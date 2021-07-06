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Аннетт Аннетт
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Annette

Аннетт, 2021

2021 / США / Франция
5.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Нетипичный мюзикл с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие очередного фильма французского режиссера Леоса Каракса разворачивается в современном Лос-Анджелесе. Картина повествует о свободолюбивом и своенравном стендап-комике по имени Генри МакГенри (Адам Драйвер), который однажды встречает талантливую и умопомрачительную Энн (Марион Котийяр) – всемирно известную оперную певицу, будто спустившуюся к нему с небес. Кажется, что главные герои живут в совершенно разных мирах: по вечерам она поет в лучших оперных театрах, в то время как он бесцельно рассекает по ночному городу на своем мотоцикле. Однако между героями быстро вспыхивают чувства, и вскоре, к удивлению репортеров и журналистов, влюбленные уже играют свадьбу. Отношения Генри и Энн развиваются стремительно, и вот молодожены уже ждут своего первого ребенка. После рождения дочери по имени Аннетт молодые родители счастливо воспитывают девочку и живут в своем частном доме спокойной оседлой жизнью. Все меняется в миг, когда однажды при неизвестных обстоятельствах внезапно умирает Энн. Идеальная жизнь Генри переворачивается с ног на голову. Теперь главный герой остаётся один со своей двухлетней дочерью, у которой неожиданно обнаруживается уникальный и необычный талант.

Однако все ли было так идеально в их жизни? Что на самом деле скрывает Генри МакГенри? Какой дар обнаружится у его дочери Аннетт? И кто на самом деле стоит за смертью Энн? Об этом в своей необычной и запоминающейся манере расскажет один из самых загадочных и талантливых режиссеров современности.  

 

Все диалоги в фильме происходят за счет песен.

В апреле 2021 года после премьеры официального трейлера стало известно, что картина Леоса Каракса откроет Каннский кинофестиваль 2021 года.

О начале разработки проекта стало известно еще в 2017 году, однако после этого съемки несколько раз переносились.

Изначально на главную роль была утверждена актриса Руни Мара, однако она была вынуждена уйти из проекта. Позднее вместо нее была выбрана актриса Мишель Уильямс, но она также покинула проект после того, как остановилась его разработка. Певица Рианна была заинтересована в участии, но в итоге роль получила актриса Марион Котийяр.

Съемки фильма начались в августе 2019 года.

Проект изначально задумывался не как художественный фильм, а как альбом музыкальной группы Sparks. Ее участники ранее записали мюзикл «Соблазнение Ингмара Бергмана». Однако с большим количеством участников гастролировать было довольно сложно, поэтому коллектив написал мюзикл «Аннетт». Он готовился к выпуску и гастролям, когда братья Мэйл встретили в Каннах режиссера Леоса Каракса, который уже включал одну из песен Sparks в саундтрек к своему фильму «Корпорация «Святые моторы».

Фильм частично снимался в Германии, в том числе несколько сцен в ноябре 2019 года были сняты в Художественном музее в Бонне.

Это второй фильм режиссера Леоса Каракса, в котором в главной роли не снялся актер Дени Лаван. Ранее он появлялся во всех картинах режиссера, кроме «Полы Х».

Это дебютный фильм для бельгийской певицы Анжель, которая когда-то начинала как блогер, а в 2018 году стала известной в Европе певицей, выпустив свой альбом Brol, ставший платиновым.

Некоторое время ходили слухи, что актрисе Кристен Стюарт также предлагали роль в фильме, но она отказалась из-за того, что была не уверена в своих музыкальных навыках.

Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.

5.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 12 августа 2021
Премьера онлайн 20 августа 2021
Премьера в мире 6 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Леос Каракс
Леос Каракс
В ролях
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
Ребекка Дайсон-Смит
Ребекка Дайсон-Смит
Рила Фукусима
Рила Фукусима
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Аннетт
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Модный стендап-комик Генри (вероятно, лучшая на сегодняшний день роль из фильмографии Адама Драйвера) встречается с оперной певицей Энн (Марион Котийяр). За их романом наблюдает пресса, равно как и за постепенными взлетами карьер, которые происходят у обоих героев. Каждый из них представляет богатый внутренний мир; переплетение человеческих «вселенных» (в прямом и переносном смысле) рождает крайне необычного ребенка по имени Аннетт. Ну, как ребенка... Не совсем, но уточнение оставим…
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Крикса 18 августа 2021, 12:32
Вот это сюжет!
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