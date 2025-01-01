Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1947

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1947 году

Место проведения Франция
Дата проведения 12 сентября 1947
Награда / Лучший приключенческий и криминальный фильм
Проклятые 7.1
Проклятые Les maudits
Рене Клеман Original award name: 'Prix du meilleur film d'aventures et policier'.
Победитель
Награда / Лучший анимационный дизайн
Дамбо 7.0
Дамбо Dumbo
Бен Шарпстин Original award name: 'Prix du meilleur dessin animé'.
Победитель
Награда / Лучшая музыкальная комедия
Ziegfeld Follies Ziegfeld Follies
Винсент Миннелли Original award name: 'Prix du meilleure comédie musicale'.
Победитель
Награда / Лучший психологический и любовный фильм
Antoine & Antoinette Antoine et Antoinette
Жак Беккер Original award name: 'Prix du meilleur film psychologique et d'amour'.
Победитель
Награда / Лучший социальный фильм
Crossfire Crossfire
Эдвард Дмитрик Original award name: 'Prix du meilleur film social'.
Победитель
Награда / Полнометражный фильм
Все номинанты
Les jeux sont faits Les jeux sont faits
Жан Деланнуа
Lost in the Dark Sperduti nel buio
Camillo Mastrocinque
Possessed Possessed
Кёртис Бернхардт
Les amants du pont Saint-Jean Les amants du pont Saint-Jean
Анри Декуан
The Cat La gata
Mario Soffici
Ivy Ivy
Сэм Вуд
Två kvinnor Två kvinnor
Arnold Sjöstrand
Paris mil neuf cent Paris mil neuf cent
Nicole Védrès
Капитанская дочка 6.5
Капитанская дочка La figlia del capitano
Марио Камерини
Странная любовь Марты Айверс 7.4
Странная любовь Марты Айверс The Strange Love of Martha Ivers
Льюис Майлстоун
A Ship to India Skepp till India land
Ингмар Бергман
Mine Own Executioner Mine Own Executioner
Anthony Kimmins
The Chase The Chase
Arthur Ripley
Flesh Will Surrender Il delitto di Giovanni Episcopo
Альберто Латтуада
The Jolson Story The Jolson Story
Альфред Э. Грин
A tanítónö A tanítónö
Мартон Келети
Boomerang! Boomerang!
Элиа Казан
La copla de la Dolores La copla de la Dolores
Benito Perojo
Marouf, the Cairo Cobbler Marouf, the Cairo Cobbler
Jean Mauran
