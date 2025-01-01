Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1993

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1993 году

Место проведения Франция
Дата проведения 13 мая 1993 - 24 мая 1993
Золотая пальмовая ветвь
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Джейн Кэмпион Tied with Ba wang bie ji (1992).
Победитель
Прощай, моя наложница 8.1
Прощай, моя наложница Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Чэнь Кайгэ Tied with The Piano (1993).
Победитель
Все номинанты
Mazeppa Mazeppa
Bartabas
The Puppetmaster Xi meng ren sheng
Хоу Сяосянь
Fiorile Fiorile
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Splitting Heirs Splitting Heirs
Роберт Янг
Царь горы 7.3
Царь горы King of the Hill
Стивен Содерберг
Louis: The Child King Louis, enfant roi
Роже Планшон
Похитители тел 6.0
Похитители тел Body Snatchers
Абель Феррара
Много шума из ничего 7.3
Много шума из ничего Much Ado About Nothing
Кеннет Брана
Broken Highway Broken Highway
Laurie McInnes
La scorta La scorta
Рикки Тоньяцци
С меня хватит! 7.6
С меня хватит! Falling Down
Джоэл Шумахер
Смотреть трейлер
Fiorile Fiorile
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Friends Friends
Elaine Proctor
Libera me Libera me
Ален Кавалье
Небо над Берлином 2 7.0
Небо над Берлином 2 In weiter Ferne, so nah!
Вим Вендерс
Magnificat Magnificat
Пупи Авати
Град камней 7.3
Град камней Raining Stones
Кен Лоуч
Любимое время года 6.9
Любимое время года Ma saison préférée
Андре Тешине
Обнаженная 8.2
Обнаженная Naked
Майк Ли
The Man on the Shore L'homme sur les quais
Рауль Пек
Dyuba-Dyuba Dyuba-Dyuba
Александр Хван
Frauds Frauds
Стефан Эллиотт
Премия ФИПРЕССИ
Child Murders Gyerekgyilkosságok
Ildikó Szabó
Победитель
Прощай, моя наложница 8.1
Прощай, моя наложница Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Чэнь Кайгэ
Победитель
Главный приз жюри
Небо над Берлином 2 7.0
Небо над Берлином 2 In weiter Ferne, so nah!
Вим Вендерс
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Coffee and Cigarettes III Coffee and Cigarettes III
Джим Джармуш
Победитель
Все номинанты
Robokip Robokip
Rudolf Mestdagh
Me voy a escapar Me voy a escapar
Juan Carlos de Llaca
Der Sortierer Der Sortierer
Stephan Puchner
Mama Said Mama Said
Michael Costanza
The Singing Trophy The Singing Trophy
Grant Lahood
Lenny Minute 1: Lenny Meets the Giant Blue Sheila Doll Lenny Minute 1: Lenny Meets the Giant Blue Sheila Doll
Глен Стандринг
Le goût du fer Le goût du fer
Rémi Bernard
A Fairy of Our Time Ævintýri á okkar tímum
Inga Lísa Middleton
De 4 jaargetijden De 4 jaargetijden
Maarten Koopman
Главный технический приз / Технический главный приз
Mazeppa Mazeppa
Vincent Arnardi, Jean Gargonne Ex aequo. For technical achievements in images and sound.
Победитель
Mazeppa Mazeppa
Vincent Arnardi, Jean Gargonne Ex aequo. For technical achievements in images and sound.
Победитель
Главный технический приз – особое упоминание
The Singing Trophy The Singing Trophy
Grant Lahood For technical achievements in images and sound.
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Рыжая белка 7.1
Рыжая белка Ardilla roja, La
Хулио Медем
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Ivan & Abraham Moi Ivan, toi Abraham
Иоланда Зоберман Tied with _Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte (1993)_.
Победитель
Аромат зеленой папайи 6.9
Аромат зеленой папайи Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte
Чан Ань Хунг Tied with Moi Ivan, toi Abraham (1993).
Победитель
Лучший актер
Обнаженная 8.2
Обнаженная Naked
Дэвид Тьюлис
Победитель
Лучшая актриса
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Холли Хантер
Победитель
Лучший режиссер
Обнаженная 8.2
Обнаженная Naked
Майк Ли
Победитель
Премия Канал+
The Debt The Debt
Bruno de Almeida
Победитель
Все номинанты
Sotto le unghie Sotto le unghie
Стефано Соллима
Золотая камера / Золотая камера
Аромат зеленой папайи 6.9
Аромат зеленой папайи Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte
Чан Ань Хунг
Победитель
Все номинанты
Хронос 7.2
Хронос Cronos
Гильермо дель Торо
Menace II Society Menace II Society
Альберт Хьюз, Аллен Хьюз
Menace II Society Menace II Society
Альберт Хьюз, Аллен Хьюз
Friends Friends
Elaine Proctor
Приз жюри
Град камней 7.3
Град камней Raining Stones
Кен Лоуч
Победитель
The Puppetmaster Xi meng ren sheng
Хоу Сяосянь
Победитель
Приз Экуменического жюри
Libera me Libera me
Ален Кавалье
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Il grande cocomero Il grande cocomero
Франческа Аркибуджи
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Latcho Drom Latcho Drom
Тони Гатлиф
Победитель
Премия Мерседес-Бенц
Хронос 7.2
Хронос Cronos
Гильермо дель Торо
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
Friends Friends
Elaine Proctor
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
L'exposé L'exposé
Ismaël Ferroukhi
Победитель
