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Разжимая кулаки Разжимая кулаки
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Разжимая кулаки, 2021

2021 / Россия
5.2 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Драма об отцовской опеке и сложных отношениях с детьми
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Причины посмотреть Факты О фильме

Девушка опасается, что у нее остался последний шанс сбежать из ужасных условий, созданных ее отцом в маленьком шахтерском городке на Кавказе. Однако после многих лет удушающих ограничений самым большим препятствием на пути к ее мечте может стать она сама. 

Действие происходит в городе Мазур в Северной Осетии, расположенном на крутых скалах. Здесь особо не на что смотреть: бетонные многоэтажки и ветхие хибары, обрамляющие серую скалу и пустынную унылость вокруг. Квартира, где живет Ада (Милана Агузарова) со своим отцом Зауром (Алик Караев) и заботливым младшим братом Дакко (Хетаг Бибилов), больше похожа на тюремный блок. 

С другой стороны, сравнение с тюрьмой становится слишком реалистичным, потому что у Заура есть единственный ключ, и он позволяет своим взрослым детям выходить из дома только на работу. Мужчина допрашивает дочь каждый день и контролирует каждое движение Ады. Он может улыбаться ей, пока прячет ее паспорт или не пускает гулять одну. Однако самая большая проблема в том, что он мешает Аде сделать операцию, которая позволила бы ей полностью оправиться от детской травмы и, возможно, счастливо продолжить свою жизнь. 

Мать Ады умерла некоторое время назад. Теперь ее единственная надежда – это старший брат Аким (Сослан Хугаев), которому удалось вырваться из папиных тисков и уехать в Ростов. И вот он вернулся, чтобы освободить свою сестру. Однако теперь проблема заключается в том, что ее сдерживали так долго, что граница между реальностью и вымыслом для нее начала стираться. Это, безусловно, чрезвычайно усложняет задачу брата.

Режиссер фильма Кира Коваленко является выпускницей мастерской режиссера А. Н. Сокурова, который приехал в Кабардино-Балкарию с целью поиска талантов в провинциальных городах.

Для режиссера Киры Коваленко это уже вторая полнометражная работа. Ранее она выпустила картину под названием «Софичка», которая была снята по мотивам произведения Фазиля Искандера.

Со своим дебютным фильмом режиссер Кира Коваленко участвовала в кинофестивалях Silk Road Film, а также «Темные ночи», проходящем в Таллине.

Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале, где в 2021 году она была включена в секцию «Особый взгляд», а позднее стала победителем.

Режиссер Кира Коваленко посетила Каннский кинофестиваль не в первый раз: ранее она уже привозила свою короткометражную работу «Они ушли от меня», которая была представлена в национальном павильоне кинофестиваля.

Режиссер картины вдохновлялась романом «Осквернитель праха», написанным Уильямом Фолкнером. Больше всего в произведении ее поразила тема «невозможности» свободы, исследованию которой она и решила посвятить свой следующий фильм.

Продюсером картины выступил Александр Роднянский, на счету которого три полнометражные картины Андрея Звягинцева и работа другого выпускника мастерской А. Н. Сокурова – «Дылда» Кантемира Балагова, премьера которой также в свое время прошла на Каннском кинофестивале.

Картина также была представлена на кинофестивале в Торонто.

Режиссер картины Кира Коваленко также выступила сценаристом фильма совместно с Антоном Ярушем и Любовью Мульменко.

Небольшой североосетинский шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

5.2 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 сентября 2021
Премьера в мире 10 июля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Кира Коваленко
Кира Коваленко
В ролях
Милана Агузарова
Милана Агузарова
Алик Караев
Сослан Хугаев
Хетаг Бибилов
Арсен Хетагуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разжимая кулаки 2 постера
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Ученики Александра Сокурова у зарубежной аудитории нынче пользуются довольно большой популярностью: в 2019 году Кантемир Балагов приехал в Канны со своей «Дылдой» и получил приз программы «Особый взгляд», а в этом году тот же успех настиг Киру Коваленко и ее фильм «Разжимая кулаки». Объясняется этот интерес к молодым российским режиссерам довольно просто: им удается снимать абсолютно самобытное кино, что для отечественного кинематографа в самом широком смысле…
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