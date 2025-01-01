Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1996

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1996 году

Место проведения Франция
Дата проведения 9 мая 1996 - 20 мая 1996
Золотая пальмовая ветвь
Тайны и ложь 8.0
Тайны и ложь Secrets & Lies
Майк Ли
Победитель
Все номинанты
Второй раз 6.9
Второй раз La seconda volta
Миммо Калопрести
Фарго 7.7
Фарго Fargo
Джоэл Коэн
Канзас Сити 6.3
Канзас Сити Kansas City
Роберт Олтмен
Рассекая волны 7.7
Рассекая волны Breaking the waves
Ларс фон Триер
Ускользающая красота 6.6
Ускользающая красота Stealing Beauty / Io ballo da sola
Бернардо Бертолуччи
A Self-Made Hero Un héros très discret
Жак Одиар
Три жизни и одна смерть 6.9
Три жизни и одна смерть Trois vies & une seule mort
Рауль Руис
The Sunchaser The Sunchaser
Майкл Чимино
День восьмой 7.2
День восьмой Le huitième jour
Жако Ван Дормель
Автокатастрофа 6.6
Автокатастрофа Crash
Дэвид Кроненберг
The Van The Van
Стивен Фрирз
Too Late Prea târziu
Лучиан Пинтилие
6.7
Как я обсуждал... (мою сексуальную жизнь) Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle)
Арно Деплешен
The Quiet Room The Quiet Room
Рольф Де Хир
Вдаль уплывают облака 7.3
Вдаль уплывают облака Kauas pilvet karkaavat
Аки Каурисмяки
Земля 7.0
Земля Tierra
Хулио Медем
Thieves Les voleurs
Андре Тешине
Насмешка 7.3
Насмешка Ridicule
Патрис Леконт
Po di Sangui Po di Sangui
Flora Gomes
Temptress Moon Feng yue
Чэнь Кайгэ
Goodbye South, Goodbye Nan guo zai jian, nan guo
Хоу Сяосянь
Главный приз жюри
Рассекая волны 7.7
Рассекая волны Breaking the waves
Ларс фон Триер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Szél Szél
Marcell Iványi
Победитель
Все номинанты
Sin #8 Sin #8
Barbara Heller
Oru Neenda Yathra Oru Neenda Yathra
Murali Nair
This Film Is a Dog This Film Is a Dog
Джонатан Огилви
Attraction Attraktsion
Алексей Дёмин
4 maneras de tapar un hoyo 4 maneras de tapar un hoyo
Guillermo Rendón, Jorge Villalobos
The Beach The Beach
Dorthe Scheffmann
Small Deaths Small Deaths
Линн Рэмси
Brooms Brooms
Люк Крессуелл, Стив МакНиколас
Petite sotte Petite sotte
Luc Otter
Brooms Brooms
Люк Крессуелл, Стив МакНиколас
Passeio com Johnny Guitar Passeio com Johnny Guitar
Жуан Сезар Монтейру
Film Noir Film Noir
Michael Liu
Главный технический приз / Технический главный приз
Микрокосмос 7.9
Микрокосмос Microcosmos: Le peuple de l`herbe
Клод Нуридзани, Мари Перену The movie was shown out of competition.
Победитель
Микрокосмос 7.9
Микрокосмос Microcosmos: Le peuple de l`herbe
Клод Нуридзани, Мари Перену The movie was shown out of competition.
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
White Night Layla Lavan
Арнон Задок
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Les aveux de l'innocent Les aveux de l'innocent
Жан-Пьер Амери
Победитель
Лучший актер
День восьмой 7.2
День восьмой Le huitième jour
Даниель Отой, Паскаль Дюкенн
Победитель
Лучшая актриса
Тайны и ложь 8.0
Тайны и ложь Secrets & Lies
Бренда Блетин
Победитель
Лучший режиссер
Фарго 7.7
Фарго Fargo
Джоэл Коэн
Победитель
Лучший сценарий
A Self-Made Hero Un héros très discret
Жак Одиар, Alain Le Henry
Победитель
A Self-Made Hero Un héros très discret
Жак Одиар, Alain Le Henry
Победитель
Премия Канал+
Planet Man Planet Man
Andrew Bancroft
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Любовная серенада 6.6
Любовная серенада Love Serenade
Ширли Барретт
Победитель
Все номинанты
Flame Flame
Ingrid Sinclair
La bouche de Jean-Pierre La bouche de Jean-Pierre
Люсиль Адзиалилович
Bastard Out of Carolina Bastard Out of Carolina
Анжелика Хьюстон
Истина в вине 7.1
Истина в вине Trees Lounge
Стив Бушеми
Some Mother's Son Some Mother's Son
Терри Джордж
Я стреляла в Энди Уорхола 6.9
Я стреляла в Энди Уорхола I Shot Andy Warhol
Мэри Хэррон
The Daytrippers The Daytrippers
Грег Моттола
Роковая восьмерка 7.1
Роковая восьмерка Hard Eight / Sydney
Пол Томас Андерсон
В ожидании Ричарда 7.8
В ожидании Ричарда Looking For Richard
Аль Пачино
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Small Deaths Small Deaths
Линн Рэмси
Победитель
Приз Экуменического жюри
Тайны и ложь 8.0
Тайны и ложь Secrets & Lies
Майк Ли
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
A Drifting Life Chun hua meng lu
Cheng-sheng Lin
Победитель
Вдаль уплывают облака 7.3
Вдаль уплывают облака Kauas pilvet karkaavat
Аки Каурисмяки
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Все номинанты
Few of Us Few of Us
Шарунас Бартас
Специальный приз жюри
Автокатастрофа 6.6
Автокатастрофа Crash
Дэвид Кроненберг
Победитель
Премия Мерседес-Бенц
Les aveux de l'innocent Les aveux de l'innocent
Жан-Пьер Амери
Победитель
Большой Золотой Рельс
Les aveux de l'innocent Les aveux de l'innocent
Жан-Пьер Амери
Победитель
Малый Золотой Рельс
Le réveil Le réveil
Marc-Henri Wajnberg
Победитель
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
Все номинанты
Габбех 6.9
Габбех Gabbeh
Мохсен Махмальбаф
Год проведения
Номинации

