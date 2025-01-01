Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1951

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1951 году

Место проведения Франция
Дата проведения 3 апреля 1951 - 20 апреля 1951
Главный приз фестиваля
Фрёкен Юлия 7.2
Фрёкен Юлия Fröken Julie
Альф Шёберг Tied with Miracolo a Milano (1951).
Победитель
Чудо в Милане 7.7
Чудо в Милане Miracolo a Milano
Витторио Де Сика Tied with Fröken Julie (1951).
Победитель
Все номинанты
Balarrasa Balarrasa
José Antonio Nieves Conde
Запрещенный Христос 7.1
Запрещенный Христос Il Cristo proibito
Curzio Malaparte
Bright Victory Bright Victory
Марк Робсон
The Path of Hope Il cammino della speranza
Пьетро Джерми
Robinson warszawski Robinson warszawski
Jerzy Zarzycki
Кавалер золотой звезды 6.5
Кавалер золотой звезды Kavalier zolotoy zvezdy
Юлий Райзман
Эдуард и Каролина 6.9
Эдуард и Каролина Édouard et Caroline
Жак Беккер
Juliette, or Key of Dreams Juliette ou La clef des songes
Марсель Карне
A Strange Marriage Különös házasság
Мартон Келети
Сказки Гофмана 7.1
Сказки Гофмана The Tales of Hoffmann
Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер
The Yacht Isabel Arrived This Afternoon La balandra Isabel llegó esta tarde
Carlos Hugo Christensen, Luis Guillermo Villegas Blanco
Four in a Jeep Die Vier im Jeep
Leopold Lindtberg
Все о Еве 7.8
Все о Еве All About Eve
Джозеф Лео Манкевич
The Falling Star Der fallende Stern
Jacob Geis
7.3
Неаполь, город миллионеров Napoli milionaria
Эдуардо Де Филиппо
Место под солнцем 7.1
Место под солнцем A Place in the Sun
Джордж Стивенс
The Sin of Harold Diddlebock The Sin of Harold Diddlebock
Престон Стёрджес
Caiçara Caiçara
Адольфо Чели
Doña Diabla Doña Diabla
Тито Дависон
The New China Osvobozhdyonnyy Kitay
Сергей Герасимов
Забытые 8.2
Забытые Los olvidados
Луис Бунюэль
The Last Mission Teleftaia apostoli
Nikos Tsiforos
Paris Vice Squad Identité judiciaire
Hervé Bromberger
Dance of Fire La danza del fuego
Daniel Tinayre
La honradez de la cerradura La honradez de la cerradura
Luis Escobar
The Trap Past
Мартин Фрич
Rumbo Rumbo
Ramón Torrado
6.7
Мусоргский Moussorgsky
Григорий Рошаль
The Browning Version The Browning Version
Энтони Асквит
Die tödlichen Träume Die tödlichen Träume
Пауль Мартин
The Marihuana Story Marihuana
León Klimovsky
Los isleros Los isleros
Lucas Demare
Mirror of Holland Spiegel van Holland
Bert Haanstra
La virgen gitana La virgen gitana
Ramón Torrado
Главный приз фестиваля / Короткометражный фильм
Mirror of Holland Spiegel van Holland
Bert Haanstra
Победитель
Лучший актер
The Browning Version The Browning Version
Майкл Редгрейв
Победитель
Лучшая актриса
Все о Еве 7.8
Все о Еве All About Eve
Бетт Дэвис
Победитель
Лучший режиссер
Забытые 8.2
Забытые Los olvidados
Луис Бунюэль
Победитель
Лучший сценарий
The Browning Version The Browning Version
Terence Rattigan
Победитель
Специальный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Sovyetskaya Latviya Sovyetskaya Latviya
Fyodor Kiselev
Победитель
Специальный приз жюри
Все о Еве 7.8
Все о Еве All About Eve
Джозеф Лео Манкевич
Победитель
Специальный приз жюри / Короткометражный фильм
Kvitucha Ukraina Kvitucha Ukraina
Михаил Слуцкий
Победитель
Лучшая операторская работа
The Yacht Isabel Arrived This Afternoon La balandra Isabel llegó esta tarde
José María Beltrán
Победитель
Специальная награда
Сказки Гофмана 7.1
Сказки Гофмана The Tales of Hoffmann
For the transposition of a musical work into a film.
Победитель
Лучшее художественное направление
6.7
Мусоргский Moussorgsky
Nikolai Suvorov, Abram Veksler
Победитель
Лучшая музыка
Juliette, or Key of Dreams Juliette ou La clef des songes
Joseph Kosma
Победитель
