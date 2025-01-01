Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1961 году

Место проведения Франция
Дата проведения 3 мая 1961 - 18 мая 1961
Золотая пальмовая ветвь
Столь долгое отсутствие 7.0
Столь долгое отсутствие Une aussi longue absence
Анри Кольпи Tied with Viridiana (1961).
Победитель
Виридиана 7.7
Виридиана Viridiana
Луис Бунюэль Tied with Une aussi longue absence (1961).
Победитель
Все номинанты
The Sky Above, the Mud Below Le ciel et la boue
Pierre-Dominique Gaisseau
La viaccia La viaccia
Мауро Болоньини
The Judge Domaren
Альф Шёберг
The First Miss A Primeira Missa
Lima Barreto
A Raisin in the Sun A Raisin in the Sun
Дэниел Питри
Girl with a Suitcase La ragazza con la valigia
Валерио Дзурлини
The Fourteenth Day Dan cetrnaesti
Здравко Велимирович
The Mark The Mark
Гай Грин
That Forward Center Dies at Dawn El centroforward murió al amanecer
René Múgica
The Brute Dúvad
Золтан Фабри
Повесть пламенных лет 6.8
Повесть пламенных лет Povest plamennykh let
Юлия Солнцева
Казаки 6.4
Казаки Kazaki
Василий Пронин
Line Line
Nils-Reinhardt Christensen
I Like Mike I Like Mike
Peter Frye
Het mes Het mes
Фонс Радемакерс
The Last Witness Der letzte Zeuge
Вольфганг Штаудте
Children of the Sun Children of the Sun
Faith Hubley, John Hubley
Мать Иоанна от ангелов 7.5
Мать Иоанна от ангелов Matka Joanna od aniolow
Ежи Кавалерович
Darclée Darclée
Mihai Iacob
A Song About the Gray Pigeon Piesen o sivom holubovi
Stanislav Barabas
The Hoodlum Priest The Hoodlum Priest
Ирвин Кершнер
Madalena Madalena
Динос Димопулос
Чочара 7.7
Чочара Ciociara, La
Витторио Де Сика
Как хорошо жить 6.7
Как хорошо жить Che gioia vivere
Рене Клеман
The Wastrel Il relitto
Михалис Какояннис
Brother Otôto
Кон Итикава
The Hand in the Trap 7.1
The Hand in the Trap La mano en la trampa
Леопольдо Торр Нильссон
Plein sud Plein sud
Gaston De Gerlache
Любите ли Вы Брамса? 7.0
Любите ли Вы Брамса? Goodbye Again
Анатоль Литвак
Премия ФИПРЕССИ
The Hand in the Trap 7.1
The Hand in the Trap La mano en la trampa
Леопольдо Торр Нильссон
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
La petite cuillère La petite cuillère
Carlos Vilardebó
Победитель
Все номинанты
Fire in Castilla (Tactilvision from the Moor of the Fright) Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto)
José Val del Omar
Paul Valéry Paul Valéry
Роже Ленардт
Aicha Aicha
Noureddine Mechri, Francis Warin
Cyrus le grand Cyrus le grand
Feri Farzaneh
W kregu ciszy W kregu ciszy
Jerzy Ziarnik
House of Hashimoto House of Hashimoto
Connie Rasinski
Hudozhnikat Zlatyu Boyadzhiev Hudozhnikat Zlatyu Boyadzhiev
Ivan Popov
The Black Cat The Black Cat
Robert Braverman
Do It Yourself Cartoon Kit Do It Yourself Cartoon Kit
The Princess Moonlight Taketori monogatari
Kazuhiko Watanabe
Balgarski ansambal za narodni pesni i tanzi Balgarski ansambal za narodni pesni i tanzi
Lada Boyadjieva
Folkwangschulen Folkwangschulen
Herbert Vesely
Na vez Na vez
Branko Kalacic
Souvenirs from Sweden Souvenirs from Sweden
Хеннинг Карлсен
Пес Барбос и необычный кросс 7.9
Пес Барбос и необычный кросс Pyos Barbos i neobychnyj kross
Леонид Гайдай
Смотреть трейлер
The Creation of Woman The Creation of Woman
Charles F. Schwep
Le festival de Baalbeck 1960 Le festival de Baalbeck 1960
David McDonald
Argentina paraiso de la pesca Argentina paraiso de la pesca
Antonio Ber Ciani
Fantazie pro levou ruku a lidske svedomi Fantazie pro levou ruku a lidske svedomi
Pavel Hobl
Gorod bolshoy sudby Gorod bolshoy sudby
Илья Копалин
Føroyar Føroyar
Jørgen Roos
Duel Párbaj
Gyula Macskássy
The Art of Lee Hsiang-Fen The Art of Lee Hsiang-Fen
Henry T.C. Wang
Cattle Ranch Cattle Ranch
Guy L. Coté
Nebbia Nebbia
Raffaele Andreassi
Giovedì: passeggiata Giovedì: passeggiata
Vincenzo Gamna
Kangra et kulu Kangra et kulu
N.S. Thapa
Robert Frost Robert Frost
Sidney J. Stiber
Главный технический приз – особое упоминание
Fire in Castilla (Tactilvision from the Moor of the Fright) Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto)
José Val del Omar
Победитель
Folkwangschulen Folkwangschulen
Herbert Vesely
Победитель
Повесть пламенных лет 6.8
Повесть пламенных лет Povest plamennykh let
Юлия Солнцева
Победитель
Brother Otôto
Кон Итикава
Победитель
Лучший актер
Любите ли Вы Брамса? 7.0
Любите ли Вы Брамса? Goodbye Again
Энтони Перкинс
Победитель
Лучшая актриса
Чочара 7.7
Чочара Ciociara, La
Софи Лорен
Победитель
Лучший режиссер
Повесть пламенных лет 6.8
Повесть пламенных лет Povest plamennykh let
Юлия Солнцева
Победитель
Специальный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Duel Párbaj
Gyula Macskássy
Победитель
Специальный приз жюри
Мать Иоанна от ангелов 7.5
Мать Иоанна от ангелов Matka Joanna od aniolow
Ежи Кавалерович
Победитель
Международная премия / Международная премия критиков
Хроника одного лета 7.5
Хроника одного лета Chronique d'un été
Эдгар Морен, Жан Руш
Победитель
Хроника одного лета 7.5
Хроника одного лета Chronique d'un été
Эдгар Морен, Жан Руш
Победитель
Премия OCIC
The Hoodlum Priest The Hoodlum Priest
Ирвин Кершнер
Победитель
Премия Гэри Купера
A Raisin in the Sun A Raisin in the Sun
Дэниел Питри
Победитель
