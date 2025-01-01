Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1955

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1955 году

Место проведения Франция
Дата проведения 26 апреля 1955 - 10 мая 1955
Золотая пальмовая ветвь
Марти 7.7
Марти Marty
Делберт Манн
Победитель
Все номинанты
Black Dossier Le dossier noir
Андре Кайатт
Roots Raíces
Benito Alazraki
Boot Polish Boot Polish
Prakash Arora
The End of the Affair The End of the Affair
Эдвард Дмитрик
Lost Continent Continente perduto
Angelo Francesco Lavagnino, Leonardo Bonzi, Mario Craveri, Enrico Gras, Giorgio Moser
Jedda the Uncivilized Jedda
Charles Chauvel
Biraj Bahu Biraj Bahu
Bimal Roy
Hill 24 Doesn't Answer Giv'a 24 Eina Ona
Thorold Dickinson
Life or Death Hayat ou maut
Kamal El-Shaikh
Деревенская девушка 7.3
Деревенская девушка The Country Girl
Джордж Ситон
Stella Stella
Михалис Какояннис
Un extraño en la escalera Un extraño en la escalera
Gregorio Walerstein
Liliomfi Liliomfi
Карой Макк
Die Mücke Die Mücke
Walter Reisch
Dog's Heads Psohlavci
Мартин Фрич
Carmen Jones Carmen Jones
Отто Премингер
К востоку от рая 7.9
К востоку от рая East of Eden
Элиа Казан
Ромео и Джульетта 8.0
Ромео и Джульетта Romeo i Dzhulyetta
Лев Арнштам, Леонид Лавровский
Знак Венеры 6.5
Знак Венеры Il segno di Venere
Дино Ризи
Герои Шипки 7.7
Герои Шипки Geroite na Shipka
Сергей Васильев
Sen-hime Sen-hime
Keigo Kimura
Fire in the Night Det brenner i natt!
Arne Skouen
Мужские разборки 8.1
Мужские разборки Du rififi chez les hommes
Жюль Дассен
The Miracle of Marcelino Marcelino pan y vino
Ladislao Vajda
Большая семья 7.5
Большая семья Bolshaya semya
Иосиф Хейфиц
Плохой день в Блэк Роке 7.7
Плохой день в Блэк Роке Bad Day at Black Rock
Джон Стерджес
Повесть Тикамацу 8.0
Повесть Тикамацу Chikamatsu monogatari
Кэндзи Мидзогути
Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs
Хельмут Койтнер
Onna no koyomi Onna no koyomi
Seiji Hisamatsu
Золото Неаполя 7.3
Золото Неаполя L'oro di Napoli
Витторио Де Сика
A Kid for Two Farthings A Kid for Two Farthings
Кэрол Рид
Samba Fantástico Samba Fantástico
Jean Manzon, René Persin
Премия ФИПРЕССИ
Roots Raíces
Benito Alazraki
Победитель
Смерть велосипедиста 7.7
Смерть велосипедиста Muerte de un ciclista
Хуан Антонио Бардем
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Blinkity Blank Blinkity Blank
Norman McLaren Unanimity of jury
Победитель
Особое упоминание
Boot Polish Boot Polish
Kumari Naaz Special mention to a child actress.
Победитель
The Miracle of Marcelino Marcelino pan y vino
Pablito Calvo Special mention to a child actor.
Победитель
Лучший актер
Плохой день в Блэк Роке 7.7
Плохой день в Блэк Роке Bad Day at Black Rock
Спенсер Трэйси Tied with the ensemble cast in Bolshaya semya (1954).
Победитель
Большая семья 7.5
Большая семья Bolshaya semya
Борис Андреев, Алексей Баталов, Борис Битюков, Николай Гриценко, Павел Кадочников, Борис Коковкин, Сергей Курилов, Сергей Лукьянов, Вадим Медведев, Николай Сергеев For the whole cast (see also Best Actress). Tied with Spencer Tracy for Bad Day at Black Rock (1955).
Победитель
Лучшая актриса
Большая семья 7.5
Большая семья Bolshaya semya
Ия Арепина, Елена Добронравова, Лариса Кронберг, Вера Кузнецова, Клара Лучко, Екатерина Савинова For the whole cast (see also Best Actor).
Победитель
Лучший режиссер
Герои Шипки 7.7
Герои Шипки Geroite na Shipka
Сергей Васильев Tied with Jules Dassin for Du rififi chez les hommes (1955).
Победитель
Мужские разборки 8.1
Мужские разборки Du rififi chez les hommes
Жюль Дассен Tied with Sergey Vasilev for Geroite na Shipka (1955).
Победитель
Специальный приз жюри
Lost Continent Continente perduto
Angelo Francesco Lavagnino, Leonardo Bonzi, Mario Craveri, Enrico Gras, Giorgio Moser
Победитель
Награда / Лучший драматический фильм
К востоку от рая 7.9
К востоку от рая East of Eden
Элиа Казан
Победитель
Награда / Лучший лирический фильм
Награда / Лучший короткометражный документальный фильм
Islands of Fire Isole di fuoco
Vittorio De Seta
Победитель
Особое отличие / Короткометражный фильм
Золотая антилопа 8.0
Золотая антилопа Zolotaya antilopa
Лев Атаманов
Победитель
Премия OCIC
Марти 7.7
Марти Marty
Делберт Манн
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
The Miracle of Marcelino Marcelino pan y vino
Ladislao Vajda
Победитель
