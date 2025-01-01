Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2015

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2015 году

Место проведения Франция
Дата проведения 13 мая 2015 - 24 мая 2015

68-й Каннский международный кинофестиваль прошёл с 13 по 24 мая 2015 года. Жюри основного конкурса возглавляли американские кинорежиссёры Итан и Джоэл Коэны. Итальянская актриса Изабелла Росселлини была председателем жюри программы «Особый взгляд».

Смотр открылся социальной драмой La Tête haute («Молодая кровь») француженки Эммануэль Берко. Это второй случай в истории фестиваля, когда фильмом открытия стала картина, поставленная режиссёром-женщиной (40-й кинофестиваль в 1987 году открывался фильмом «Влюблённый мужчина» Дианы Кюри). Французские картины не открывали фестиваль с 2005 года, когда 58-й Каннский кинофестиваль открылся фильмом «Лемминг».

Ведущим церемоний открытия и закрытия фестиваля выступил французский актёр Ламбер Вильсон.

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Итан и Джоэл Коэны, кинорежиссёры
  • Росси Де Пальма, актриса
  • Софи Марсо, актриса
  • Сиенна Миллер, актриса
  • Рокия Траоре, композитор, певица
  • Гильермо дель Торо, кинорежиссёр
  • Ксавье Долан, актёр, кинорежиссёр
  • Джейк Джилленхол, актёр
Золотая пальмовая ветвь
Дипан 7.5
Дипан Dheepan
Жак Одиар
Победитель
Все номинанты
Горы могут уйти 7.0
Горы могут уйти Shan He Gu Ren
Цзя Чжанкэ
Страшные сказки 6.4
Страшные сказки Il racconto dei racconti
Маттео Гарроне
Дневник Умимати 7.6
Дневник Умимати Umimachi Diary
Хирокадзу Корээда
Хроник 6.5
Хроник Chronic
Мишель Франко
Сын Саула 7.4
Сын Саула Saul fia / Son of Saul
Ласло Немеш
Valley of Love Valley of Love
Гийом Никлу
Убийца 7.5
Убийца Sicario
Дени Вильнев
Убийца 6.3
Убийца Cìkè Niè Yinniáng
Хоу Сяосянь
Макбет 7.0
Макбет Macbeth
Джастин Курзель
Лобстер 6.4
Лобстер The Lobster
Йоргос Лантимос
Молодость 7.4
Молодость Youth
Паоло Соррентино
Громче, чем бомбы 6.6
Громче, чем бомбы Louder Than Bombs
Йоаким Триер
Закон рынка 6.7
Закон рынка La loi du marché
Стефан Бризе
Лес самоубийц 6.1
Лес самоубийц The Sea of Trees
Гас Ван Сент
Marguerite & Julien Marguerite et Julien
Валери Донзелли
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Тодд Хейнс
Моя мама 7.2
Моя мама Mia Madre
Нанни Моретти
Мой король 7.0
Мой король Mon Roi
Майвенн Ле Беско
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Сын Саула 7.4
Сын Саула Saul fia / Son of Saul
Ласло Немеш
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Паулина 6.6
Паулина La patota
Сантьяго Митре
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Masaan Masaan
Neeraj Ghaywan
Победитель
Главный приз жюри
Сын Саула 7.4
Сын Саула Saul fia / Son of Saul
Ласло Немеш
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Waves 98 Waves '98
Ely Dagher
Победитель
Все номинанты
Patriot Patriot
Eva Riley
Presente imperfecto Presente imperfecto
Iair Said
Buddy Copain
Raf Roosens, Jan Roosens
Sunday Lunch Le repas dominical
Селин Дево
Love Is Blind Love Is Blind
Dan Hodgson
The Guests The Guests
Shane Danielsen
Tuesday Sali
Ziya Demirel
Ave Maria Ave Maria
Basil Khalil
Лучший актер
Закон рынка 6.7
Закон рынка La loi du marché
Венсан Линдон
Победитель
Лучшая актриса
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Руни Мара Tied with Emmanuelle Bercot for Mon roi (2015).
