Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1963

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1963 году

Место проведения Франция
Дата проведения 9 мая 1963 - 23 мая 1963
Золотая пальмовая ветвь
Леопард 7.9
Леопард Il Gattopardo / Le Guepard
Лукино Висконти
Победитель
Все номинанты
The Other Christopher El otro Cristóbal
Арман Гатти
Empress Wu Wu Ze Tian
Han Hsiang Li
Оптимистическая трагедия 6.8
Оптимистическая трагедия Optimisticheskaya tragediya
Самсон Самсонов
Такова спортивная жизнь 7.5
Такова спортивная жизнь This Sporting Life
Линдсей Андерсон
The Conjugal Bed Una storia moderna - L'ape regina
Марко Феррери
The Dark Room of Damocles Als twee druppels water
Фонс Радемакерс
The Depths Les abysses
Nikos Papatakis
Rat Trap Le rat d'Amérique
Jean-Gabriel Albicocco
Что случилось с Бэби Джейн? 8.0
Что случилось с Бэби Джейн? What Ever Happened to Baby Jane?
Роберт Олдрич
The Good Love El buen amor
Francisco Regueiro
The Venerable Ones Los venerables todos
Manuel Antin
Kertes házak utcája Kertes házak utcája
Tamás Fejér
The Fiances I fidanzati
Эрманно Ольми
Убить пересмешника 7.8
Убить пересмешника To Kill a Mockingbird
Роберт Маллиган
Смотреть трейлер
Alvorada - Brazil's Changing Face Alvorada
Hugo Niebeling
Харакири 8.1
Харакири Seppuku
Масаки Кобаяси
Tyutyun Tyutyun
Никола Корабов
Glory Sky Ouranos
Takis Kanellopoulos
Вот придет кот 7.2
Вот придет кот Az prijde kocour
Войцех Ясны
Кодин 7.9
Кодин Codine
Анри Кольпи
The Cage La cage
Robert Darène
Carom Shots Carambolages
Marcel Bluwal
Как быть любимой 7.2
Как быть любимой Jak Byc Kochana
Войцех Хас
Повелитель мух 6.9
Повелитель мух Lord of the Flies
Питер Брук
Of Whales, the Moon, and Men Pour la suite du monde
Michel Brault, Pierre Perrault
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
The String Bean Le haricot
Edmond Séchan Tied with In wechselndem Gefälle (1963).
Победитель
Sounding the Surface In wechselndem Gefälle
Alexander J. Seiler Tied with Le haricot (1962).
Победитель
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Di domenica Di domenica
Luigi Bazzoni
Победитель
You Te
Иштван Сабо
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Кодин 7.9
Кодин Codine
Анри Кольпи Tied with Az prijde kocour (1963) and Zeilen (1963)
Победитель
Лучший актер
Такова спортивная жизнь 7.5
Такова спортивная жизнь This Sporting Life
Ричард Харрис
Победитель
Лучшая актриса
The Conjugal Bed Una storia moderna - L'ape regina
Марина Влади
Победитель
Лучший сценарий
Кодин 7.9
Кодин Codine
Dumitru Carabat, Анри Кольпи, Yves Jamiaque
Победитель
Специальный приз жюри
Вот придет кот 7.2
Вот придет кот Az prijde kocour
Войцех Ясны Tied with Seppuku (1962).
Победитель
Харакири 8.1
Харакири Seppuku
Масаки Кобаяси Tied with Az prijde kocour (1963).
Победитель
Специальный приз жюри / Короткометражный фильм
My Flat Moj stan
Zvonimir Berkovic
Победитель
Награда / Лучшее воспоминание потрясающего мир эпоса
Оптимистическая трагедия 6.8
Оптимистическая трагедия Optimisticheskaya tragediya
Самсон Самсонов
Победитель
Премия OCIC
The Fiances I fidanzati
Эрманно Ольми
Победитель
Премия Гэри Купера
Убить пересмешника 7.8
Убить пересмешника To Kill a Mockingbird
Роберт Маллиган
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше