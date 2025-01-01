Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1990 году

Место проведения Франция
Дата проведения 10 мая 1990 - 21 мая 1990
Золотая пальмовая ветвь
Дикие сердцем 7.4
Дикие сердцем Wild at Heart
Дэвид Линч
Победитель
Все номинанты
Everybody's Fine Stanno tutti bene
Джузеппе Торнаторе
Rodrigo D: No futuro Rodrigo D: No futuro
Виктор Гавириа
Daddy Nostalgia Daddy Nostalgie
Бертран Тавернье
Новая волна 6.6
Новая волна Nouvelle vague
Жан-Люк Годар
Такси блюз 7.4
Такси блюз Taksi-blyuz
Павел Лунгин
The King's Whore La putain du roi
Axel Corti
Ухо 7.8
Ухо Ucho
Карел Кахиня
Цзюй Доу 7.6
Цзюй Доу Ju Dou
Чжан Имоу
The Sting of Death Shi no toge
Кохэй Огури
Мать 7.2
Мать Mat
Глеб Панфилов
Допрос 7.9
Допрос Przesluchanie
Рышард Бугайский
Тайный план 6.9
Тайный план Hidden Agenda
Кен Лоуч
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
Жан-Поль Раппно
White Hunter Black Heart White Hunter Black Heart
Клинт Иствуд
Captive of the Desert La captive du désert
Раймон Депардон
Come See the Paradise Come See the Paradise
Алан Паркер
The Law Tilaï
Идрисса Уэдраого
Премия ФИПРЕССИ
The Sting of Death Shi no toge
Кохэй Огури
Победитель
Лебединое озеро. Зона 6.7
Лебединое озеро. Зона Swan lake. The zone
Юрий Ильенко
Победитель
Главный приз жюри
The Law Tilaï
Идрисса Уэдраого Tied with Shi no toge (1990).
Победитель
The Sting of Death Shi no toge
Кохэй Огури Tied with Tilaï (1990).
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
The Lunch Date The Lunch Date
Адам Дэвидсон
Победитель
Все номинанты
Le pinceau à lèvres Le pinceau à lèvres
Бруно Шиш
Le baiser Le baiser
Паскаль Ферран
Jours de plaine Jours de plaine
Réal Bérard, André Leduc
Night Cries: A Rural Tragedy Night Cries: A Rural Tragedy
Tracey Moffatt
To Be To Be
John Weldon
The Portrait Portrét
Pavel Koutský
The Bedroom De slaapkamer
Maarten Koopman
Hen, His Wife Ego zhena kuritsa
Игорь Ковалев
Polvo enamorado Polvo enamorado
Javier López Izquierdo
Revestriction Revestriction
Barthélémy Bompard
Die Pedianten Die Pedianten
Главный технический приз / Технический главный приз
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
Пьер Ломм
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Лебединое озеро. Зона 6.7
Лебединое озеро. Зона Swan lake. The zone
Юрий Ильенко
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Printemps perdu Printemps perdu
Alain Mazars
Победитель
Лучший актер
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
Жерар Депардье
Победитель
Лучшая актриса
Допрос 7.9
Допрос Przesluchanie
Кристина Янда
Победитель
Лучший режиссер
Такси блюз 7.4
Такси блюз Taksi-blyuz
Павел Лунгин
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Замри-умри-воскресни 7.6
Замри-умри-воскресни Zamri, umri, voskresni!
Виталий Каневский
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Revestriction Revestriction
Barthélémy Bompard
Победитель
The Bedroom De slaapkamer
Maarten Koopman
Победитель
Приз жюри
Тайный план 6.9
Тайный план Hidden Agenda
Кен Лоуч
Победитель
Приз Экуменического жюри
Everybody's Fine Stanno tutti bene
Джузеппе Торнаторе
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Такси блюз 7.4
Такси блюз Taksi-blyuz
Павел Лунгин
Победитель
Тайный план 6.9
Тайный план Hidden Agenda
Кен Лоуч
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
Time of the Servants Cas sluhu
Ирена Павласкова
Победитель
Farendj Farendj
Sabine Prenczina
Победитель
Лучший фильм для молодежи / Лучший фильм
War of the Birds Fuglekrigen i Kanøfleskoven
Янник Хаструп
Победитель
Приз зрительских симпатий
Юг 7.3
Юг Sur
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Abrahams Gold Abrahams Gold
Jörg Graser
Победитель
Премия «Перспективы кино»
L'amour L'amour
Филлип Фокон
Победитель
Лучший художественный вклад
Мать 7.2
Мать Mat
Глеб Панфилов
Победитель
Год проведения
Номинации