Победитель
Мой король 7.0
Мой король Mon Roi
Эмманюэль Берко Tied with Rooney Mara for Carol (2015).
Победитель
Лучший режиссер
Убийца 6.3
Убийца Cìkè Niè Yinniáng
Хоу Сяосянь
Победитель
Лучший сценарий
Хроник 6.5
Хроник Chronic
Мишель Франко
Победитель
Премия Канал+
Ramona Ramona
Андрей Кретулеску
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Share Share
Пиппа Бьянко
Победитель
Все номинанты
Amphibian Anfibio
Héctor Silva Núñez
Ten Buildings Away Ten Buildings Away
Miki Polonski
14 shagov 14 shagov
Max Shavkin
Tsunami Tsunami
Sofie Kampmark
Under the Sun Ri guang zhi xia
Qiu Yang
Retriever Retriever
Томаш Кляйн, Tomás Merta
Slaughterhouse Koshtargah
Behzad Azadi
Lost Queens Locas Perdidas
Ignacio Juricic
Paradise Het paradijs
Laura Vandewynckel
Victor XX Victor XX
Ian de la Rosa Tied with Vozvrashenie Erkina (2015) for third place.
The Wheel of Emotions Les chercheurs
Aurélien Peilloux
The Return of Erkin Vozvrashenie Erkina
Maria Guskova Tied with Victor XX (2015) for third place.
The Magnetic Nature El ser magnético
Матео Бенденски
Absent Abwesend
Eliza Petkova
Manoman Manoman
Simon Cartwright
Leonardo Leonardo
Félix Hazeaux, Edward Noonan, Thomas Nitsche, Franck Pina, Raphaëlle Plantier
Ainahan ne palaa Ainahan ne palaa
Salla Sorri
Главный приз Недели критики
Паулина 6.6
Паулина La patota
Сантьяго Митре
Победитель
Все номинанты
The Wakhan Front Ni le ciel ni la terre
Клеман Кожитор
Degrade Dégradé
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Sleeping Giant Sleeping Giant
Andrew Cividino
Krisha Krisha
Трей Эдвард Шульц
Land and Shade La tierra y la sombra
César Augusto Acevedo
Mediterranea Mediterranea
Йонас Карпиньяно
Золотая камера / Золотая камера
Land and Shade La tierra y la sombra
César Augusto Acevedo
Победитель
Все номинанты
Sembene! 7.1
Sembene!
Jason Silverman, Samba Gadjigo
Раздумье 7.3
Раздумье Hayored Lema'ala
Элад Кейдан
Gérard Depardieu, grandeur nature Gérard Depardieu, grandeur nature
Richard Melloul
Друзья 6.1
Друзья Les deux amis
Луи Гаррель
Сын Саула 7.4
Сын Саула Saul fia / Son of Saul
Ласло Немеш
Songs My Brothers Taught Me Songs My Brothers Taught Me
Хлоя Чжао
Masaan Masaan
Neeraj Ghaywan
Beyond My Grandfather Allende Allende, mi abuelo Allende
Marcia Tambutti Allende
Панама 5.4
Панама Panama
Павле Вукович
Sleeping Giant Sleeping Giant
Andrew Cividino
Повесть о любви и тьме 6.2
Повесть о любви и тьме A Tale of Love and Darkness
Натали Портман
Sembene! 7.1
Sembene!
Jason Silverman, Samba Gadjigo
Lamb Lamb
Yared Zeleke
The Wakhan Front Ni le ciel ni la terre
Клеман Кожитор
Les Cowboys Les cowboys
Томас Бидеген
Degrade Dégradé
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Отголоски 6.4
Отголоски Efterskalv
Магнус фон Хорн
Нахид 6.3
Нахид Nahid
Аида Панахандех
Learn by Heart La vie en grand
Матьё Вадпьед
Krisha Krisha
Трей Эдвард Шульц
I Am a Soldier Je suis un soldat
Laurent Larivière
Mediterranea Mediterranea
Йонас Карпиньяно
Мустанг 7.7
Мустанг Mustang
Дениз Гамзе Эргювен
The Legend of the Palme D'Or La légende de la palme d'or
Alexis Veller
Office Opiseu
Хон Вон-чхан
Coin Locker Girl Cha-i-na-ta-un
Хан Джун-хи
Degrade Dégradé
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Приз жюри
Лобстер 6.4
Лобстер The Lobster
Йоргос Лантимос
Победитель
Приз Экуменического жюри
Моя мама 7.2
Моя мама Mia Madre
Нанни Моретти A well-crafted, fine film suffused with humour that elegantly explores the human journey through loss to new beginnings.
