
Соль Земли The Salt of the Earth
Вим Вендерс, Джулиано Рибейру Сальгаду
Победитель
Смотреть трейлер
Премия технического художника «Вулкан» - Специальное упоминание
Поиск 6.9
Поиск The Search
Emile Ghigo For the sets of the film.
Победитель
Смотреть трейлер
Каннская премия за саундтрек
Звездная карта 6.3
Звездная карта Maps to the Stars
Howard Shore
Победитель
Смотреть трейлер
Пальме де Вискерс
Пойми меня, если сможешь 7.2
Пойми меня, если сможешь Incompresa
-Dac
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор
Vilmos Zsigmond
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Vilmos Zsigmond
Победитель
Год проведения
Номинации

