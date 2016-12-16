Меню
Каннский кинофестиваль 2002
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2002 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
15 мая 2002 - 26 мая 2002
Золотая пальмовая ветвь
7.8
Пианист
The Pianist
Роман Полански
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Круглосуточные тусовщики
24 Hour Party People
Майкл Уинтерботтом
7.6
Сын
Le fils
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
Аки Каурисмяки
The Adversary
L'adversaire
Николь Гарсия
Ten
Dah
Аббас Киаростами
7.1
О Шмидте
About Schmidt
Александр Пэйн
The Uncertainty Principle
O Princípio da Incerteza
Мануэль де Оливейра
6.6
Божественное вмешательство
Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Элиа Сулейман
7.3
Необратимость. Полная инверсия
Irréversible - Inversion Intégrale
Гаспар Ноэ
Смотреть трейлер
6.8
Паук
Spider
Дэвид Кроненберг
Unknown Pleasures
Ren xiao yao
Цзя Чжанкэ
7.2
Любовь, сбивающая с ног
Punch-Drunk Love
Пол Томас Андерсон
7.4
Милые шестнадцать лет
Sweet Sixteen
Кен Лоуч
4.3
Демон-любовник
Demonlover
Оливье Ассайас
My Mother's Smile
L'ora di religione (Il sorriso di mia madre)
Марко Беллоккьо
5.8
Русский ковчег
Russkiy kovcheg
Александр Сокуров
5.9
Кедма
Kedma
Амос Гитай
Marie-Jo and Her 2 Lovers
Marie-Jo et ses 2 amours
Робер Гедигян
7.8
Боулинг для Колумбины
Bowling for Columbine
Майкл Мур
All or Nothing
All or Nothing
Майк Ли
6.9
Штрихи огня
Chihwaseon
Им Квон Тэк
Показать всех номинантов
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
6.6
Божественное вмешательство
Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Элиа Сулейман
For its sensitive, amusing and innovative vision of a complex and topical situation and the tragic consequences that result from it.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Tareque Masud
The Clay Bird
For its authentic, moving and delicate portrayal of a country struggling for its democratic rights.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Waiting for Happiness
Heremakono
Абдеррахман Сиссако
For its exquisite poetic depiction of the emotional and humorous complications that can arise in the midst of a simple life.
Победитель
Главный приз жюри
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
Аки Каурисмяки
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
After Rain
Esö után
Péter Mészáros
Победитель
Все номинанты
Flying
Flying
Брюс Террис
Tango de olvido
Tango de olvido
Alexis Mital Toledo
Holding Your Breath
Holding Your Breath
Энтони Лукас
Tai Tai
Tai Tai
Nicholas Chin
Little Black Riding Hood
Mavroscoufitsa
Yannis Yapanis
A Very Very Silent Film
A Very Very Silent Film
Manish Jha
Daughter
Daughter
Эдуардо Родригез
Play with Me
Speel met me
Эстер Ротс
The Stone of Folly
The Stone of Folly
Jesse Rosensweet
Yoake: A Chewing Gum Story
Yoake: A Chewing Gum Story
Roland Zumbühl
Показать всех номинантов
Главный технический приз / Технический главный приз
Премия молодежи / Иностранный фильм
Morvern Callar
Morvern Callar
Линн Рэмси
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
6.0
Бойня
Carnages
Дельфин Глейз
Победитель
Лучший актер
7.6
Сын
Le fils
Оливье Гурме
Победитель
Лучшая актриса
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
Кати Оутинен
Победитель
Лучший режиссер
6.9
Штрихи огня
Chihwaseon
Им Квон Тэк
Tied with Paul Thomas Anderson for Punch-Drunk Love (2002).
Победитель
7.2
Любовь, сбивающая с ног
Punch-Drunk Love
Пол Томас Андерсон
Tied with Im Kwon-taek for Chihwaseon (2002).
Победитель
Лучший сценарий
7.4
Милые шестнадцать лет
Sweet Sixteen
Paul Laverty
Победитель
Премия Канал+
From Mesmer, with Love or Tea for Two
De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Um Sol Alaranjado
Um Sol Alaranjado
Eduardo Valente
Unanimously.
Победитель
Все номинанты
K-G for Better or for Worse
K-G i nöd och lust
Йенс Йонссон
Unanimously. Tied with Seule maman a les yeux bleus (2002).
Shearing
Shearing
Eicke Bettinga
17 Minutes Late
17 minute întârziere
Cătălin Mitulescu
Seule maman a les yeux bleus
Seule maman a les yeux bleus
Eric Forestier
Unanimously. Tied with K-G i nöd och lust (2002).
Questions of a Dead Worker
She'elot Shel Po'el Met
Aya Somech
Показать всех номинантов
Главный приз Недели критики
Respiro
Respiro
Эмануэле Криалезе
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Seaside
Bord de mer
Джюли Лопес-Кюрваль
Победитель
Все номинанты
7.7
Спирит: Душа прерий
Spirit: Stallion of the Cimarron
Келли Эсбери, Лорна Кук
Searching for Debra Winger
Searching for Debra Winger
Розанна Аркетт
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted)
Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
6.4
Юность Виктора Варгаса
Raising Victor Vargas
Питер Соллетт
Madame Satã
Madame Satã
Карим Айнуз
Tomorrow La Scala!
Tomorrow La Scala!
Francesca Joseph
Japón
Japón
Карлос Рейгадас
Occident
Occident
Кристиан Мунджиу
Kabala
Kabala
Assane Kouyaté
Too Young to Die
Jukeodo joha
Park Jin-Pyo
Rachida
Rachida
Yamina Bachir
4.9
Кусочек неба
Une part du ciel
Бенедикт Льенар
Marie's Sons
Les fils de Marie
Кароль Лор
16 December
16 December
Mani Shankar
Показать всех номинантов
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
A Very Very Silent Film
A Very Very Silent Film
Manish Jha
Tied with The Stone of Folly (2002).
Победитель
The Stone of Folly
The Stone of Folly
Jesse Rosensweet
Tied with _A Very Very Silent Film (2001)_.
Победитель
Приз жюри
6.6
Божественное вмешательство
Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Элиа Сулейман
Победитель
Приз Экуменического жюри
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
Аки Каурисмяки
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
My Mother's Smile
L'ora di religione (Il sorriso di mia madre)
Марко Беллоккьо
Победитель
7.6
Сын
Le fils
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Blissfully Yours
Sud sanaeha
Апитчатпон Вирасетакул
Победитель
Все номинанты
Tomorrow La Scala!
Tomorrow La Scala!
Francesca Joseph
7.1
На 10 минут старше: труба
Ten Minutes Older: Trumpet
Джим Джармуш, Спайк Ли, Вим Вендерс, Вернер Херцог, Чэнь Кайгэ, Виктор Эрисе, Аки Каурисмяки
Seventeen Times Cécile Cassard
17 fois Cécile Cassard
Кристоф Оноре
Waiting for Happiness
Heremakono
Абдеррахман Сиссако
Fate
Yazgi
Zeki Demirkubuz
El bonaerense
El bonaerense
Пабло Траперо
5.1
Бальзак и портниха-китаяночка
Balzac et la petite tailleuse chinoise / Xiao cai feng
Даи Сиджи
Marooned in Iraq
Gomgashtei dar Aragh
Бахман Гобади
Rachida
Rachida
Yamina Bachir
4.9
Кусочек неба
Une part du ciel
Бенедикт Льенар
Terra incognita
Terra incognita
Ghassan Salhab
Porn Theatre
La chatte à deux têtes
Жак Ноло
7.1
На 10 минут старше: труба
Ten Minutes Older: Trumpet
Джим Джармуш, Спайк Ли, Вим Вендерс, Вернер Херцог, Чэнь Кайгэ, Виктор Эрисе, Аки Каурисмяки
The Confession
Itiraf
Zeki Demirkubuz
Ku qi de nü ren
Ku qi de nü ren
Bingjian Liu
6.4
Юность Виктора Варгаса
Raising Victor Vargas
Питер Соллетт
6.0
Бойня
Carnages
Дельфин Глейз
Angel on the Right
Fararishtay kifti rost
Jamshed Usmonov
Double Vision
Shuang tong
Kuo-Fu Chen
Madame Satã
Madame Satã
Карим Айнуз
To Stay Alive
Bemani
Дариуш Мехрджуи
The Box of Life
Sunduq al-dunyâ
Ossama Mohammed
Показать всех номинантов
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Respiro
Respiro
Эмануэле Криалезе
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Meeting Evil
Möte med ondskan
Reza Parsa
Победитель
Премия к 55-летию
7.8
Боулинг для Колумбины
Bowling for Columbine
Майкл Мур
Unanimously.
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
Japón
Japón
Карлос Рейгадас
Победитель
Большой Золотой Рельс
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted)
Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Победитель
Малый Золотой Рельс
From Mesmer, with Love or Tea for Two
De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
In Vanda's Room
No Quarto da Vanda
Педру Кошта
Победитель
Mischka
Mischka
Жан-Франсуа Стевенен
Победитель
Премия Франсуа Шале
Marooned in Iraq
Gomgashtei dar Aragh
Бахман Гобади
Победитель
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Вуди Аллен
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
From Mesmer, with Love or Tea for Two
De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Morvern Callar
Morvern Callar
Линн Рэмси
Победитель
Все номинанты
Sex Is Comedy
Sex Is Comedy
Катрин Брейя
Only the Strong Survive
Only the Strong Survive
Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
6.9
Добро пожаловать в Коллинвуд
Welcome to Collinwood
Энтони Руссо, Джо Руссо
6.9
Лорел каньон
Laurel Canyon
Лиза Холоденко
5.7
Таксидермист
The Embalmer
Маттео Гарроне
Occident
Occident
Кристиан Мунджиу
Only the Strong Survive
Only the Strong Survive
Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
Angela
Angela
Роберта Торре
Our Father
Abouna
Махамат-Салех Харун
Once Upon a Time in the Midlands
Once Upon a Time in the Midlands
Шэйн Медоуз
Показать всех номинантов
Премия Гра Савойя
Mémoires incertaines
Mémoires incertaines
Михаль Боганим
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Паз Вега
Победитель
Людивин Санье
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Хайден Кристенсен
Победитель
Пальмовая собака
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
Tähti
Победитель
Пальмовая собака – особое упоминание
Mystics
Mystics
Sonny
Победитель
Главный приз Недели критики
Respiro
Respiro
Эмануэле Криалезе
Победитель
Все номинанты
Rana's Wedding
Al qods fee yom akhar
Хани Абу-Ассад
Too Young to Die
Jukeodo joha
Park Jin-Pyo
Kabala
Kabala
Assane Kouyaté
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted)
Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Marie's Sons
Les fils de Marie
Кароль Лор
Показать всех номинантов
