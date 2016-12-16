Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2002

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2002 году

Место проведения Франция
Дата проведения 15 мая 2002 - 26 мая 2002
Золотая пальмовая ветвь
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Роман Полански
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Круглосуточные тусовщики 6.9
Круглосуточные тусовщики 24 Hour Party People
Майкл Уинтерботтом
Сын 7.6
Сын Le fils
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Человек без прошлого 6.9
Человек без прошлого Mies vailla menneisyytta
Аки Каурисмяки
The Adversary L'adversaire
Николь Гарсия
Ten Dah
Аббас Киаростами
О Шмидте 7.1
О Шмидте About Schmidt
Александр Пэйн
The Uncertainty Principle O Princípio da Incerteza
Мануэль де Оливейра
Божественное вмешательство 6.6
Божественное вмешательство Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Элиа Сулейман
Необратимость. Полная инверсия 7.3
Необратимость. Полная инверсия Irréversible - Inversion Intégrale
Гаспар Ноэ
Смотреть трейлер
Паук 6.8
Паук Spider
Дэвид Кроненберг
Unknown Pleasures Ren xiao yao
Цзя Чжанкэ
Любовь, сбивающая с ног 7.2
Любовь, сбивающая с ног Punch-Drunk Love
Пол Томас Андерсон
Милые шестнадцать лет 7.4
Милые шестнадцать лет Sweet Sixteen
Кен Лоуч
Демон-любовник 4.3
Демон-любовник Demonlover
Оливье Ассайас
My Mother's Smile L'ora di religione (Il sorriso di mia madre)
Марко Беллоккьо
Русский ковчег 5.8
Русский ковчег Russkiy kovcheg
Александр Сокуров
Кедма 5.9
Кедма Kedma
Амос Гитай
Marie-Jo and Her 2 Lovers Marie-Jo et ses 2 amours
Робер Гедигян
Боулинг для Колумбины 7.8
Боулинг для Колумбины Bowling for Columbine
Майкл Мур
All or Nothing All or Nothing
Майк Ли
Штрихи огня 6.9
Штрихи огня Chihwaseon
Им Квон Тэк
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Божественное вмешательство 6.6
Божественное вмешательство Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Элиа Сулейман For its sensitive, amusing and innovative vision of a complex and topical situation and the tragic consequences that result from it.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Tareque Masud
The Clay Bird For its authentic, moving and delicate portrayal of a country struggling for its democratic rights.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Waiting for Happiness Heremakono
Абдеррахман Сиссако For its exquisite poetic depiction of the emotional and humorous complications that can arise in the midst of a simple life.
Победитель
Главный приз жюри
Человек без прошлого 6.9
Человек без прошлого Mies vailla menneisyytta
Аки Каурисмяки
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
After Rain Esö után
Péter Mészáros
Победитель
Все номинанты
Flying Flying
Брюс Террис
Tango de olvido Tango de olvido
Alexis Mital Toledo
Holding Your Breath Holding Your Breath
Энтони Лукас
Tai Tai Tai Tai
Nicholas Chin
Little Black Riding Hood Mavroscoufitsa
Yannis Yapanis
A Very Very Silent Film A Very Very Silent Film
Manish Jha
Daughter Daughter
Эдуардо Родригез
Play with Me Speel met me
Эстер Ротс
The Stone of Folly The Stone of Folly
Jesse Rosensweet
Yoake: A Chewing Gum Story Yoake: A Chewing Gum Story
Roland Zumbühl
Главный технический приз / Технический главный приз
Премия молодежи / Иностранный фильм
Morvern Callar Morvern Callar
Линн Рэмси
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Бойня 6.0
Бойня Carnages
Дельфин Глейз
Победитель
Лучший актер
Сын 7.6
Сын Le fils
Оливье Гурме
Победитель
Лучшая актриса
Человек без прошлого 6.9
Человек без прошлого Mies vailla menneisyytta
Кати Оутинен
Победитель
Лучший режиссер
Штрихи огня 6.9
Штрихи огня Chihwaseon
Им Квон Тэк Tied with Paul Thomas Anderson for Punch-Drunk Love (2002).
