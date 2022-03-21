Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кингсли Бен-Адир
Кингсли Бен-Адир
Kingsley Ben-Adir
О персоне
Фильмография
Новости
Кингсли Бен-Адир
Kingsley Ben-Adir
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 февраля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
171 см
Биография Кингсли Бен-Адира
Родился 28 февраля 1986 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Кингсли Бен-Адира
Одна ночь в Майами
драма
2020, США
7.0
Фотография
драма, мелодрама
2020, США
5.0
Николь
семейный, фэнтези
2019, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Стало известно, когда выйдут «Крик 6» и байопик о Бобе Марли
Очередное возвращение в Вудсборо состоится через год.
Написать
21 марта 2022 10:07
Звезда «Одной ночи в Майами» Кингсли Бен-Адир сыграет Боба Марли в байопике от студии Paramount
Постановкой ленты займется режиссер «Короля Ричарда».
Написать
14 февраля 2022 13:13
Сэмюэл Л Джексон сообщил о начале съемок сериала Marvel «Секретное вторжение»
Актер поделился фотографией в майке с Ником Фьюри.
Написать
15 октября 2021 12:23
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»