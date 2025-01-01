Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1959

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1959 году

Место проведения Франция
Дата проведения 30 апреля 1959 - 15 мая 1959
Золотая пальмовая ветвь
Черный Орфей 7.4
Черный Орфей Orfeu Negro
Marcel Camus
Победитель
Все номинанты
Анна Эйдеш 7.4
Анна Эйдеш Édes Anna
Золтан Фабри
Sugar Harvest Zafra
Lucas Demare
Die Halbzarte Die Halbzarte
Рольф Тиле
Portuguese Rhapsody Rapsódia Portuguesa
João Mendes
Fanfare Fanfare
Bert Haanstra
Court Martial Kriegsgericht
Kurt Meisel
Shirasagi Shirasagi
Тейносукее Кинугаса
Отчий дом 7.8
Отчий дом Otchiy dom
Лев Кулиджанов
Touha Touha
Войцех Ясны
Хиросима, моя любовь 7.6
Хиросима, моя любовь Hiroshima mon amour
Ален Рене
The Soldiers of Pancho Villa La cucaracha
Ismael Rodriguez
Bloody Twilight Matomeno iliovasilemma
Andreas Labrinos
Middle of the Night Middle of the Night
Делберт Манн
Путь в высшее общество 6.8
Путь в высшее общество Room at the Top
Джек Клейтон
Четыреста ударов 7.9
Четыреста ударов Les Quatre cents coups
Франсуа Трюффо
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Джордж Стивенс
Araya Araya
Margot Benacerraf
Vlak bez voznog reda Vlak bez voznog reda
Veljko Bulajic
Назарин 7.4
Назарин Nazarín
Луис Бунюэль
Arms and the Man Helden
Franz Peter Wirth
Compulsion Compulsion
Ричард Флайшер
Lajwanti Lajwanti
Narendra Suri
Miss April Fröken April
Göran Gentele
Stars Sterne
Конрад Вольф
Honeymoon Luna de miel
Майкл Пауэлл
Сон в летнюю ночь 7.1
Сон в летнюю ночь Sen noci svatojánské
Иржи Трнка
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Araya Araya
Margot Benacerraf Tied with Hiroshima mon amour.
Победитель
Хиросима, моя любовь 7.6
Хиросима, моя любовь Hiroshima mon amour
Ален Рене Tied with Araya.
Победитель
Главный приз жюри
Stars Sterne
Конрад Вольф
Победитель
Особое упоминание
Shirasagi Shirasagi
Тейносукее Кинугаса
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Honeymoon Luna de miel
Победитель
Лучший актер
Compulsion Compulsion
Орсон Уэллс, Дин Стокуэлл, Брэдфорд Диллман
Победитель
Лучшая актриса
Путь в высшее общество 6.8
Путь в высшее общество Room at the Top
Симона Синьоре
Победитель
Лучший режиссер
Четыреста ударов 7.9
Четыреста ударов Les Quatre cents coups
Франсуа Трюффо
Победитель
Международная премия
Назарин 7.4
Назарин Nazarín
Луис Бунюэль
Победитель
Награда / Лучшая комедия
Policarpo Policarpo 'ufficiale di scrittura'
Марио Солдати
Победитель
Награда / Лучший выбор
Touha Touha
Войцех Ясны
Победитель
Награда / Лучший выбор – короткометражный фильм
Сон в летнюю ночь 7.1
Сон в летнюю ночь Sen noci svatojánské
Иржи Трнка
Победитель
Награда / Дань уважения
La mer et les jours La mer et les jours
Alain Kaminker
Победитель
Награда / Короткометражный фильм
Zmiana warty Zmiana warty
Halina Bielinska, Wlodzimierz Haupe Tied with N.Y., N.Y. (1957).
Победитель
N.Y., N.Y. N.Y., N.Y.
Francis Thompson Tied with Zmiana warty (1959).
Победитель
Премия OCIC
Четыреста ударов 7.9
Четыреста ударов Les Quatre cents coups
Франсуа Трюффо
Победитель
Год проведения
Номинации

