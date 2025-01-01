Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1976

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1976 году

Место проведения Франция
Дата проведения 13 мая 1976 - 28 мая 1976
Золотая пальмовая ветвь
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Мартин Скорсезе
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Private Vices, Public Virtues Vizi privati, pubbliche virtù
Миклош Янчо
Маркиза фон О 6.5
Маркиза фон О Die Marquise von O
Эрик Ромер
Sweet Revenge Sweet Revenge
Джерри Шатцберг Festival title: Dandy, the All American Girl.
Выкорми ворона 7.9
Выкорми ворона Cria Cuervos
Карлос Саура
Mrs. Dery Where Are You? Déryné, hol van?
Gyula Maár
С течением времени 7.7
С течением времени Im Lauf der Zeit
Вим Вендерс
A Child in the Crowd Un enfant dans la foule
Жерар Блен
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Алан Паркер
Babatu Babatou, les trois conseils
Жан Руш
The Inheritance L'eredità Ferramonti
Мауро Болоньини
Жилец 7.3
Жилец The Tenant
Роман Полански
Pascual Duarte Pascual Duarte
Ricardo Franco
Fang and Claw La griffe et la dent
François Bel
Shadow of Angels Schatten der Engel
Daniel Schmid
Letters from Marusia Actas de Marusia
Мигель Литтин
Next Stop, Greenwich Village Next Stop, Greenwich Village
Пол Мазурски
Отвратительные, грязные, злые 7.1
Отвратительные, грязные, злые Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
Этторе Скола
Nishant Nishant
Шьям Бенегал
Mr. Klein Mr. Klein
Джозеф Лоузи
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
С течением времени 7.7
С течением времени Im Lauf der Zeit
Вим Вендерс Unanimously.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Сильный Фердинанд 7.0
Сильный Фердинанд Starke Ferdinand, Der
Александр Клюге
Победитель
Главный приз жюри
Выкорми ворона 7.9
Выкорми ворона Cria Cuervos
Карлос Саура Tied with Die Marquise von O... (1976).
Победитель
Маркиза фон О 6.5
Маркиза фон О Die Marquise von O
Эрик Ромер Tied with Cría cuervos (1976).
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Metamorphosis Metamorphosis
Barry Greenwald
Победитель
Все номинанты
Nightlife Nightlife
Robin Lehman
Scenes with Beans Babfilm
Ottó Foky
Rodin mis en vie Rodin mis en vie
Alfred Brandler
Hidalgo Hidalgo
Ion Truica
La Rosette arrosée La Rosette arrosée
Paul Dopff
Agulana Agulana
Gérald Frydman
Perfo Perfo
Jean Paul Cambron
High Fidelity High Fidelity
Antoinette Starkiewicz
La syncope La syncope
Edouard Niermans
Главный технический приз / Технический главный приз
Fang and Claw La griffe et la dent
Michel Fano
Победитель
Лучший актер
Pascual Duarte Pascual Duarte
Хосе Луис Гомес
Победитель
Лучшая актриса
Mrs. Dery Where Are You? Déryné, hol van?
Мари Тёрёчик Tied with Dominique Sanda for L'eredità Ferramonti (1976).
Победитель
The Inheritance L'eredità Ferramonti
Доминик Санда Tied with Mari Törőcsik for A löcsei fehér asszony (1977).
Победитель
Лучший режиссер
Отвратительные, грязные, злые 7.1
Отвратительные, грязные, злые Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
Этторе Скола
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Agulana Agulana
Gérald Frydman
Победитель
Nightlife Nightlife
Robin Lehman
Победитель
Приз Экуменического жюри