Победитель
Любовь, сбивающая с ног 7.2
Любовь, сбивающая с ног Punch-Drunk Love
Пол Томас Андерсон Tied with Im Kwon-taek for Chihwaseon (2002).
Победитель
Лучший сценарий
Милые шестнадцать лет 7.4
Милые шестнадцать лет Sweet Sixteen
Paul Laverty
Победитель
Премия Канал+
From Mesmer, with Love or Tea for Two De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Um Sol Alaranjado Um Sol Alaranjado
Eduardo Valente Unanimously.
Победитель
Все номинанты
K-G for Better or for Worse K-G i nöd och lust
Йенс Йонссон Unanimously. Tied with Seule maman a les yeux bleus (2002).
Shearing Shearing
Eicke Bettinga
17 Minutes Late 17 minute întârziere
Cătălin Mitulescu
Seule maman a les yeux bleus Seule maman a les yeux bleus
Eric Forestier Unanimously. Tied with K-G i nöd och lust (2002).
Questions of a Dead Worker She'elot Shel Po'el Met
Aya Somech
Главный приз Недели критики
Respiro Respiro
Эмануэле Криалезе
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Seaside Bord de mer
Джюли Лопес-Кюрваль
Победитель
Все номинанты
Спирит: Душа прерий 7.7
Спирит: Душа прерий Spirit: Stallion of the Cimarron
Келли Эсбери, Лорна Кук
Searching for Debra Winger Searching for Debra Winger
Розанна Аркетт
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted) Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Юность Виктора Варгаса 6.4
Юность Виктора Варгаса Raising Victor Vargas
Питер Соллетт
Madame Satã Madame Satã
Карим Айнуз
Tomorrow La Scala! Tomorrow La Scala!
Francesca Joseph
Japón Japón
Карлос Рейгадас
Occident Occident
Кристиан Мунджиу
Kabala Kabala
Assane Kouyaté
Too Young to Die Jukeodo joha
Park Jin-Pyo
Rachida Rachida
Yamina Bachir
Кусочек неба 4.9
Кусочек неба Une part du ciel
Бенедикт Льенар
Marie's Sons Les fils de Marie
Кароль Лор
16 December 16 December
Mani Shankar
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
A Very Very Silent Film A Very Very Silent Film
Manish Jha Tied with The Stone of Folly (2002).
Победитель
The Stone of Folly The Stone of Folly
Jesse Rosensweet Tied with _A Very Very Silent Film (2001)_.
Победитель
Приз жюри
Божественное вмешательство 6.6
Божественное вмешательство Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Элиа Сулейман
Победитель
Приз Экуменического жюри
Человек без прошлого 6.9
Человек без прошлого Mies vailla menneisyytta
Аки Каурисмяки
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
My Mother's Smile L'ora di religione (Il sorriso di mia madre)
Марко Беллоккьо
Победитель
Сын 7.6
Сын Le fils
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Blissfully Yours Sud sanaeha
Апитчатпон Вирасетакул
Победитель
Все номинанты
Tomorrow La Scala! Tomorrow La Scala!