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Закон рынка 6.7
Закон рынка La loi du marché
Стефан Бризе For its prophetical stance on the world of work and its sharp reflection on our tacit complicity in the inhumane logics of merchandising.
Победитель
Trap Taklub
Брийанте Мендоса For the sensitive portrayal of individuals and communities working for life in the midst of suffering and death in the shadows of natural catastrophies in the Philippines.
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Бараны 7.2
Бараны Hrútar
Гримур Хаконарсон
Победитель
Все номинанты
Lamb Lamb
Yared Zeleke
Путешествие к берегу 6.3
Путешествие к берегу Kishibe no tabi
Киёси Куросава
Нахид 6.3
Нахид Nahid
Аида Панахандех
Кладбище блеска 6.8
Кладбище блеска Rak ti Khon Kaen
Апитчатпон Вирасетакул
Madonna Madonna
Su-won Shin
Trap Taklub
Брийанте Мендоса
The Fourth Direction Chauthi Koot
Gurvinder Singh
Alias Maria Alias María
Хосе Луис Рухелес
I Am a Soldier Je suis un soldat
Laurent Larivière
One Floor Below Un etaj mai jos
Radu Muntean
The Other Side The Other Side
Роберто Минервини
Masaan Masaan
Neeraj Ghaywan
Ан 7.4
Ан An
Наоми Кавасе
The High Sun Zvizdan
Dalibor Matanic
Сокровище 6.7
Сокровище Comoara
Корнелиу Порумбойю
The Shameless Mu-roe-han
Seung-uk Oh
Телохранитель 7.0
Телохранитель Maryland
Алис Винокур
The Chosen Ones Las elegidas
David Pablos
Премия SACD
Land and Shade La tierra y la sombra
César Augusto Acevedo
Победитель
Большой Золотой Рельс
Land and Shade La tierra y la sombra
César Augusto Acevedo
Победитель
Малый Золотой Рельс
Everything Will Be Okay Alles wird gut
Patrick Vollrath
Победитель
Премия Франсуа Шале
Сын Саула 7.4
Сын Саула Saul fia / Son of Saul
Ласло Немеш
Победитель
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Аньес Варда
Аньес Варда
Победитель
Особый приз жюри
The High Sun Zvizdan
Dalibor Matanic
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Объятия змея 7.9
Объятия змея El abrazo de la serpiente / Embrace of the Serpent
Сиро Герра
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Мустанг 7.7
Мустанг Mustang
Дениз Гамзе Эргювен
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Лола Кёрк
Лола Кёрк
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Три воспоминания моей юности 6.7
Три воспоминания моей юности Trois souvenirs de ma jeunesse
Арно Деплешен
Победитель
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
Land and Shade La tierra y la sombra
César Augusto Acevedo
Победитель
Премия Вулкаина техническому художнику
Сын Саула 7.4
Сын Саула Saul fia / Son of Saul
Tamás Zányi for the outstanding contribution of sound to the narration.
