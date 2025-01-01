Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1974

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1974 году

Место проведения Франция
Дата проведения 9 мая 1974 - 24 мая 1974
Золотая пальмовая ветвь
Разговор 7.7
Разговор The Conversation
Фрэнсис Форд Коппола
Победитель
Все номинанты
The Nickel Ride The Nickel Ride
Роберт Маллиган
Les violons du bal Les violons du bal
Michel Drach
The Hour of Liberation Has Arrived Saat el Tahrir Dakkat, Barra ya Isti Mar
Heiny Srour
The Holy Inquisition El santo oficio
Артуро Рипстейн
Cousin Angelica La prima Angélica
Карлос Саура
Garm Hava Garm Hava
M.S. Sathyu
Symptoms Symptoms
José Ramón Larraz
Последний наряд 7.7
Последний наряд The Last Detail
Хэл Эшби
Stavisky Stavisky...
Ален Рене
The Nine Lives of Fritz the Cat The Nine Lives of Fritz the Cat
Robert Taylor
Преступление во имя любви 7.0
Преступление во имя любви Delitto d'amore
Луиджи Коменчини
Химико 7.0
Химико Himiko
Масахиро Синода
The Bear Cage La cage aux ours
Marian Handwerker
Il était une fois dans l'est Il était une fois dans l'est
André Brassard
Mahler Mahler
Кен Расселл
Milarepa Milarepa
Лилиана Кавани
Страх съедает душу 8.0
Страх съедает душу Angst essen Seele auf
Райнер Вернер Фассбиндер
Cat's Play Macskajáték
Карой Макк
Daughters, Daughters Abu el Banat
Моше Мизрахи
The Last Word Poslednata duma
Бинка Желязкова
The Others Les autres
Hugo Santiago
Шугарлендский экспресс 6.8
Шугарлендский экспресс The Sugarland Express
Стивен Спилберг
Цветок 1001 ночи 6.7
Цветок 1001 ночи Fiore delle mille e una notte, Il
Пьер Паоло Пазолини
Совсем пропащий 7.1
Совсем пропащий Sovsem propashchiy
Георгий Данелия
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Страх съедает душу 8.0
Страх съедает душу Angst essen Seele auf
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Ланселот Озерный 6.9
Ланселот Озерный Lancelot du lac / Lancelot of the Lake
Робер Брессон Robert Bresson refused to accept the award.
Победитель
Главный приз жюри
Цветок 1001 ночи 6.7
Цветок 1001 ночи Fiore delle mille e una notte, Il
Пьер Паоло Пазолини
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Остров 7.6
Остров Ostrov
Федор Хитрук
Победитель
Все номинанты
Hunger Hunger
Peter Foldes
Another Saturday Night Another Saturday Night
Mik Derks, Steven Poster
Carnet trouvé chez les fourmis Carnet trouvé chez les fourmis
Georges Senechal
Leonardo's Diary Leonarduv denik
Ян Шванкмайер
I stala sie swiatlosc I stala sie swiatlosc
Jerzy Kalina
Jócselekedetek Jócselekedetek
Béla Vajda
Akvarium Akvarium
Zdenka Doitcheva
O sidarta O sidarta
Michel Jakar
Особое упоминание
Stavisky Stavisky...
Шарль Буайе For his performance.
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Mahler Mahler
Кен Расселл
Победитель
Лучший актер
Последний наряд 7.7
Последний наряд The Last Detail
Джек Николсон
Победитель
Лучшая актриса
Les violons du bal Les violons du bal
Мари-Жозе Нат
Победитель
Лучший сценарий
Шугарлендский экспресс 6.8
Шугарлендский экспресс The Sugarland Express
Стивен Спилберг, Хэл Барвуд, Мэттью Роббинс
Победитель
Шугарлендский экспресс 6.8
Шугарлендский экспресс The Sugarland Express
Стивен Спилберг, Хэл Барвуд, Мэттью Роббинс
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Hunger Hunger
Peter Foldes
Победитель
Приз жюри
Cousin Angelica La prima Angélica
Карлос Саура
Победитель
Приз Экуменического жюри
Страх съедает душу 8.0
Страх съедает душу Angst essen Seele auf
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Разговор 7.7
Разговор The Conversation
Фрэнсис Форд Коппола
Победитель
