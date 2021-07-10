Разжимая кулаки, 2021

Девушка опасается, что у нее остался последний шанс сбежать из ужасных условий, созданных ее отцом в маленьком шахтерском городке на Кавказе. Однако после многих лет удушающих ограничений самым большим препятствием на пути к ее мечте может стать она сама.

Действие происходит в городе Мазур в Северной Осетии, расположенном на крутых скалах. Здесь особо не на что смотреть: бетонные многоэтажки и ветхие хибары, обрамляющие серую скалу и пустынную унылость вокруг. Квартира, где живет Ада (Милана Агузарова) со своим отцом Зауром (Алик Караев) и заботливым младшим братом Дакко (Хетаг Бибилов), больше похожа на тюремный блок.

С другой стороны, сравнение с тюрьмой становится слишком реалистичным, потому что у Заура есть единственный ключ, и он позволяет своим взрослым детям выходить из дома только на работу. Мужчина допрашивает дочь каждый день и контролирует каждое движение Ады. Он может улыбаться ей, пока прячет ее паспорт или не пускает гулять одну. Однако самая большая проблема в том, что он мешает Аде сделать операцию, которая позволила бы ей полностью оправиться от детской травмы и, возможно, счастливо продолжить свою жизнь.

Мать Ады умерла некоторое время назад. Теперь ее единственная надежда – это старший брат Аким (Сослан Хугаев), которому удалось вырваться из папиных тисков и уехать в Ростов. И вот он вернулся, чтобы освободить свою сестру. Однако теперь проблема заключается в том, что ее сдерживали так долго, что граница между реальностью и вымыслом для нее начала стираться. Это, безусловно, чрезвычайно усложняет задачу брата.