Победитель
Премия Илли
Rate Me Rate Me
Fyzal Boulifa
Победитель
Все номинанты
Bleu tonnerre Bleu tonnerre
Philippe David Gagné, Jean Marc E. Roy
Quelques secondes Quelques secondes
Nora el Hourch
Pitchoune Pitchoune
Реда Катеб
Provas, Exorcismos Provas, Exorcismos
Susana Nobre
El pasado roto El pasado roto
Martín Morgenfeld, Sebastián Schjaer
El pasado roto El pasado roto
Martín Morgenfeld, Sebastián Schjaer
Kung Fury Kung Fury
Дэвид Сандберг
Pueblo Pueblo
Elena López Riera
Изысканное тело 7.0
Изысканное тело The Exquisite Corpus
Петер Черкасски
Quintal Quintal
André Novais Oliveira
Calme ta joie Calme ta joie
Emmanuel Laskar
Премия Илли – особое упоминание
Изысканное тело 7.0
Изысканное тело The Exquisite Corpus
Петер Черкасски
Победитель
Квир-пальма
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Тодд Хейнс The film we've chosen to award is more than a movie, it's a moment in history. The first time a love story between two women was treated with the respect and significance of any other mainstream cinematic romance. For its heartbreaking performances, stunning mise-en-scene, and overall mastery of craft we are proud to award CAROL with the Queer Palm.
Победитель
Все номинанты
Сильно любимая 6.2
Сильно любимая Much Loved
Набиль Аюш
Друзья 6.1
Друзья Les deux amis
Луи Гаррель
Where There Is Shade De l'ombre il y a
Nathan Nicholovitch
Наркотик 7.4
Наркотик Dope
Рик Фамуйива
Эми 7.9
Эми Amy
Азиф Кападиа
Мустанг 7.7
Мустанг Mustang
Дениз Гамзе Эргювен
Oh La La Pauline! Pauline s'arrache
Émilie Brisavoine
The Wakhan Front Ni le ciel ni la terre
Клеман Кожитор
Любовь 5.9
Любовь Love
Гаспар Ноэ
Vanity La vanité
Лайонел Байер
Marguerite & Julien Marguerite et Julien
Валери Донзелли
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
Сокровище 6.7
Сокровище Comoara
Корнелиу Порумбойю for the masterful narration.
Победитель
Особый взгляд - Премия Авенир
Нахид 6.3
Нахид Nahid
Аида Панахандех Tied with Masaan (2015).
Победитель
Masaan Masaan
Neeraj Ghaywan Tied with Nahid (2015).
Победитель
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Путешествие к берегу 6.3
Путешествие к берегу Kishibe no tabi
Киёси Куросава
Победитель
Поддержка распространения Фондом Гана
The Wakhan Front Ni le ciel ni la terre
Клеман Кожитор
Победитель
Премия "Открытие"
Ветрянка 6.4
Ветрянка Varicella
Фульвио Рисулео
Победитель
Все номинанты
Monsters Turn Into Lovers Jeunesse des loups-garous
Yann Delattre
Everything Will Be Okay Alles wird gut
Patrick Vollrath
Love Comes Later Love Comes Later
Sonejuhi
Too Cool for School Too Cool for School
Kevin Phillips
The Dragon's Demise La fin du dragon
Marina Diaby
Ramona Ramona
Андрей Кретулеску
The Fox Exploits the Tiger's Might The Fox Exploits the Tiger's Might
Lucky Kuswandi
Command Action Command Action
Жоау Пауло Миранда Мария
Boys Pojkarna
Изабелла Карбонелл
Пальмовая собака
Arabian Nights: Volume 1 - The Restless One As Mil e Uma Noites - Volume 1: O Inquieto
Lucky "The touching scenes of Dixie being befriended by households in a Portuguese tower block in a selection of rather fetching coats won the hearts and minds of the jury."
Победитель
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный 7.1
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado
Lucky "The touching scenes of Dixie being befriended by households in a Portuguese tower block in a selection of rather fetching coats won the hearts and minds of the jury."
Победитель
Arabian Nights: Volume 3 - The Enchanted One As Mil e Uma Noites - Volume 3: O Encantado
Lucky "The touching scenes of Dixie being befriended by households in a Portuguese tower block in a selection of rather fetching coats won the hearts and minds of the jury."
Победитель
Arabian Nights: Volume 1 - The Restless One As Mil e Uma Noites - Volume 1: O Inquieto
Lucky "The touching scenes of Dixie being befriended by households in a Portuguese tower block in a selection of rather fetching coats won the hearts and minds of the jury."