Francesca Joseph
На 10 минут старше: труба 7.1
На 10 минут старше: труба Ten Minutes Older: Trumpet
Джим Джармуш, Спайк Ли, Вим Вендерс, Вернер Херцог, Чэнь Кайгэ, Виктор Эрисе, Аки Каурисмяки
Seventeen Times Cécile Cassard 17 fois Cécile Cassard
Кристоф Оноре
Waiting for Happiness Heremakono
Абдеррахман Сиссако
Fate Yazgi
Zeki Demirkubuz
El bonaerense El bonaerense
Пабло Траперо
Бальзак и портниха-китаяночка 5.1
Бальзак и портниха-китаяночка Balzac et la petite tailleuse chinoise / Xiao cai feng
Даи Сиджи
Marooned in Iraq Gomgashtei dar Aragh
Бахман Гобади
Rachida Rachida
Yamina Bachir
Кусочек неба 4.9
Кусочек неба Une part du ciel
Бенедикт Льенар
Terra incognita Terra incognita
Ghassan Salhab
Porn Theatre La chatte à deux têtes
Жак Ноло
На 10 минут старше: труба 7.1
На 10 минут старше: труба Ten Minutes Older: Trumpet
Джим Джармуш, Спайк Ли, Вим Вендерс, Вернер Херцог, Чэнь Кайгэ, Виктор Эрисе, Аки Каурисмяки
The Confession Itiraf
Zeki Demirkubuz
Ku qi de nü ren Ku qi de nü ren
Bingjian Liu
Юность Виктора Варгаса 6.4
Юность Виктора Варгаса Raising Victor Vargas
Питер Соллетт
Бойня 6.0
Бойня Carnages
Дельфин Глейз
Angel on the Right Fararishtay kifti rost
Jamshed Usmonov
Double Vision Shuang tong
Kuo-Fu Chen
Madame Satã Madame Satã
Карим Айнуз
To Stay Alive Bemani
Дариуш Мехрджуи
The Box of Life Sunduq al-dunyâ
Ossama Mohammed
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Respiro Respiro
Эмануэле Криалезе
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Meeting Evil Möte med ondskan
Reza Parsa
Победитель
Премия к 55-летию
Боулинг для Колумбины 7.8
Боулинг для Колумбины Bowling for Columbine
Майкл Мур Unanimously.
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
Japón Japón
Карлос Рейгадас
Победитель
Большой Золотой Рельс
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted) Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Победитель
Малый Золотой Рельс
From Mesmer, with Love or Tea for Two De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
In Vanda's Room No Quarto da Vanda
Педру Кошта
Победитель
Mischka Mischka
Жан-Франсуа Стевенен
Победитель
Премия Франсуа Шале
Marooned in Iraq Gomgashtei dar Aragh
Бахман Гобади
Победитель
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
From Mesmer, with Love or Tea for Two De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Morvern Callar Morvern Callar
Линн Рэмси
Победитель
Все номинанты
Sex Is Comedy Sex Is Comedy
Катрин Брейя
Only the Strong Survive Only the Strong Survive
Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
Добро пожаловать в Коллинвуд 6.9
Добро пожаловать в Коллинвуд Welcome to Collinwood
Энтони Руссо, Джо Руссо
Лорел каньон 6.9
Лорел каньон Laurel Canyon
Лиза Холоденко
Таксидермист 5.7
Таксидермист The Embalmer
Маттео Гарроне
Occident Occident
Кристиан Мунджиу
Only the Strong Survive Only the Strong Survive
Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
Angela Angela
Роберта Торре
Our Father Abouna
Махамат-Салех Харун
Once Upon a Time in the Midlands Once Upon a Time in the Midlands
Шэйн Медоуз
Премия Гра Савойя
Mémoires incertaines Mémoires incertaines
Михаль Боганим
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Паз Вега
Паз Вега
Победитель
Людивин Санье
Людивин Санье
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Победитель
Пальмовая собака
Человек без прошлого 6.9
Человек без прошлого Mies vailla menneisyytta
Tähti
Победитель
Пальмовая собака – особое упоминание
Mystics Mystics
Sonny
Победитель
Главный приз Недели критики
Respiro Respiro
Эмануэле Криалезе
Победитель
Все номинанты
Rana's Wedding Al qods fee yom akhar
Хани Абу-Ассад
Too Young to Die Jukeodo joha
Park Jin-Pyo
Kabala Kabala
Assane Kouyaté
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted) Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Marie's Sons Les fils de Marie
Кароль Лор
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше