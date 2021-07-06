Аннетт, 2021

Все диалоги в фильме происходят за счет песен.

В апреле 2021 года после премьеры официального трейлера стало известно, что картина Леоса Каракса откроет Каннский кинофестиваль 2021 года.

О начале разработки проекта стало известно еще в 2017 году, однако после этого съемки несколько раз переносились.

Изначально на главную роль была утверждена актриса Руни Мара, однако она была вынуждена уйти из проекта. Позднее вместо нее была выбрана актриса Мишель Уильямс, но она также покинула проект после того, как остановилась его разработка. Певица Рианна была заинтересована в участии, но в итоге роль получила актриса Марион Котийяр.

Съемки фильма начались в августе 2019 года.

Проект изначально задумывался не как художественный фильм, а как альбом музыкальной группы Sparks. Ее участники ранее записали мюзикл «Соблазнение Ингмара Бергмана». Однако с большим количеством участников гастролировать было довольно сложно, поэтому коллектив написал мюзикл «Аннетт». Он готовился к выпуску и гастролям, когда братья Мэйл встретили в Каннах режиссера Леоса Каракса, который уже включал одну из песен Sparks в саундтрек к своему фильму «Корпорация «Святые моторы».

Фильм частично снимался в Германии, в том числе несколько сцен в ноябре 2019 года были сняты в Художественном музее в Бонне.

Это второй фильм режиссера Леоса Каракса, в котором в главной роли не снялся актер Дени Лаван. Ранее он появлялся во всех картинах режиссера, кроме «Полы Х».

Это дебютный фильм для бельгийской певицы Анжель, которая когда-то начинала как блогер, а в 2018 году стала известной в Европе певицей, выпустив свой альбом Brol, ставший платиновым.

Некоторое время ходили слухи, что актрисе Кристен Стюарт также предлагали роль в фильме, но она отказалась из-за того, что была не уверена в своих музыкальных навыках.