Победитель
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный 7.1
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado
Lucky "The touching scenes of Dixie being befriended by households in a Portuguese tower block in a selection of rather fetching coats won the hearts and minds of the jury."
Победитель
Arabian Nights: Volume 3 - The Enchanted One As Mil e Uma Noites - Volume 3: O Encantado
Lucky "The touching scenes of Dixie being befriended by households in a Portuguese tower block in a selection of rather fetching coats won the hearts and minds of the jury."
Победитель
Пальмовая собака – приз жюри
Лобстер 6.4
Лобстер The Lobster
Bob the Dog
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Lost Queens Locas Perdidas
Ignacio Juricic
Победитель
Все номинанты
Victor XX Victor XX
Ian de la Rosa
Kung Fury Kung Fury
Дэвид Сандберг
Rate Me Rate Me
Fyzal Boulifa
The Fox Exploits the Tiger's Might The Fox Exploits the Tiger's Might
Lucky Kuswandi
Ramona Ramona
Андрей Кретулеску
Sunday Lunch Le repas dominical
Селин Дево
Золотой глаз / Золотой глаз
Beyond My Grandfather Allende Allende, mi abuelo Allende
Marcia Tambutti Allende The very personal film of a young filmmaker who is trying to break the silence that weighs decades in his own family on the legendary character was his grandfather. Delicate work that explores the intimacy of a family with great modesty.
Победитель
Все номинанты
Our House O Ka
Сулейман Сиссе
Хичкок/Трюффо 7.0
Хичкок/Трюффо Hitchcock/Truffaut
Kent Jones
Harold and Lillian: A Hollywood Love Story Harold and Lillian: A Hollywood Love Story
Daniel Raim
Ингрид Бергман: В ее собственных словах 7.4
Ингрид Бергман: В ее собственных словах Jag är Ingrid
Стиг Бьеркман
Эми 7.9
Эми Amy
Азиф Кападиа
Orson Welles: Shadows and Light Orson Welles, autopsie d'une légende
Elisabeth Kapnist
Steve McQueen: The Man & Le Mans Steve McQueen: The Man & Le Mans
Gabriel Clarke, John McKenna
Antarctica: Ice and Sky La glace et le ciel
Люк Жаке
Sembene! 7.1
Sembene!
Jason Silverman, Samba Gadjigo
Steve McQueen: The Man & Le Mans Steve McQueen: The Man & Le Mans
Gabriel Clarke, John McKenna
Gérard Depardieu, grandeur nature Gérard Depardieu, grandeur nature
Richard Melloul
By Sidney Lumet By Sidney Lumet
Нэнси Буирски
The Other Side The Other Side
Роберто Минервини
This Is Orson Welles This Is Orson Welles
Clara Kuperberg, Julia Kuperberg
Золотой глаз – особое упоминание
Ингрид Бергман: В ее собственных словах 7.4
Ингрид Бергман: В ее собственных словах Jag är Ingrid
Стиг Бьеркман The jury was moved by the mounting of this diary, built from family and artistic visual archives. A woman who has been through a time of unforgettable cinema with a freedom and a deep breath reinventing personal way beyond artistic family and cultural boundaries.
Победитель
Квир-пальма - Специальное упоминание
Лобстер 6.4
Лобстер The Lobster
Йоргос Лантимос It doesn't include a gay narrative, but with the dearth of overtly gay films at the festival, this film stood out as an allegory, poking fun at the absurd societal rules and regulations around mating.
Победитель
Гуманитарная премия "Палм Дог"
I Am a Soldier Je suis un soldat
This fine French film tells of the plight of dogs caught up in the illicit trade in dogs being sold from Eastern Europe.
Победитель
Каннская премия за саундтрек
Убийца 6.3
Убийца Cìkè Niè Yinniáng
Giong Lim
Победитель
Международная премия ARTE
Все номинанты
A Taste of Ink Compte tes blessures
Morgan Simon
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Megan Ellison
Победитель
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Пальме де Вискерс
Горы могут уйти 7.0
Горы могут уйти Shan He Gu Ren
-Stripey the tiger
Победитель
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор
Roger Deakins
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Roger Deakins
Победитель
