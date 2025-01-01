68-й Каннский международный кинофестиваль прошёл с 13 по 24 мая 2015 года. Жюри основного конкурса возглавляли американские кинорежиссёры Итан и Джоэл Коэны. Итальянская актриса Изабелла Росселлини была председателем жюри программы «Особый взгляд».
Смотр открылся социальной драмой La Tête haute («Молодая кровь») француженки Эммануэль Берко. Это второй случай в истории фестиваля, когда фильмом открытия стала картина, поставленная режиссёром-женщиной (40-й кинофестиваль в 1987 году открывался фильмом «Влюблённый мужчина» Дианы Кюри). Французские картины не открывали фестиваль с 2005 года, когда 58-й Каннский кинофестиваль открылся фильмом «Лемминг».
Ведущим церемоний открытия и закрытия фестиваля выступил французский актёр Ламбер Вильсон.
В состав жюри основного конкурса вошли: